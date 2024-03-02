军队高层通讯疑遭俄窃听 德国开展调查

（德国之声中文网）德国国防部发言人表示，他们正在调查“空军通讯是否遭到监听”。军事反情报局已“采取了所有必要的措施”。

结构性问题？

来自绿党和联盟党的政治家们对俄罗斯疑似监听了德国军队高官关于“金牛座”巡航导弹的内部谈话的报道表示担忧。绿党籍议员诺茨（Konstantin von Notz）接受德国媒体采访时表示：“如果报道属实，这将是一个非常棘手的事件……问题在于，这是一次性事件还是结构性的安全问题。”他补充说：“我希望所有的背景情况都能立即得到澄清”。

基民盟国防政治家基瑟韦特（Roderich Kiesewetter）警告说，可能还会爆出更多谈话内容。他接受德国新闻节目采访时表示：“肯定还监听了其他的一些谈话，并且可能在今后对俄罗斯有利的时候被曝光。”他表示：“可以认为，俄罗斯此时故意泄露对话内容是有特殊意图的。”这个目的只能是为了“阻止德国提供金牛座导弹。”

德国总理的表态

德国总理肖尔茨（社民党）宣布要对此事进行"迅速 "调查。他说：“报道的内容是非常严重的事情。因此我们将会非常仔细、非常深入并且非常迅速地调查此事，这也是必要的。”本周早些时候，他曾详细解释了拒绝向乌克兰提供“金牛座”导弹的理由。长期以来，乌方一直在敦促德国提供“金牛座”导弹。这种导弹由战斗机在空中发射，而导弹自带的喷气制动系统使其射程可以超过五百公里，爆炸穿透力强大。乌克兰方面表示，他们希望获得这种导弹，以便摧毁俄占区内的后勤保障系统、弹药库以及军事基地。尽管执政联盟内部支持向乌克兰提供金牛座导弹的政治家大有人在，但德国总理肖尔茨还是力排众议，做出了这个决定。

“金牛座”巡航导弹有哪些特性？

肖尔茨表示，乌克兰使用“金牛座”导弹将需要德国士兵参与目标定位，他担心这样会间接将德国卷入乌克兰战争。 然而，联盟伙伴绿党和自民党的政治人物明确支持向乌克兰提供这种导弹。媒体报道关于疑似德国军官内部谈话遭监听的当天，恰好也是多家媒体报道网络支付技术服务商Wirecard前高管马萨勒克（Jan Marsalek）多年来为俄罗斯情报部门工作的同一日。多家德语媒体，如德国的《明镜》、ZDF、奥地利的《标准报》等媒体援引西方情报信息指出，这位行踪成谜的Wirecard前高管与俄罗斯情报部门GRU和杜马议员有着密切联系。这些联系早在2014年就已存在。

（德新社，法新社）



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