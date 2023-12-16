军队误杀人质事件震动以色列

（德国之声中文网）以色列总统内塔尼亚胡将人质的死亡称作“无法忍受的悲剧”，“整个以色列国今晚都在哀悼”。美国政府表示，人质的死亡是“令人心碎”的“悲剧”。

在加沙地带北部的谢贾亚，以色列军队在与哈马斯武装进行交火的过程中，错误地将三名人质开枪打死。这三名男子是被恐怖组织哈马斯绑架到加沙的。

以色列军方对“这一悲剧事件表示最深切的遗憾”。军方发言人哈加里（Daniel Hagari）许诺将对此事件进行“透明的调查”，他表示以军士兵当时是“错误地将三名人质视为威胁”，才开枪将他们击杀。哈加里表示，以色列军方猜测，这三名人质要么是从哈马斯手中逃脱，要么是被劫持者释放了。

更加谨慎行事

在此事件发生后，以色列下令要求部队采取更加谨慎的行事态度。“我们已经告诉士兵，如果遇到身穿平民服装的人员，一定要更加小心”，军方发言人康利克斯（Jonathan Conricus）在接受美国CNN电视台采访时说。目前还不清楚事情具体是怎么发生的，但该发言人指出，很多哈马斯的武装分子都是身着便衣与以色列军队交战的。

三名人质的尸体目前已经被运送回以色列。军方已经确认了他们的身份，分别是26岁的沙姆里斯（Alon Lulu Schamris）和28岁的重金属鼓手哈伊姆（Jotam Haim），二人来自犹太人社区卡法阿萨基布兹，另外一人是25岁的贝都因人埃尔-塔拉卡（Samer El-Talalka），来自尼尔阿姆基布兹。

特拉维夫举行抗议集会

周五晚上，在以色列军队误杀人质事件公之于众后不久，数百人在特拉维夫走上街头进行抗议。从电视新闻画面可以看到，示威人群在市中心集合，封住了主要街道。人们要求政府为立即解救所有人质做出努力。他们手举标语和印着人质头像和姓名的海报，一路行进至以色列国防军总部大楼前。

特拉维夫的抗议者手举以色列国旗

据以色列媒体ynet报导，抗议者还将红色油漆泼在路面上，并高呼口号：“时间紧迫！现在就带他们回家！”示威者批评内塔尼亚胡政府没有为解救人质而做出足够的努力。

11月底，根据以色列和哈马斯之间达成的短暂休战协议，有大约100名人质得到释放。

重启休战谈判？

美国新闻网站Axios周五晚间报道称，以色列情报机构局局长巴内亚（David Barnea）和卡塔尔首相穆罕默德·阿勒萨尼（Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani）在欧洲举行了会晤。商讨话题包括恢复暂时休战、释放更多人质的协议。该报道并未提及双方会晤的具体地点，以及这次能够解救多少名人质。

以色列人质与家属团聚 拜登盼延长停火

哈马斯被以色列、欧盟和美国等定义为恐怖组织，在10月7日对以色列发动恐怖袭击之后劫持了大约250名人质，并将他们绑架至加沙地带。在此次恐怖袭击中，哈马斯恐怖分子越过边界闯入以色列境内，对平民进行了残酷杀戮。作为反击，以色列军队随后对加沙地带进行了空中轰炸和地面进攻。根据哈马斯控制的加沙卫生部门称，目前已经有大约1.88万人死亡，其中大约8000名儿童。这些数字无法得到独立证实。

救援物资从凯里姆沙洛姆运进加沙

在与哈马斯交战期间，以色列对加沙地带进行了全面封锁，该巴勒斯坦地区面临严重的燃料和基本物资的供应紧缺问题。在过去几个星期里，只有通过拉法过境点才能将急需的人道救援物资从埃及运进加沙地带。本周五以色列内阁决定，“暂时”允许装在人道救援物资的货车从以色列南部的凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom）过境点通过。

美国国家安全事务助理沙利文（Jake Sullivan）认为这是“重要的一步”。世界卫生组织的一名发言人也对这个“好消息”表示欢迎，但也指出，必须保证这些装载着救援物资的货车能够抵达加沙地带的所有区域。



（法新社、路透社、德新社）

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