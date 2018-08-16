军队反腐：习近平发声 刘源呼应？

（德国之声中文网）世界规模第一的中国军队目前正在进行雄心勃勃的现代化改造，而这支军队也是习近平六年前掌权后发动的反腐运动的重要目标。

习近平曾多次警告腐败可能导致亡党亡国，并誓言决不放松打击腐败。但批评者认为，习近平借反腐名义打击政治对手。

多名中国军队高级将领在反腐运动中遭到调查或判刑，其中包括徐才厚和郭伯雄。两人均曾担任中央军委副主席的要职。

2016年，郭伯雄被判处无期徒刑。而此前一年，案发更早的徐才厚已经因为身患癌症去世，免予受到司法追究。

军人和家人要"自觉抵制侵蚀"

中国官方通讯社新华社报道称，为期三天的中央军委党的建设会议在本周日（8月19日）闭幕，习近平出席会议并发表讲话称，"要以永远在路上的执着和韧劲，坚持严字当头、全面从严、一严到底，深入推进我军党风廉政建设和反腐败斗争"。

习近平还表示"对享乐主义、奢靡之风要穷追猛打"，并强调"反腐败斗争必须坚定不移抓下去，不会变风转向"。

习近平曾多次警告腐败可能导致亡党亡国

他还提到军中反复要做到"无禁区、全覆盖、零容忍……健全完善权力运行制约和监督体系"。军方人员必须确保自己和家人都要"自觉抵御歪风邪气的侵蚀"。

习近平同时提到，要在军队里加强党内政治文化建设，"用铁的纪律推动全面从严治党、全面从严治军"。

刘少奇之子力挺

而就在习近平发表上述讲话的当天，经常获得反腐内幕消息的中国媒体《新京报》的微信公众号"政事儿"发布对前国家主席刘少奇之子、退役高级将领刘源的独家采访内容。虽然采访主题是关于刘源近日出版的一本回顾其父亲军事生涯的新书，但"政事儿"的文章标题却是"刘源：徐才厚找我谈过，你告谷俊山，还没准谷俊山把你整倒了呢"。

谷俊山曾担任中国军队总后勤部副部长，中将军衔。2012年因为涉贪遭到调查，并在2015年被判处死刑，缓期两年执行。而刘源本人曾担任总后政委，与谷俊山是同事。多家媒体报道称，刘源是揭发谷俊山以及此后的郭伯雄和徐才厚腐败问题的主力军。"政事儿"采访中也将刘源称为"军队反腐先锋"。

刘源在采访中表示，军队腐败情况得到有效制止，正在往更好的方向走。但同时强调反腐是持久战，并提到郭徐之后陆续案发的张阳（曾任中国军队总政治部主任，2017年涉贪被查期间自杀身亡）、房峰辉（曾任中国军队总参谋长，2017年被撤职接受调查）等人，将他们称为"郭伯雄、徐才厚遗毒的一部分"。

路透社报道称，中国现役或退役将领曾多次指责军中腐败问题严重，严重削弱军队战斗力。

军中展开反腐运动的同时，习近平正全力推动中国军队现代化。虽然中国军队已经数十年未曾经历过真正的战争，北京政府现在依然积极将军力投射到东海及南中国海具有主权争议的地区，且有向亚太地区拓展的趋势。