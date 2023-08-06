军队仍是“男性世界” 德国希望更多女性参军

（德国之声中文网）德国军队希望你的加入——尤其如果你是女性的话。本周，德国总理肖尔茨的内阁通过了一系列措施，旨在促进军队内的机会平等。

这些改革措施旨在使联邦国防军的法规与在整个政府层面推行的促进平等机会的法规保持一致。德国需要兵力来充实队伍——这是德国为应对俄乌战争增强其军事能力而做出的努力的一部分。

政府发言人斯蒂芬·赫贝斯特赖特（Steffen Hebestreit）在周三告诉记者："女性在德国武装部队中仍然比例偏低。"

根据政府的定义，当女性在军队中占比超过20%时，表示机会平等得以体现。国防官员希望女性在医疗队伍中的比例至少能达到50%。然而，就这两个标准而言，目前女性占比均偏低：根据政府数据，女性在医疗队伍中的比例为45%，在总人数中占比仅为9.5%。

除去文职人员，德国联邦国防军在所有领域拥有大约18万名士兵，其中近2.4万人为女性。军方数据显示，随着冷战结束后军队规模的整体缩减，女性占比有所增加。

赫贝斯特赖特说，在政府看来，让更多女性参军是"为实现联合国2030年可持续发展议程做出的贡献"。"赋予妇女和女孩权力"是联合国的一项重要议程。

提高女性入伍率

这些改革主要体现在现役和预备役人员的薪酬待遇上，并希望提高对养育子女、照顾年迈和生病的家庭成员的支持。

倘若更好的薪酬待遇和服务措施能够减轻目前主要还是由女性来承担的无薪家务劳动负担，那么政府希望籍此为女性创造更多加入劳动力市场的机会，这也包括加入军队工作。

从这个角度来看，这些改革措施并没有在实现性别平等的道路上开辟新领域，而是对政府机构和私营部门所作努力的后续跟进。例如，有些政党要求竞选公职的候选人的性别比例达到五五开。德国联邦议院也加强了相关法律，以令更多女性进入到企业领导层。

军队仍然是"男性的世界"

西德军队于1955年成立时，女性被禁止服役。这种情况直到1975年才有所改变，但当时对女性开放的岗位也仅限于医疗队。即使在所有军事岗位对女性开放之后，到了2001年，医疗队仍然是女性比例最高的领域。

东德的情况则有所不同，东德当时的社会主义以男女机会平等而自豪，其武装部队成立于1956年，并允许所有人参与。最大的区别在于，男性被征召入伍，女性则可以自愿加入，参军的女性主要从事医疗和行政工作。

在女兵问题上，德国并不是唯一面临挑战的国家。在大多数国家，包括德国最亲密的盟友，军队仍然被认为是"男性的世界"——正如英国议会2021年的一份报告中所指出的那样。

那时，女性在英国常规军队中占比11%，据该国国防部称，这是历史最高水平，但仍未能达到其设定的15%的招募目标。至2030年，这一目标比例将提高到30%。

而在美国，消除军队内的歧视经历了一场长期的斗争。根据美国国防部的数据，2021年超过17%的现役军人是女性，这是一个上升趋势。

本月早些时候，美国总统拜登提名海军上将丽莎‧弗朗切蒂（Lisa Franchetti）担任海军最高指挥官——海军作战部长。如果获得国会批准，她将成为美国海军历史上第一位担任该职务的女性，也是参谋长联席会议中的第一位女性。

为何德国妇女职业生涯不如男性？

劳动力市场的竞争

德国联邦国防军推动更多女性参军不仅仅是为了实现平等机会的问题，这也与全面提升德国军事实力的需求相吻合。

该部正在努力扭转数十年的削减和缩减，国防部长部长皮斯托里乌斯宣布，目标是在2031年之前增兵2万人。这是肖尔茨为回应俄罗斯入侵乌克兰战争而宣布的"历史转折点"（Zeitenwende）的一部分。根据政府文件，最近加强的士兵平等法规与这些努力密切相关。

这将是一个挑战。在招募兵力方面，德国联邦国防军与其他政府机构和私营部门将竞争同一群潜在求职者。国防部发言人在对德国之声的一份声明中表示道，人口老龄化使得整个劳动力市场面临人才短缺，而军队"与所有其他雇主一样，面临着越来越艰巨的任务"。

发言人说："几乎所有领域的企业对人才的需求都在日益增长。"军队还面临吸引年轻人参军的挑战，特别是意味着满足"所谓的'Z世代'的期望，他们希望在工作生活中获得高度的灵活性和个人自由。"她补充说道。

这些期望通常与军队的严格等级制度和指挥结构相矛盾，采取更严格的平等机会标准有助于部分实现德国国防军扩大招募的战略。

军队面临的另一个挑战与私营部门相似：职场安全，特别是对于女性而言，性骚扰问题在军队中仍然存在。根据人权组织Terre des Hommes的数据，2018年至2020年期间，德国军队共发生了近850起性骚扰案件。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 豹2型坦克 联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 美洲狮步兵战车 “美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 修来修去 维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” A400M运输机 不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。

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德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” G36自动步枪 士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。

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