军费谈不拢 美国中断与韩国谈判

(德国之声中文网) 美韩之间的军费争议正在让人怀疑，这一持续了半个多世纪的军事同盟是否还能延续。美国认为，首尔方面没有对美方要求做出足够的回应，美国谈判代表德哈特(James DeHart)现在因此"缩短"了谈判，从而"给韩国人一点时间去改变主意"。德哈特说，韩方没能响应"军费负担公正平衡分配"之诉求。美国国防部长埃斯珀(Mark Esper)几天前访问首尔时说，韩国是一个"富裕的国家"，有能力为国防支出更多费用。

自从出任美国总统以来，特朗普已经要求多个盟友增加美军驻军军费。目前，共有2.85万美军士兵驻扎在韩国，是后者事实上的"保护伞"。

来自韩国内部未经证实的消息称，华盛顿方面要求韩方明年缴纳50亿美元的军费，这相当于今年的5倍。今年2月，韩方曾经同意将本年度驻军军费提高8%，上升到8.9亿美元。韩国外交部表示，韩方愿意继续支付"合理的"费用，并且致力于达成"双方都可接受的方案"。

向平壤释放善意？

就在几天前，美韩双方宣布，原定于11月底举行的空中联合军演将推迟。埃斯珀称，这是向朝鲜方面释放出的"善意信号"。目前，华盛顿与平壤之间的核问题谈判也陷入了僵局。朝鲜方面并没有完全接受"善意信号"，而是要求华盛顿"彻底终结联合军演"，从而便于开展今后的对话。此前，朝鲜还曾威胁过要进行"令人震撼的惩罚"。

文山/乐然(德新社、法新社)