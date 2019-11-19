 军费谈不拢 美国中断与韩国谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2019

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时政风云

军费谈不拢 美国中断与韩国谈判

在此前的谈判中，美方显然想要将韩国所承担的驻韩美军军费提高五倍。现在，华盛顿骤然提高了谈判压力。美国称，中断谈判是为了让韩国“有时间去改变主意”。

S. Korea, USA ersetzen gemeinsame militärische Übung mit dem Manöver Dong Maeng (picture-alliance/Yonhapnews Agency)

位于韩国平泽市的美军基地

DW.COM

这是朝鲜在两个礼拜之内第4次发射导弹。如此密集而频繁的导弹测试，是不是代表金正恩已经放弃用和缓方式与特朗普沟通? (06.08.2019)

在河内结束的特金会正在显示出一些成效。美国和韩国宣布停止春季大型联合军演。朝鲜方面对这一系列军演一直表示不满。 (03.03.2019)

韩国在美国的要求下，同意提高驻韩美军费用的承担份额。特朗普曾威胁要从朝鲜半岛撤军，要挟首尔为美军更多“买单”。 (10.02.2019)

美国国防部长马蒂斯访问韩日，他表示华盛顿与平壤谈判时，会顾及韩日利益，还强调美国不会自韩国撤军。 (29.06.2018)

(德国之声中文网) 美韩之间的军费争议正在让人怀疑，这一持续了半个多世纪的军事同盟是否还能延续。美国认为，首尔方面没有对美方要求做出足够的回应，美国谈判代表德哈特(James DeHart)现在因此"缩短"了谈判，从而"给韩国人一点时间去改变主意"。德哈特说，韩方没能响应"军费负担公正平衡分配"之诉求。美国国防部长埃斯珀(Mark Esper)几天前访问首尔时说，韩国是一个"富裕的国家"，有能力为国防支出更多费用。

自从出任美国总统以来，特朗普已经要求多个盟友增加美军驻军军费。目前，共有2.85万美军士兵驻扎在韩国，是后者事实上的"保护伞"。

来自韩国内部未经证实的消息称，华盛顿方面要求韩方明年缴纳50亿美元的军费，这相当于今年的5倍。今年2月，韩方曾经同意将本年度驻军军费提高8%，上升到8.9亿美元。韩国外交部表示，韩方愿意继续支付"合理的"费用，并且致力于达成"双方都可接受的方案"。

向平壤释放善意？

就在几天前，美韩双方宣布，原定于11月底举行的空中联合军演将推迟。埃斯珀称，这是向朝鲜方面释放出的"善意信号"。目前，华盛顿与平壤之间的核问题谈判也陷入了僵局。朝鲜方面并没有完全接受"善意信号"，而是要求华盛顿"彻底终结联合军演"，从而便于开展今后的对话。此前，朝鲜还曾威胁过要进行"令人震撼的惩罚"。

 

文山/乐然(德新社、法新社)

 

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Symbolbild internationale Presseschau Presse (picture-alliance/dpa/Fotoreport)

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