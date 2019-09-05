军舰再过台湾海峡　加拿大称符合国际法

（德国之声中文网）加拿大海军「渥太华」号护卫舰9月10日上午航行过台湾海峡，而台湾国防部表示台湾军方全程严密掌握周边海、空域动态，确保区域的和平与稳定。 根据台湾军方信息，「渥太华」号周二是由北向南航经台湾海峡。 该舰在亚太地区的主要任务为参与美国对朝鲜的制裁，而周二航经台湾海峡是为了到泰国访问。

台湾中央社报导，加拿大驻台办事处称过去数十年来，加拿大海军都有在亚太地区执行任务，而从朝鲜半岛到泰国最适合的路线便是通过台湾海峡。 办事处强调，「渥太华」号的做法与加拿大皇家海军过去作法一致，是符合国际法的行为。

民进党立委王定宇则说加拿大海军的行为，是印太地区的联盟行为，而国家政策研究基金会高级助理研究员揭仲则向台湾中央社表示，美国为了抑制中国在此地区的势力扩张，已常态化美国军舰通过台湾海峡， 而现在美方也鼓励其他国家军舰通过台湾海峡。

揭仲认为，过往其他国家军舰也都有航经台湾海峡的纪录，只是他们并未公开这些行动，现在的不同之处是他们会主动公布这些行程。 他认为这样做法基本上是政治动作，除了是美国想告诉中国台湾海峡不是中国的势力范围外，也要鼓励其他国家与美国合作。

昨日的行动并不是加拿大海军首次航经台湾海峡。 今年6月，加拿大皇家海军哈利法克斯级巡防舰里贾纳号（HMCS Regina）也曾航经台湾海峡，但加拿大办事处强调通过台海与表达立场无关。

杨威廉/罗法 (综合报导)

