 军舰再过台湾海峡　加拿大称符合国际法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

军舰再过台湾海峡　加拿大称符合国际法

根据法新社报导，加拿大海军「渥太华」号护卫舰于9月10日上午通过台湾海峡，台湾国防部第一时间表示全程掌控周围海空动态，而加拿大驻台办事处则称此举与过往作法相同，是符合国际法规定的。

HMCS Ottawa (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

（德国之声中文网）加拿大海军「渥太华」号护卫舰9月10日上午航行过台湾海峡，而台湾国防部表示台湾军方全程严密掌握周边海、空域动态，确保区域的和平与稳定。 根据台湾军方信息，「渥太华」号周二是由北向南航经台湾海峡。 该舰在亚太地区的主要任务为参与美国对朝鲜的制裁，而周二航经台湾海峡是为了到泰国访问。

台湾中央社报导，加拿大驻台办事处称过去数十年来，加拿大海军都有在亚太地区执行任务，而从朝鲜半岛到泰国最适合的路线便是通过台湾海峡。 办事处强调，「渥太华」号的做法与加拿大皇家海军过去作法一致，是符合国际法的行为。

民进党立委王定宇则说加拿大海军的行为，是印太地区的联盟行为，而国家政策研究基金会高级助理研究员揭仲则向台湾中央社表示，美国为了抑制中国在此地区的势力扩张，已常态化美国军舰通过台湾海峡， 而现在美方也鼓励其他国家军舰通过台湾海峡。

揭仲认为，过往其他国家军舰也都有航经台湾海峡的纪录，只是他们并未公开这些行动，现在的不同之处是他们会主动公布这些行程。 他认为这样做法基本上是政治动作，除了是美国想告诉中国台湾海峡不是中国的势力范围外，也要鼓励其他国家与美国合作。

昨日的行动并不是加拿大海军首次航经台湾海峡。 今年6月，加拿大皇家海军哈利法克斯级巡防舰里贾纳号（HMCS Regina）也曾航经台湾海峡，但加拿大办事处强调通过台海与表达立场无关。

杨威廉/罗法 (综合报导) 
 

DW.COM

继美法后 加拿大军舰也通过台湾海峡

加拿大两艘军舰本周穿越了台湾海峡。这是继美国和法国军舰后，再有外国军舰通过这条具有高度政治敏感性的航道。此举可能让本已陷入紧张的中加关系雪上加霜。 (20.06.2019)  

德国派军舰穿越台湾海峡？柏林否认

有报道称，德国考虑加入美、法行列，派军舰穿越台湾海峡。如果德国当真做出此举，将打破柏林迄今的外交立场。安全问题专家则对德国之声表示，类似行动会“破坏德国的可信度”。 (06.06.2019)  

台湾军演在即　美两军舰再越台湾海峡

美国军方周三表示有两艘美国海军舰艇驶经台湾海峡，一名舰艇发言人也重申此举显示美国致力维持一个自由且开放印太地区的决心。 (23.05.2019)  

相关内容

Justin Trudeau

特鲁多再批北京 加国新大使能破冰? 05.09.2019

在中加关系紧张的背景下，渥太华任命曾多年在麦肯锡咨询公司工作的商界人士巴顿为新的驻华大使，填补了这个自今年1月以来一直空缺的职位。此时，加国总理特鲁多也对北京做出新的批评。

Taiwanstraße Blick auf China Xamen

继美法后 加拿大军舰也通过台湾海峡 20.06.2019

加拿大两艘军舰本周穿越了台湾海峡。这是继美国和法国军舰后，再有外国军舰通过这条具有高度政治敏感性的航道。此举可能让本已陷入紧张的中加关系雪上加霜。

Deutschland Bundesmarine Fregatte Sachsen

德国派军舰穿越台湾海峡？柏林否认 06.06.2019

有报道称，德国考虑加入美、法行列，派军舰穿越台湾海峡。如果德国当真做出此举，将打破柏林迄今的外交立场。安全问题专家则对德国之声表示，类似行动会“破坏德国的可信度”。

广告

评论分析

Hongkong Proteste mit US-Flaggen (Reuters/Tyrone Siu)

专访：人权民主法改写美中港关係？

美国国会刚刚復会，新会期的焦点之一是《香港人权与民主法案》。这个获得参众议员跨党派支持的法案，对香港局势会有何深远影响？如何左右中美和两岸关係互动？德国之声专访香港大学政治与公共行政学系荣誉讲师袁弥昌，分析箇中关联和意义。  