军火与航空业诞生新巨头

据美国雷神公司与联合技术公司发表的一份联合声明称，两家公司以全股票形式的合并将于2020年上半年完成。美国联合技术公司总裁海斯（Greg Hayes ）说："联合技术与雷神的合并将决定航空和国防业的未来。"雷神首席执行官肯尼迪（Tom Kennedy ）称双方的合并是"我们未来取得成功的巨大商机。"

合并后的新公司名为"雷神技术公司 "，由联合技术公司总裁海斯出任新公司的首席执行官。联合技术公司持有新公司57%的股权，剩余股份为雷神所有。两家公司预计，到合并后第四年的年底，成本协同效益可超过10亿美元。

2家公司的年营业额大约总共740亿美元。根据目前的状况，新公司的股市价值达到1680亿美元。

军火业与航空业携手

美国雷神主要生产带有复杂控制系统的军火装备，如爱国者防空导弹和其他导弹，以及鱼雷和巡航导弹。除此之外，雷神还生产美国空军战斗机的雷达系统。

联合技术公司属于军用和民用飞机发动机制造业的行业巨头。在合并前该公司就已决定脱离电梯和空调技术制造业，因此作为世界主要航空发动机制造商的普拉特-惠特尼公司（Pratt & Whitney）将成为联合技术公司的核心。

李京慧/文山 （路透社、法新社、德新社）