军演进入第二天 蔡英文：对台海周边安全情势有即时掌握

（德国之声中文网）台湾中央社援引台湾国防部本周日（4月9日）下午发布新闻稿表示，中共持续于台海周边军演，统计自上午6时至中午12时止，共军编组机舰，分别自北、中、南逾越海峡中线，共计侦获苏恺30、歼10、歼11、歼16、轰6、运油20、运8、运9及空警500等各型机58架次，其中逾越中线及进入西南防空识别区（ADIZ）31架次、共舰9艘次。

中国解放军东部战区宣布军演持续共三天，中国官媒央视军事报道，军演第二日，多军兵种部队在战区统一指挥下对台湾周边地区关键目标实施模拟联合精确打击，持续保持围岛进逼态势。海军徐州舰在台岛以东海域实施战术动作，与台湾军方宜阳舰目视距离大约为5海里。

在军演的首日，台湾总统蔡英文与美国联邦众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）所率领的访问团举行了会面，之后她回到总统府听取简报。根据三立新闻报道，她表示对于台海周边的安全情势，都有即时掌握："国军和国安单位也正24小时坚守岗位，守护国家安全，国人可以安心，也请给国军和海巡弟兄姊妹最大的支持。" 蔡英文也重申决心，强调"台湾会和世界上所有热爱民主的伙伴站在一起，共同负起确保区域稳定繁荣的责任"。

台湾总统的过境外交 过境美国 会晤高层 台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

台湾总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



法新社援引美国国务院一名发言人说，华盛顿 "一直敦促保持克制，不改变现状"，但指出美方有充足的资源来履行其在亚洲的安全承诺。

美国在台协会发言人告诉路透社，美方正在密切关注北京的军演，并表示「我们对该地区（台海）拥有足够的资源和能力来确保和平与稳定，履行我们的国家安全承诺感到欣慰和自信」。发言人也强调，美国与中国的沟通渠道仍然是开放的，美国一直敦促各方保持克制，不改变现状。

（路透社，法新社，中央社等）

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