军演后 美中程导弹系统顺便部署在菲律宾

美国"台风"导弹系统本应在军演后于今年9月撤出菲律宾。尽管中国对此表达了忧虑，美菲双方仍决定将该导弹系统无限期留在菲律宾北部。

（德国之声中文网）美国一位将官周一（10月21日）表示，美军最近在菲律宾北部部署中程导弹系统"极其重要"，这样，美菲两国部队得以在亚洲岛屿上进行操作此类重型武器的联合训练。

中国强烈反对美军在亚洲增加军事实力，对美国陆军今年4月在菲律宾北部部署"台风"导弹系统尤其警觉。

"台风"是具备中程能力的陆基飞弹发射系统，可搭载"战斧"（Tomahawk）巡弋飞弹和"标准六型"（SM-6）飞弹。今年4月的美菲军演时使用了这一系统。

部署在夏威夷的美军指挥官埃文斯（Marcus Evans）少将表示，"我们将有机会了解如何操作这一武器。这里的环境构成巨大的挑战，在整个地区都是独一无二的。"

埃文斯少将还提到，去年部署的海马斯（HIMARS）远程导弹系统通过飞机在岛屿环境中进行调动，导弹发射器装在卡车上，发射带有GPS的制导导弹，能够打击远距离目标。

拜登政府致力于加强印太地区的军事联盟，旨在更好地应对中国，尤其着眼于台海冲突。去年，菲律宾同中国在南海的争端开始升级，此后，菲律宾加强了领土防御。

"台风"导弹系统本应于今年9月撤出菲律宾，但3名菲律宾安全官员最近告诉美联社，尽管中国表达了强烈不满，美菲双方仍同意将该导弹系统无限期留在菲律宾北部，加强威慑力量。

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（美联社等）

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