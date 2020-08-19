军演后再军演 中国宣示坚决捍卫主权

（德国之声中文网）中国海南海事局8月21日发布航行警告，称2020年8月24日0时至8月29日24时，海南岛东南部海域将有军事训练活动，禁止驶入。此前，山东海事局也发布通告，称8月22日起至26日在山东青岛至江苏连云港以东海域有大型实弹射击演习。

8月13日，中国东部战区新闻发言人张春晖空军大校称，该战区多军种在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练，进一步检验提升多军种联合作战能力。据中国东部战区微信公众号当时发布的消息，张春晖还表示，"近来，个别大国在涉台问题上消极动向不断，向"台独"势力发出严重错误信号，严重威胁台海地区和平与稳定。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，战区部队组织的巡逻和训练活动，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。战区部队将时刻保持高度戒备，采取一切必要措施，坚决回击一切制造"台独"、分裂国家的挑衅行为，坚决捍卫国家主权和领土完整。

中国官媒环球时报总编胡锡进随即在其微信公众号"胡锡进观察"发文称，"东部战区的这次演习显示，解放军有能力从台海的各个方向发起总攻，这是短时间、以小时计拿下台湾岛的战略态势。"

针对中国军队的台海军演，台湾陆委会8月14日回应称，"中共解放軍近期對台針對性的軍演，軍機並跨越海峽中線，是破壞台海區域和平穩定，危害台灣人民生命財產安全的挑釁行徑"，并强调"政府對於共軍危害台灣人民生命財產的挑釁行徑絕不妥協"，"正告中共當局切勿輕舉妄動，任何恫嚇武力行動，勢將遭到堅決反對。"

中国军方宣布对台军演讯息

台湾《联合报》在8月14日的相关报道中指出，解放军直接公布对台军演的讯息以往罕见，"一九九五年與九六年李登輝前總統執政時期的兩次台海危機，均由官媒新華社公布；二○○一年與二○○四年陳水扁前總統執政時期的兩次軍演，則是由親共港媒宣布，此後中共軍方或官媒幾乎不再公布目標針對台灣的軍演。"

此外，张春晖8月13日的宣布也是中共军方罕见地针对性剑指"个别大国"。

美国接连表明挺台立场

就在几天前的8月10日，美國衛生部長阿扎（Alex Azar）访台，将过去20年来台美公卫合作关系正式化。阿扎是台美斷交四十一年來级别最高的訪台內閣官員，引發中共强烈不滿與抗議，痛批美國違反一個中國原則和中美三個聯合公報。

8月23日，台湾举行八二三炮战62周年纪念，美国在台协会台北办事处处长郦英杰（William Brent Christensen）前往金门出席追思活动。这是功能相当于美国大使馆的美国在台协会负责人首次参加一年一度的八二三炮战纪念。

马英九与蔡英文隔空激辩

在台海关系紧张升级的背景下，台湾前总统马英九8月22日在一次研讨会上表示，避免戰爭、維護和平是國家元首不可推卸的責任，要讓台灣「轉危為安」，就要調整對外政策，微調為「親美、和陸、友日」。他还发问道，為什麼蔡總統寧可承受戰爭風險，也不願接受能促進和平、避戰的「九二共識」，有什麼必要讓台灣遭受「第一擊」戰禍？蔡英文当天透過臉書回應，「我要嚴正表達：守護國家主權、捍衛民主自由，確保台灣人生存的權利，這是總統的職責，不是挑釁。」她还说，"受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持著不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。"

环球时报总编胡锡进8月23日在微博中写到，"军演是解放军直面各种风险并且战之能胜的宣示。形势最微妙的还是台海局势，南海目前基本是美国单方面进行军事挑衅，中国与南海声索国防止军事摩擦的态度比较清晰，美军如果要擦出南海上的火花，它只能自己动手干。台海的情况则不同，那里还有激进而活跃的台湾民进党当局，而且政治问题和军事问题在台海复杂交织。"

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