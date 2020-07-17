 军机频繁绕台 吴钊燮：国际需给中国明确信号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2020

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军机频繁绕台 吴钊燮：国际需给中国明确信号

台湾外交部长吴钊燮表示，中国军机绕台成为 “几乎每天都在发生的事情”，再加上通过香港国安法之后，中国现在似乎信心大增。

China Luftwaffe demonstriert Stärke (picture-alliance/dpa/C. Wenbin)

(德国之声中文网）中国派军机靠近台湾的做法愈趋频繁，台湾外交部长吴钊燮周三表示，这似乎是中国在加大其对台的压力，威胁要用武力夺取台湾岛。吴钊燮向记者表示，事实上这种情形发生的频率比媒体报道的更加频繁，并且成为 “几乎每天都在发生的事情”。中国这些的军事演习，伴随着模拟对台湾的攻击，吴钊燮说这些中国军机引起了台湾政府的重大关注，“他们现在所做的就是持续地为以武力解决台湾问题做准备。”

自从2016年民进党的蔡英文当选总统之后，北京就切断了与岛内政府的关系，试图在国际外交上孤立台湾，同时在军事上提升对台湾的打压。尽管如此，蔡英文今年还是以较大幅的领先连任总统之位。

Joseph Wu Außenminister Taiwan (Reuters/T. Siu)

台湾外交部长吴钊燮

吴钊燮指出，继打压香港的反对派声音，再加上通过了国安法之后，中国现在似乎信心大增。 “要是国际社会再不给中国一个明确的信号，我相信中国会认为国际社会不会妨碍它做其他事情。” 吴钊燮说：“这就是我们非常担心的一点。”

吴钊燮强调和日本与美国等盟友进行合作的重要性，这两个国家虽然都和台湾没有正式的外交关系，但却与其保持着密切的联系。美国法律规定，华府需确保台湾能维持有效的防御，也把所有对岛内的威胁都视为严重关切的问题。

在台湾，支持与中国统一的声量一直不大，并且在香港示威遭港府镇压后进一步下跌。中共领导人兼中国国家主席习近平推行越来越强硬的外交政策，导致外界猜测他可能会试图在该地区发起军事对抗。

陈盈伊/叶宣（美联社）

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