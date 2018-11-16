 军方联合救灾演练 中美扩大″共同利益领域″合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2018

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时政风云

军方联合救灾演练 中美扩大"共同利益领域"合作

中美关系紧张之际，两国军方在南京举行联合救灾演练。中国国防部此前曾表示，希望军事关系成为双边关系中的稳定因素。

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

DW.COM

在巴布亚新几内的亚太经合组织峰会上，美国和中国在贸易、投资和地区安全问题上都有分歧。会员国对本次峰会达成协议的前景更不抱希望。 (17.11.2018)

中国国防部长魏凤和将于下周应邀访问华盛顿，与美国防长就两国军事关系进行磋商。马蒂斯强调两国之间的战略竞争并不意味着敌对，对话仍在进行。 (27.10.2018)

中美军事关系近来数度紧张：美国因中国购买俄武器制裁解放军将领、两国海军舰只在南中国海危险逼近。包括两国防长的会晤此前也一度取消。这次美方称，是中方提出了会晤，并视之为有意稳定关系的信号。 (18.10.2018)

（德国之声中文网）中美军队士兵周六（11月17日）结束了为期一周的联合救灾演练。一段时间以来，世界最大的这两个经济体之间关系紧张。本月底，美国总统特朗普将与中国国家主席习近平在阿根廷G20峰会期间会晤。

联合救灾演练在南京举行。此前一周，中国国防部长魏凤和、中共中央政治局委员杨洁篪访问华盛顿。美国官员要求中国停止在南中国海的军事化。

不过，在南京郊区中国人民解放军基地，中美士兵模拟从地震摧毁的建筑中搜寻幸存者并进行急救的景象中，看不出两国关系的紧张迹象。士兵使用搜救犬和其它工具寻找模拟废墟下的人。

中国人民解放军东部战区陆军司令员秦卫江向记者们表示："只有通过在共同利益领域的更多接触、交流与合作，我们才能有效增进互信、减少误判。我认为，双边交流可以从人道主义救灾的交流上开始，进而扩大到其它共同利益的领域。"

美军太平洋陆军司令罗伯特·布朗（Robert Brown）表示，交流"极为重要"。"正如我们的最高领导人致力于建立强有力的工作关系与相互理解一样，我们透过像联合救灾演练这样的建立互信措施，也可以在我们这一层面上建立强有力的相互理解。"

这是双方第14次举行联合救灾演练，去年是在美国举行。

中国国防部此前曾表示，希望军事关系能成为与美国总体关系中的"稳定因素"。

Japan Besuch Mike Pence, US-Vizepräsident (Reuters/I. Kato)

在APEC峰会上，彭斯间接地对中国发出了不少批评

与此同时，在周六的巴布亚新几内亚亚太经合峰会（APEC）上，华盛顿和北京在贸易、投资和地区安全上相互批评。

美国智库兰德公司（Rand Corp.）的中国与亚太安全专家切斯（Michael Chase）向路透社表示，定期演练与交流有助于双边关系，特别是在紧张增加的时期，但是，这并不能从根本上改变双边关系的走向。"不过，即便不能解决双边关系中更广泛的问题，这些交流仍是重要的。"

苗子/雨涵（路透社）

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