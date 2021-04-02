军方协助防疫：伊斯兰堡承认此前政策失败？

（德国之声中文网）巴基斯坦的16个主要城市已经部署了军队，以协助当地民政部门贯彻防疫措施，防止新冠感染病例继续激增。军人们将督促民众遵守防疫规定，例如保持安全社交距离、佩戴口罩等。

目前，巴基斯坦的新冠感染数量正大幅上升。周三（4月28日），这个穆斯林国家有201人死于新冠，是该国疫情开始以来单日死亡人数最多的一天。

截至4月29日，巴基斯坦共记录了81.6万确诊病例和17680例新冠相关死亡。不过专家表示，实际数字可能要高得多。

目前，第三轮疫情导致巴基斯坦医院人满为患，许多医院表示缺少重症护理病床、呼吸机和氧气。尽管该国当局已经开始推广大规模疫苗接种，但目前面临疫苗剂量不足、接种速度缓慢等问题。

巴基斯坦军方表示，其在困难时期向文职政府伸出援手。

文职政府的失职？

与许多其他国家的领导人不同，巴基斯坦总理伊姆兰·汗决定不实行全国性封锁。他坚持认为封锁将损害经济，影响那些每日结算薪资的打工者。巴基斯坦选择针对疫情严重的地区实施 "智慧封锁"。

不过，如今伊斯兰堡意识到疫情正面临失控，未来几天可能有必要进行封锁。

上周，伊姆兰·汗在全国电视讲话中敦促民众戴口罩、遵循防疫规定。

"如果我们处于类似于印度的情况，那我们就不得不封锁城市"，他在周五说。

大部分巴基斯坦人并没有将政府的敦促放在心上。在伊斯兰斋月期间，人们在清真寺聚众祈祷，政党们也继续在该国多地与大批民众互动。

"政府应该贯彻标准作业程序（SOPs）而非出动军队。但是我们现在已没有太多选择。如果政府从一开始就采取更严格的措施，关闭婚礼厅、停止群众集会，那么我们就不会陷入目前的情况"，伊斯兰堡银行家卡玛尔（Sarah Kamal）告诉德国之声。

她补充说，伊姆兰·汗没能就不实施封锁措施与公众进行有效沟通。"而现在情况已经如此严峻，以至于要出动军队了。"

军队的"效率"

与文职政府和执法机构不同，巴基斯坦军方以其纪律性以及对严格措施的果断执行能力而闻名。

在拉瓦尔品第（Rawalpindi）经营连锁面包店的哈伦（Qaisar Haroon）告诉德国之声，因违反了宵禁措施，他的一个面包店"在几分钟之内"就被军队封了。

哈伦说："我们需要军队展现出这种效率，以确保我们不会面临像印度一样的情况。"

伊斯兰堡警察局副局长沙夫卡特（Hamza Shafqaat）告诉德国之声，巴基斯坦上周的新冠测试阳性率为16%，而自从军方参与防疫以来，该比率已经降至10%。他说："人们害怕军队。他们到场就足以使人们遵守规则。很可惜，警察并不享受同样的尊重。"

侵犯公民权利？

与此同时，公民社会活动人士表示，实施防疫措施是文职政府的责任。

劳工权利活动家塔里克（Farooq Tariq）告诉德国之声，军队的部署对公民权利有影响。他说，在军队执行防疫规定时，南瓦济里斯坦地区有3人被杀。

塔里克说，"用枪杀来执行标准作业程序！这是可怕的、不人道的。我们谴责这种野蛮行径，要求立即伸张正义"。

目前，尚不清楚这三人在什么情况下丧生。

人权组织表示，自伊姆兰·汗2018年上任以来，他一直允许军事将领们接管文职部门。

塔里克声称，"从政府工作到商业、地产，巴基斯坦军方控制着社会的方方面面。"他还表示："这场全球疫情为军方提供了增加势力的机会。军方本不应在民政事务中发挥任何作用。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。