 军方协助防疫：伊斯兰堡承认此前政策失败？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2021

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时政风云

军方协助防疫：伊斯兰堡承认此前政策失败？

巴基斯坦总理伊姆兰·汗已要求军方协助对抗疫情。目前该国正面临新一轮疫情，感染和死亡人数都在激增。

Pakistan | Coronavirus | Militär-Patrouillen zur Einhaltung der Restriktionen

巴基斯坦军方已在该国16座城市部署部队，确保公众遵守防疫规定

（德国之声中文网）巴基斯坦的16个主要城市已经部署了军队，以协助当地民政部门贯彻防疫措施，防止新冠感染病例继续激增。军人们将督促民众遵守防疫规定，例如保持安全社交距离、佩戴口罩等。

目前，巴基斯坦的新冠感染数量正大幅上升。周三（4月28日），这个穆斯林国家有201人死于新冠，是该国疫情开始以来单日死亡人数最多的一天。

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巴基斯坦的新冠感染人数不断上升。一支由中国研发的疫苗正在该国的三家医院进行临床试验。伊斯兰堡已斥资上亿美元订购疫苗，该国人民是否很快有望接种疫苗？

中国承诺向巴基斯坦、尼泊尔以及东南亚多国无偿提供大量疫苗。不过，制药强国印度也在展开疫苗外交，而且动作更快，手笔更大。

在德国，许多艾哈迈德教派难民受到被驱逐出境的威胁。然而，其他一些国家已认可在巴基斯坦受迫害的这些少数群体需要得到保护。  

印度总理莫迪致信巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，印度渴望与巴基斯坦人民建立亲密友好的关系。这是预示两国之间可能和解的最新动作。

截至4月29日，巴基斯坦共记录了81.6万确诊病例和17680例新冠相关死亡。不过专家表示，实际数字可能要高得多。

目前，第三轮疫情导致巴基斯坦医院人满为患，许多医院表示缺少重症护理病床、呼吸机和氧气。尽管该国当局已经开始推广大规模疫苗接种，但目前面临疫苗剂量不足、接种速度缓慢等问题。

巴基斯坦军方表示，其在困难时期向文职政府伸出援手。

文职政府的失职？

与许多其他国家的领导人不同，巴基斯坦总理伊姆兰·汗决定不实行全国性封锁。他坚持认为封锁将损害经济，影响那些每日结算薪资的打工者。巴基斯坦选择针对疫情严重的地区实施 "智慧封锁"。

不过，如今伊斯兰堡意识到疫情正面临失控，未来几天可能有必要进行封锁。

上周，伊姆兰·汗在全国电视讲话中敦促民众戴口罩、遵循防疫规定。

"如果我们处于类似于印度的情况，那我们就不得不封锁城市"，他在周五说。

大部分巴基斯坦人并没有将政府的敦促放在心上。在伊斯兰斋月期间，人们在清真寺聚众祈祷，政党们也继续在该国多地与大批民众互动。

"政府应该贯彻标准作业程序（SOPs）而非出动军队。但是我们现在已没有太多选择。如果政府从一开始就采取更严格的措施，关闭婚礼厅、停止群众集会，那么我们就不会陷入目前的情况"，伊斯兰堡银行家卡玛尔（Sarah Kamal）告诉德国之声。

她补充说，伊姆兰·汗没能就不实施封锁措施与公众进行有效沟通。"而现在情况已经如此严峻，以至于要出动军队了。"

军队的"效率"

与文职政府和执法机构不同，巴基斯坦军方以其纪律性以及对严格措施的果断执行能力而闻名。

在拉瓦尔品第（Rawalpindi）经营连锁面包店的哈伦（Qaisar Haroon）告诉德国之声，因违反了宵禁措施，他的一个面包店"在几分钟之内"就被军队封了。

哈伦说："我们需要军队展现出这种效率，以确保我们不会面临像印度一样的情况。"

Pakistan | Coronavirus | Militär-Patrouillen zur Einhaltung der Restriktionen

巴基斯坦军方表示，其在困难时期向文职政府伸出了援手

伊斯兰堡警察局副局长沙夫卡特（Hamza Shafqaat）告诉德国之声，巴基斯坦上周的新冠测试阳性率为16%，而自从军方参与防疫以来，该比率已经降至10%。他说："人们害怕军队。他们到场就足以使人们遵守规则。很可惜，警察并不享受同样的尊重。"

侵犯公民权利？

与此同时，公民社会活动人士表示，实施防疫措施是文职政府的责任。

劳工权利活动家塔里克（Farooq Tariq）告诉德国之声，军队的部署对公民权利有影响。他说，在军队执行防疫规定时，南瓦济里斯坦地区有3人被杀。

塔里克说，"用枪杀来执行标准作业程序！这是可怕的、不人道的。我们谴责这种野蛮行径，要求立即伸张正义"。

目前，尚不清楚这三人在什么情况下丧生。

人权组织表示，自伊姆兰·汗2018年上任以来，他一直允许军事将领们接管文职部门。

塔里克声称，"从政府工作到商业、地产，巴基斯坦军方控制着社会的方方面面。"他还表示："这场全球疫情为军方提供了增加势力的机会。军方本不应在民政事务中发挥任何作用。"

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    在牛津学政治和经济

    伊姆兰·汗1952年生于巴基斯坦第二大城市拉合尔。家境不错，父亲是一名工程师。他有4个姐妹，先在家乡、后在英国接受精英教育。在英国，伊姆兰·汗爱上了板球。1972年他在牛津大学注册学习政治学和经济学，兼任牛津大学板球队队长。

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    从花花公子到迎娶新娘

    伊姆兰·汗的大学生涯过得无拘无束，是伦敦市夜生活十分活跃的身影。1995年，42岁的他终于迎娶了21岁的戈尔德施密茨。9年的婚姻为当地以及英国小报贡献了无数花边与绯闻。虽然他们二人于2004年分道扬镳，但戈尔德施密茨一直是伊姆兰·汗政治上坚定的支持者。

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    伊姆兰·汗开始从政

    1994年从板球界退役后，伊姆兰·汗先“休息”了一段时间。仅仅两年后，他就开始进入政界，创建了巴基斯坦正义运动党（PTI）。不过，在板球界的成就无法迅速移植到政坛，1997年的大选中，他的正义运动党甚至没有拿到一个议席。

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    积极从政

    但伊姆兰·汗没有屈服，过去20年间，他积极投身政治。1999年，支持穆沙拉夫的军事政变，2007年却又倒戈反对穆沙拉夫连任巴基斯坦总统。后来，伊姆兰·汗受到软禁，还坐过几天牢。但他的支持者人数在不断上升。2013年巴基斯坦的总统选举中，伊姆兰·汗成了最富有挑战力的候选人之一。

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    2013: 正义运动党异军突起

    伊姆兰·汗的正义运动党在2013年的大选中获得长足进步，在议会拿下30个议席，成为穆斯林联盟之后的第二大政党。该党在旁遮普省和信德省都成为最大的反对党，而最大的胜利则是在开伯尔-普赫图赫瓦省成为最大党。

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    “塔利班·汗”

    伊姆兰·汗对当地的恐怖组织态度偏于温和，甚至暧昧，因此常被称为“塔利班·汗”。他认为，若想与邻国阿富汗的塔利班达成和平协议，唯一的途径是通过谈判。伊姆兰·汗尤其反对美国在巴基斯坦使用无人机，并宣布巴基斯坦将撤出在中东冲突中与美国的合作。

  • Imran Khan's marriage to Bushra Manika (PIT)

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    再结两次婚

    2004年与戈尔德施密茨离婚后，伊姆兰·汗又结了两次婚。2015年他宣布同英巴记者Reham Khanm结百年之好，但该婚姻仅维持了10个月。2018年2月伊姆兰·汗第三次举行婚礼，新娘名叫Bushra Manika（图中蒙头者）。他说，新娘是他精神上的指路人。

  • Imran Khan (picture-alliance/AP Photo/K.M. Chaudary)

    从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人

    2018年：震荡政坛

    2018年的大选中，伊姆兰·汗领导的正义运动党是最具竞争力的党派之一。在一个民粹主义平台上，伊姆兰·汗呼吁同巴基斯坦腐败的政治传统决裂。他计划效仿中国开启一个降低贫困率的政策，建立“伊斯兰福利国家”，其中包括创造1000万个就业岗位，为穷人修建500万套住宅。

  • Imran Khan supporters celebrate PTI's election victory (Getty Images/A.Ali)

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    巴基斯坦新总理

    2018年7月26日，伊姆兰·汗完成了板球明星到政治领导者的转变过程。他领导的正义运动党有望获得议会全部272个议席中的近120个。在投票之后的一次电视讲话中，伊姆兰·汗说，“22年前，我开始了这场斗争，今天，我得到实现国家梦想的机会！”“我们领导的巴基斯坦将以全新的面貌屹立于世。”


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