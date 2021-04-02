军方协助防疫：伊斯兰堡承认此前政策失败？

（德国之声中文网）巴基斯坦的16个主要城市已经部署了军队，以协助当地民政部门贯彻防疫措施，防止新冠感染病例继续激增。军人们将督促民众遵守防疫规定，例如保持安全社交距离、佩戴口罩等。
目前，巴基斯坦的新冠感染数量正大幅上升。周三（4月28日），这个穆斯林国家有201人死于新冠，是该国疫情开始以来单日死亡人数最多的一天。
截至4月29日，巴基斯坦共记录了81.6万确诊病例和17680例新冠相关死亡。不过专家表示，实际数字可能要高得多。
目前，第三轮疫情导致巴基斯坦医院人满为患，许多医院表示缺少重症护理病床、呼吸机和氧气。尽管该国当局已经开始推广大规模疫苗接种，但目前面临疫苗剂量不足、接种速度缓慢等问题。
巴基斯坦军方表示，其在困难时期向文职政府伸出援手。
文职政府的失职？
与许多其他国家的领导人不同，巴基斯坦总理伊姆兰·汗决定不实行全国性封锁。他坚持认为封锁将损害经济，影响那些每日结算薪资的打工者。巴基斯坦选择针对疫情严重的地区实施 "智慧封锁"。
不过，如今伊斯兰堡意识到疫情正面临失控，未来几天可能有必要进行封锁。
上周，伊姆兰·汗在全国电视讲话中敦促民众戴口罩、遵循防疫规定。
"如果我们处于类似于印度的情况，那我们就不得不封锁城市"，他在周五说。
大部分巴基斯坦人并没有将政府的敦促放在心上。在伊斯兰斋月期间，人们在清真寺聚众祈祷，政党们也继续在该国多地与大批民众互动。
"政府应该贯彻标准作业程序（SOPs）而非出动军队。但是我们现在已没有太多选择。如果政府从一开始就采取更严格的措施，关闭婚礼厅、停止群众集会，那么我们就不会陷入目前的情况"，伊斯兰堡银行家卡玛尔（Sarah Kamal）告诉德国之声。
她补充说，伊姆兰·汗没能就不实施封锁措施与公众进行有效沟通。"而现在情况已经如此严峻，以至于要出动军队了。"
军队的"效率"
与文职政府和执法机构不同，巴基斯坦军方以其纪律性以及对严格措施的果断执行能力而闻名。
在拉瓦尔品第（Rawalpindi）经营连锁面包店的哈伦（Qaisar Haroon）告诉德国之声，因违反了宵禁措施，他的一个面包店"在几分钟之内"就被军队封了。
哈伦说："我们需要军队展现出这种效率，以确保我们不会面临像印度一样的情况。"
巴基斯坦军方表示，其在困难时期向文职政府伸出了援手
伊斯兰堡警察局副局长沙夫卡特（Hamza Shafqaat）告诉德国之声，巴基斯坦上周的新冠测试阳性率为16%，而自从军方参与防疫以来，该比率已经降至10%。他说："人们害怕军队。他们到场就足以使人们遵守规则。很可惜，警察并不享受同样的尊重。"
侵犯公民权利？
与此同时，公民社会活动人士表示，实施防疫措施是文职政府的责任。
劳工权利活动家塔里克（Farooq Tariq）告诉德国之声，军队的部署对公民权利有影响。他说，在军队执行防疫规定时，南瓦济里斯坦地区有3人被杀。
塔里克说，"用枪杀来执行标准作业程序！这是可怕的、不人道的。我们谴责这种野蛮行径，要求立即伸张正义"。
目前，尚不清楚这三人在什么情况下丧生。
人权组织表示，自伊姆兰·汗2018年上任以来，他一直允许军事将领们接管文职部门。
塔里克声称，"从政府工作到商业、地产，巴基斯坦军方控制着社会的方方面面。"他还表示："这场全球疫情为军方提供了增加势力的机会。军方本不应在民政事务中发挥任何作用。"
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从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人
在牛津学政治和经济
伊姆兰·汗1952年生于巴基斯坦第二大城市拉合尔。家境不错，父亲是一名工程师。他有4个姐妹，先在家乡、后在英国接受精英教育。在英国，伊姆兰·汗爱上了板球。1972年他在牛津大学注册学习政治学和经济学，兼任牛津大学板球队队长。
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板球队的蓝眼睛男孩
在英国期间，伊姆兰·汗一直都在进行着板球训练，1976年回到巴基斯坦后，立即成为国家板球队的一员，后来升为国家队队长。作为板球运动员，伊姆兰·汗是公认的全世界最好的全能型队员之一。
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为巴基斯坦抱回世界杯
1992年板球世界杯在澳大利亚的墨尔本市举行，伊姆兰·汗率领巴基斯坦国家板球队击败所有对手，捧回了世界杯。在决赛时，伊姆兰·汗战胜的恰恰是英国队。此后，伊姆兰·汗成了当地家喻户晓的英雄。
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从花花公子到迎娶新娘
伊姆兰·汗的大学生涯过得无拘无束，是伦敦市夜生活十分活跃的身影。1995年，42岁的他终于迎娶了21岁的戈尔德施密茨。9年的婚姻为当地以及英国小报贡献了无数花边与绯闻。虽然他们二人于2004年分道扬镳，但戈尔德施密茨一直是伊姆兰·汗政治上坚定的支持者。
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伊姆兰·汗开始从政
1994年从板球界退役后，伊姆兰·汗先“休息”了一段时间。仅仅两年后，他就开始进入政界，创建了巴基斯坦正义运动党（PTI）。不过，在板球界的成就无法迅速移植到政坛，1997年的大选中，他的正义运动党甚至没有拿到一个议席。
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积极从政
但伊姆兰·汗没有屈服，过去20年间，他积极投身政治。1999年，支持穆沙拉夫的军事政变，2007年却又倒戈反对穆沙拉夫连任巴基斯坦总统。后来，伊姆兰·汗受到软禁，还坐过几天牢。但他的支持者人数在不断上升。2013年巴基斯坦的总统选举中，伊姆兰·汗成了最富有挑战力的候选人之一。
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2013: 正义运动党异军突起
伊姆兰·汗的正义运动党在2013年的大选中获得长足进步，在议会拿下30个议席，成为穆斯林联盟之后的第二大政党。该党在旁遮普省和信德省都成为最大的反对党，而最大的胜利则是在开伯尔-普赫图赫瓦省成为最大党。
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“塔利班·汗”
伊姆兰·汗对当地的恐怖组织态度偏于温和，甚至暧昧，因此常被称为“塔利班·汗”。他认为，若想与邻国阿富汗的塔利班达成和平协议，唯一的途径是通过谈判。伊姆兰·汗尤其反对美国在巴基斯坦使用无人机，并宣布巴基斯坦将撤出在中东冲突中与美国的合作。
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再结两次婚
2004年与戈尔德施密茨离婚后，伊姆兰·汗又结了两次婚。2015年他宣布同英巴记者Reham Khanm结百年之好，但该婚姻仅维持了10个月。2018年2月伊姆兰·汗第三次举行婚礼，新娘名叫Bushra Manika（图中蒙头者）。他说，新娘是他精神上的指路人。
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2018年：震荡政坛
2018年的大选中，伊姆兰·汗领导的正义运动党是最具竞争力的党派之一。在一个民粹主义平台上，伊姆兰·汗呼吁同巴基斯坦腐败的政治传统决裂。他计划效仿中国开启一个降低贫困率的政策，建立“伊斯兰福利国家”，其中包括创造1000万个就业岗位，为穷人修建500万套住宅。
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巴基斯坦新总理
2018年7月26日，伊姆兰·汗完成了板球明星到政治领导者的转变过程。他领导的正义运动党有望获得议会全部272个议席中的近120个。在投票之后的一次电视讲话中，伊姆兰·汗说，“22年前，我开始了这场斗争，今天，我得到实现国家梦想的机会！”“我们领导的巴基斯坦将以全新的面貌屹立于世。”