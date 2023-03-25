军政府高压统治 缅甸人“润”向何方？

（德国之声中文网）乍一看，仰光似乎与新冠疫情和政变之前没什么两样。清晨和傍晚，汽车挤满了城市的主要街道。夜晚，大金塔的金顶照耀着这座城市。

周末，情侣们手牵着手沿着茵雅湖散步，而中产阶级购物者则前往现代化的购物中心，甚至包括“缅甸广场”（Myanmar Plaza）购物中心——2021年缅甸政变发生之后，该购物中心因与军政府关系密切而遭到抵制。

然而，仔细观察就会发现，这座拥有 730 万人口的城市发生了巨大的变化。每个主要十字路口都竖起了混凝土掩体，并配有沙袋。建筑窗户上挂着绿网，用来掩饰房间里可能驻守的武警。

很明显，至少有一些掩体被武装人员占领了，因为不时有步枪枪管伸出沙袋或蓝灰色迷彩头盔放在沙袋上。

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长期维稳的大都市

在仰光呆了更多时间后，你会发现，这座城市明显不像其他东南亚大都市那样充满生活气息和繁荣的商业景象。

在城市的任何地方，都可以见到废弃的建筑项目。它们提醒人们，由于当局的维稳需要，这里的经济发展正处于停滞状态。

然而，“正常”的犯罪行为在缅甸大行其道。一位仰光居民匿名告诉德国之声，警方没有足够的资源。该男子说，他在自行车失窃后报了警。通常，人们不再信任警察，但这名男子和附近的警察是老相识了。警察也想帮忙，但告诉他人手不够。警察们都忙于执行夜间宵禁或搜寻军政府的反对者去了。

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目前，仰光从午夜到凌晨四点实施宵禁。如果你在这段时间从酒店房间往外看，这座大都市空无一人。一辆载有五六个武警的皮卡时不时在空荡荡的街道上巡逻。整个街区都笼罩在一片漆黑之中。

一潭死水的经济

仰光最贫困地区的生活变得越来越令人绝望。成千上万的民众忍饥挨饿。尽管没有确切的数字，但失业率显然在急剧上升。

大量难民从烽火肆虐的内战地区逃往仰光，进一步增加了贫困社区的压力。

仰光的贫民区

一名男子匿名告诉德国之声，出于安全原因，他的整个大家庭都从战火连绵的钦邦逃到了仰光，只有两个叔叔留在那里看守房屋和财产。

即使是有工作的人也必须谨慎应对艰难的经济环境。

自政变以来，仰光的工业园区一直缺乏订单。在德国之声得以访问的一家电子零件公司，产量下降了 70%。

工厂大楼的大片区域闲置着。一位企业管理者告诉德国之声，在生产区的其他工厂，情况也没有什么不同。尽管如此，他仍然能够留住所有工人——但没有因为通货膨胀而加薪，这相当于工人收入损失约 30%。

停电是企业面临的另一个问题，企业需要承担柴油发电机的成本，从而增大了生产成本。

军政府显然没有履行其对公众的职责。它不保护公民免遭盗窃和抢劫，无法为他们供电，令经济停滞不前。

即便是基础设施项目，例如贯穿仰光奥加拉巴镇（Okkalapa）北部和南部的新公路，军政府将其作为形象工程来推动，最终也表明缅甸的国家职能基本上荡然无存。

一位男子对德国之声调侃道，新公路设置的路灯可能更主要是为了张贴标志和广告，因为大部分时间都没有电。

“润”往国外、酒精还是毒品？

此情此景之中，德国之声在仰光采访的大多数人表示他们感到担心、沮丧、疲惫和沮丧，也就不足为奇了。

那些在 2021 年春夏和平抗议遭到暴力镇压后加入武装斗争的人现在大部分被赶出了仰光。

目前，很少有针对接近军政府的军官或政客的袭击或破坏行为。

三指敬礼（抵抗的标志）或革命口号的涂鸦在仰光的任何地方都看不到了。武装斗争已经从城市转移到缅甸边境地区。

那些有钱、具备必要的语言能力和专业技能而且不是必须要留在国内的人，都纷纷“润”出缅甸。

为了得到签证，日本、韩国和德国的大使馆前经常会出现以年轻人为主的排队长龙。

每月有数千名难民抵达泰缅边境的泰国城镇湄索。这里已成为缅甸的反对派的非官方首都。

联合国人权理事会指出，在 2021 年 2 月至 2023 年 1 月的政变期间，至少有 72,000 人离开缅甸。

据受访者称，对于那些无法离开该国的人来说，另一种逃避方式是酗酒和吸毒，这种情况已大大增加。

在新开张的酒吧和俱乐部，比如位于Pho Sein路上的“Octoholic”——入口上方的巨型章鱼雕塑手里拿着泡沫啤酒杯——年轻人喝得酩酊大醉。

自政变以来，毒品——尤其是甲基苯丙胺和海洛因——基本上不受阻碍地从位于缅甸、泰国和老挝之间所谓的金三角地区的臭名昭著的“毒品厨房”进入这座城市。在这里，警察对毒品视而不见。

“润”向宗教和艺术

其他一些仰光居民正在转向宗教。德国之声采访过的许多佛教徒都说他们会更加频繁地前往佛塔，并开始每天打坐。

“这是一种疗法，寻找内心的平静。”一名男子说。正如德国之声所观察到的那样，周日的弥撒和教堂服务也很受欢迎。

与此同时，一些历史悠久的艺术画廊重新开张，而且出现更多新开业的艺术场所。艺术品市场繁荣，艺术品高价出售。不知名艺术家的作品售价也能高达 50,000 美元。

洗钱可能背后的原因之一，因为在疫情封锁和政变后的宵禁期间，洗钱变得很困难。无论如何，艺术品价格上扬，艺术家何乐而不为？

“艺术家可以恢复工作和买卖是件好事。艺术打开了一个空间。”一位艺术家告诉德国之声。他的意思是，一个自我表达和处理创伤的空间。“人们在屏住呼吸几个月之后，又开始呼吸了。”

德国之声询问另一位居民，仰光是否正在恢复正常生活，他答道：“没有人愿意生活在军队之下，但我们必须生活。”



注：为了撰写本篇报道，德国之声在仰光对当地记者、知识分子、艺术家、企业家、非政府组织工作人员、学生、分析人士以及大使馆和其他机构代表进行了大量采访。由于安全原因，文中隐去受访者详细信息。

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