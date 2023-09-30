 军政府表示不满：《孤注一掷》玷污缅甸形象 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2023

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军政府表示不满：《孤注一掷》玷污缅甸形象

以网络诈骗为题材的电影《孤注一掷》最近讨论度颇高，这引发了缅甸军政府的抱怨。缅甸驻南宁总领事日前批评道，这部电影“玷污”了缅甸的形象。

Myanmar Bagan Pagode

缅甸军政府抱怨中国一部电影玷污了缅甸的声誉（图为缅甸蒲甘一处著名景区）

（德国之声中文网）缅甸军政府对亲密盟友中国发出了批评，原因是最近热度颇高的《孤注一掷》"玷污"了缅甸的声誉。

这部以诈骗犯罪为主题的电影讲述了一名程序员被骗到东南亚某国，然后被强迫从事网络诈骗的故事。

影片并未指明是在哪个国家，但是故事上演的地方看起来与缅北一些缺乏治安的偏远地区有些相似。中国政府也曾表示中国公民被引诱或是拐卖到那里，被强迫从事网络诈骗。

这些网络诈骗行径让北京愤怒。对于在国际上陷入孤立的缅甸军政府来说，中国是该国主要的盟友和武器供应国。

根据缅甸官方报纸《缅甸新光》（New Light of Myanmar）报道，该国驻南宁总领事指出，"这部由中国拍摄并在中国和世界各地上映的影片，玷污了缅甸的形象"。

"电影故事情节与缅甸有关，有报道称，中国公民对于前往缅甸感到担忧"，这位总领事本周早些时候想广西地方官员表示。

据法新社报道，尽管8月份才正式上映，但是《孤注一掷》这部电影已经成为中国今年最受欢迎排行前三的电影，票房收入达到38亿元人民币。这部据称根据真实故事改编的影片，在网上引发了有关赴东南亚旅游风险的热议。

在这部电影上映的一个月前，中国方面曾要求缅甸军政府"铲除"该国缺乏治安的边境地区的一些专门针对中国公民的网络诈骗中心。

《孤注一掷》未在缅甸电影院线上映。

（法新社）

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