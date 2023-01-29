军援乌克兰 欧盟钱从哪里来？

（德国之声中文网）德国在1月25日终于松口同意向乌克兰提供"豹2"主战坦克。此前，西方盟友连续数星期就此向柏林施压，要求德国升级对乌克兰的军援，让后者能够更好地打击俄罗斯侵略者。

德国提供主战坦克被认为是军援政策重大转折。但实际上，俄乌战争开打近一年来，德国已经为乌克兰提供了大量军火。根据基尔大学世界经济研究所的数据，截至去年11月，柏林已经向基辅允诺提供23亿欧元的物资。根据德国政府公布的清单，除了主战坦克，还包括5套第二代M270多管火箭炮系统（含弹药）、14台PZH2000自行榴弹炮系统、2200万枚子弹、1.4万具睡袋等。

那么，德国究竟是从哪里拿出这笔巨款？

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



德国向乌克兰提供的许多军火，很大一部分都是联邦国防军的库存。伦敦国际战略研究所(IISS)指出，德军总共拥有超过300辆"豹2"主战坦克。

德国还具有欧盟内最为强大的军工产业。2022年，德国政府拨款20亿欧元用于为盟友提供军火援助。原则上，这笔钱可以用来向德国军工企业订货，并随后发货给乌克兰。

2023年，德国财政为对外军火援助划拨了23亿欧元资金，其中大部分军火都计划供给乌克兰。

欧盟也在去年春天设立了一个"欧洲和平基金"，用于向乌克兰供应武器。这也是欧盟历史上首次设立基金向第三国提供致命性武器。截至目前，欧盟已经为乌克兰军队准备了约36亿欧元的资金，这笔钱即可以用来购置致命性武器，也可以用于非致命性援助。基金的出资比例按照各成员国的经济实力予以分摊，拥有最大经济规模的德国自然是最大出资国。如果某个成员国已经另行向乌克兰提供过军事援助，其在基金中的分摊比例则予以相应扣减。比如，作为乌克兰的最大军火供应国之一的波兰就在近日表示，将运用这一机制来承担向乌克兰提供德制"豹2"坦克的费用。

在德国同意本国及盟友向乌克兰提供"豹2"坦克前，联邦政府一直坚持"间接援助"方案，即德国向欧盟邻国提供先进装备，后者则将现有的苏制武器转让给乌克兰。柏林方面认为，这一方案的优势在于乌军熟悉于苏制武器。而且德国政府也能回避对交战方提供进攻性武器在国内引起的争议，同时还能推动北约以及欧盟内部的军事现代化进程。该方案已经在捷克、斯洛伐克、斯洛伐克等多个欧盟邻国中予以成功实施，但是波兰方面则一直对此颇为不满。

为什么乌克兰需要西方坦克？

豹2坦克有何过人之处？

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