 军情六处负责人：中国现在是我们最关注的问题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

军情六处负责人：中国现在是我们最关注的问题

英国秘密情报局的负责人摩尔7月21日在一场安全论坛上表示，中国现在是该机构的首要关注对象，重要性超过了反恐。他也称，现在判断北京是否尝试攻台还为时过早，但西方需要发出威慑和明确的信号。他同时指出，在中俄关系中，目前中国占主导地位。

英国秘密情报局负责人摩尔（Richard Moore）周四表示，该局对中国投入的精力“比任何其他单一主题都要多”

英国秘密情报局负责人摩尔（Richard Moore）周四表示，该局对中国投入的精力“比任何其他单一主题都要多”

（德国之声中文网）英国秘密情报局（俗称“军情六处”）负责人摩尔（Richard Moore）周四在美国科罗拉多州的阿斯彭安全论坛上表示，中国目前是该局的首要情报任务，对于中国投入的精力“比任何其他单一主题都要多”。

这位军情六处负责人还称，了解北京如何追求其战略目标是一项特别复杂的挑战。“如果你深入到（北京）这个战略之下，了解他们如何实施、如何组织，他们的战术意图是什么，以及他们正在建立的能力是什么，（就会发现）这是一个黑箱”，摩尔说。“像军情六处这样的组织，就是在帮助英国部长们、政策制定者们了解这一点方面发挥作用，这样他们就可以驾驭与中国的这种非常复杂、困难的关系”。

军情六处，也称英国秘密情报处，全称是英国陆军情报六局（MI6），属于英国对外情报机构。

“西方需向北京传递明确信息 避免中方误判”

摩尔在这次安全论坛上与CNN的记者舒托（Jim Sciutto）进行了广泛的对话，谈到俄乌战争、伊朗、台海危机等众多议题。据美媒CNBC报道，这是摩尔第一次在海外公开接受采访。

军情六处负责人摩尔说，若习近平低估美国的决心和力量，可能会导致他在台海问题上的误判，西方要避免这种误判发生

军情六处负责人摩尔说，若习近平低估美国的决心和力量，可能会导致他在台海问题上的误判，西方要避免这种误判发生

在被问及北京是否可能尝试攻台时，摩尔表示现在判断还为时过早。但他说，中方“正像老鹰一样盯着我们”，称中方正密切关注乌克兰战争和西方如何应对。

这位军情六处负责人说，若习近平“低估美国的决心和力量，可能会导致他的误判”，但摩尔不认为中国和西方之间的战争是不可避免的，但西方需要向北京表明，如果中国入侵台湾，将会带来可怕的后果。

“显然，我们需要找到明确传递信息的方式，产生足够的威慑，以避免（中方的）这种误判”，摩尔说。

“莫斯科是中国的小伙伴”

在摩尔与CNN记者舒托的对话中，双方重点聚焦俄罗斯对乌克兰的侵略战争。摩尔称，中方“正通过购买俄石油来帮助俄罗斯”，这一点很清楚，不过他也称，中方在对俄军事援助方面“相当保守”。

这位英国对外情报机构负责人说，就俄中两国之间的伙伴关系而言，“莫斯科在很大程度上是小伙伴，中方在很大程度上处于主导地位”。

观看视频 08:58

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

俄罗斯在战场“失去动力”

在谈到俄乌战争时，摩尔表示，推测俄罗斯总统普京在欧洲的间谍能力已减半，在战争开始以来，欧洲各地驱逐了400多名俄罗斯情报人员。

摩尔：“没有证据显示普京有严重的健康问题”

摩尔：“没有证据显示普京有严重的健康问题”

他表示，俄罗斯在入侵方面正“失去动力”。“我们的评估是，俄罗斯方面将在未来几周内发现越来越难提供人力物资”，摩尔说，俄方将不得不以某种方式暂停，这将使乌克兰人有机会进行反击。他也表示，乌克兰方面的士气仍然很高，也开始收到“越来越多的优秀武器装备”。

在周四的论坛上，摩尔也呼应了此前美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯对普京健康状况的说法。周三，伯恩斯在该论坛上表示，虽然有针对普京患病的猜测和传言，但美国认为，普京“太健康了”。摩尔也说：“没有证据显示普京有严重的健康问题。”

（路透社，CNN等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 06:12

专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

DW.COM

中国防长：“我们一定会不惜一战”

香格里拉对话期间，面对美国国防部长的尖锐批评了中国针对台湾的"军事挑衅和破坏稳定的行为。“对此中国国防部长魏凤和周日发言表示，如果有人分裂台湾，"中方一定会不惜一战、不惜代价，一定会打到底，这是中国不二的选择。”  

习近平签署《军队非战争军事行动纲要》意欲何为？

习近平签署的《军队非战争军事行动纲要》在他生日的那一天开始“试行”，导致舆论纷纷猜测这是否意味着中国会效仿俄罗斯在乌克兰的做法，为针对台湾的“特别军事行动”做准备。同时也有舆论分析称，最新的这份军事政策，其实是矛头对内。  

客座评论：从003航母下水看中国武统台湾的可能时间

中国第三艘航空母舰的下水最近在中国舆论场广受瞩目，虽然003航母形成战力至少还需要2-3年，但这艘航母的使命已成为讨论热点。  

相关内容

13 October 2018. Cheltenham Literature Festival Political scientist Francis Fukuyama. #10107 |

专访：俄政权制度化程度低 不如中共有纪律 22.07.2022

美国政治学家弗朗西斯·福山认为，乌俄战争对俄罗斯来说是相当大的军事灾难，普京的说词仅是在虚张声势。他也提到俄罗斯和中国的政治体制「非常不同」。

(210729) -- WASHINGTON, July 29, 2021 (Xinhua) -- China's new Ambassador to the United States Qin Gang makes remarks to Chinese and U.S. media upon arrival in the United States on July 28, 2021. (Xinhua/Liu Jie)

中驻美大使：中俄不是盟友 中共不是苏共 22.07.2022

中方对俄乌战争和中俄关系的官方表态好似在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"。中国驻美大使秦刚最新的表态，再次对外宣称中国和俄罗斯“不结盟”，但同时也将“冷战思维”的“锅”甩给了美方。

William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

CIA局长：中国可能在几年内攻占台湾 21.07.2022

美国中情局（CIA）局长最新表态称，中国有可能在接下来的几年内武力攻台，但这一幕直接发生在中共二十大结束后的可能性不大。同时，正在访台的欧洲议会高官表示：在台湾问题上，欧盟不会再像面对香港时那样天真了。

广告

媒体看中国

中国商飞C919计划于今年交付。德媒《威斯特法伦报》发文问道：“有一天，这款飞机也会在欧洲起飞吗？谁想乘坐呢？”

德语媒体：北京掌舵和中国新飞机

《法兰克福汇报》关注了汇丰银行在华子公司成立党支部一事，发表评论称“这可能不会善终”。德媒《威斯特法伦报》则聚焦中国商飞C919，疑问“有一天，这款飞机也会在欧洲起飞吗？谁想乘坐呢？”  