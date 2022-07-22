军情六处负责人：中国现在是我们最关注的问题

（德国之声中文网）英国秘密情报局（俗称“军情六处”）负责人摩尔（Richard Moore）周四在美国科罗拉多州的阿斯彭安全论坛上表示，中国目前是该局的首要情报任务，对于中国投入的精力“比任何其他单一主题都要多”。

这位军情六处负责人还称，了解北京如何追求其战略目标是一项特别复杂的挑战。“如果你深入到（北京）这个战略之下，了解他们如何实施、如何组织，他们的战术意图是什么，以及他们正在建立的能力是什么，（就会发现）这是一个黑箱”，摩尔说。“像军情六处这样的组织，就是在帮助英国部长们、政策制定者们了解这一点方面发挥作用，这样他们就可以驾驭与中国的这种非常复杂、困难的关系”。

军情六处，也称英国秘密情报处，全称是英国陆军情报六局（MI6），属于英国对外情报机构。

“西方需向北京传递明确信息 避免中方误判”

摩尔在这次安全论坛上与CNN的记者舒托（Jim Sciutto）进行了广泛的对话，谈到俄乌战争、伊朗、台海危机等众多议题。据美媒CNBC报道，这是摩尔第一次在海外公开接受采访。

在被问及北京是否可能尝试攻台时，摩尔表示现在判断还为时过早。但他说，中方“正像老鹰一样盯着我们”，称中方正密切关注乌克兰战争和西方如何应对。

这位军情六处负责人说，若习近平“低估美国的决心和力量，可能会导致他的误判”，但摩尔不认为中国和西方之间的战争是不可避免的，但西方需要向北京表明，如果中国入侵台湾，将会带来可怕的后果。

“显然，我们需要找到明确传递信息的方式，产生足够的威慑，以避免（中方的）这种误判”，摩尔说。

“莫斯科是中国的小伙伴”

在摩尔与CNN记者舒托的对话中，双方重点聚焦俄罗斯对乌克兰的侵略战争。摩尔称，中方“正通过购买俄石油来帮助俄罗斯”，这一点很清楚，不过他也称，中方在对俄军事援助方面“相当保守”。

这位英国对外情报机构负责人说，就俄中两国之间的伙伴关系而言，“莫斯科在很大程度上是小伙伴，中方在很大程度上处于主导地位”。

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俄罗斯在战场“失去动力”

在谈到俄乌战争时，摩尔表示，推测俄罗斯总统普京在欧洲的间谍能力已减半，在战争开始以来，欧洲各地驱逐了400多名俄罗斯情报人员。

他表示，俄罗斯在入侵方面正“失去动力”。“我们的评估是，俄罗斯方面将在未来几周内发现越来越难提供人力物资”，摩尔说，俄方将不得不以某种方式暂停，这将使乌克兰人有机会进行反击。他也表示，乌克兰方面的士气仍然很高，也开始收到“越来越多的优秀武器装备”。

在周四的论坛上，摩尔也呼应了此前美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯对普京健康状况的说法。周三，伯恩斯在该论坛上表示，虽然有针对普京患病的猜测和传言，但美国认为，普京“太健康了”。摩尔也说：“没有证据显示普京有严重的健康问题。”

（路透社，CNN等）

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