 军工企业被中资收购?德国政府喊停 | 经济纵横 | DW | 04.12.2020

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经济纵横

军工企业被中资收购?德国政府喊停

德国北威州的一家从事卫星与无线通信技术研发的中型企业，不久前成为了中国航天科工集团的收购对象。不过，德国联邦政府现在出手喊停了这桩交易，指出收购将危害德国的国家安全。

Satelliten TanDEM-X und TerraSAR-X

运用了IMST公司研发的关键技术的TerraSAR-X地球观测卫星可以用来绘制高精度三维高程图，德国国防部斥资上亿欧元购买这些数据

DW.COM

一直坚持维护市场自由竞争、反对政府过度干预的欧盟反垄断委员维斯塔格，现在公开支持欧盟各国政府购入欧洲企业的股份。疫情爆发以来，不少欧洲政界人士都担心，陷入财务困境、股价一落千丈的欧洲企业，很可能会遭中国资本乘虚而入。

德国联邦企业综合管理局为中国中车收购德国福斯罗（Vossloh）机车业务打开绿灯。去年曾有报道称，由于担心德国技术流失到中国，德国经济部打算阻止中车收购福斯罗的机车业务。

中国企业在海外并购近年来屡遭质疑，不少人批评中国投资者拿着国家补贴在竞拍时出高价排挤对手。德国Ifo经济研究所的最新报告驳斥了这一“成见”。

欧洲各国政府越来越多的疑虑给来自远东的投资者增加了难度。在经历了2016年创纪录的对外投资之后，中国对外国公司的并购额连续第二年下降。不过，德国企业似乎仍构成例外。

德国联邦内阁周三讨论并批准了《〈对外经贸法〉执行条例》修订案，旨在加强对敏感领域外资收购的审核。由于这是行政法规修订，因此无须议会的批准，即可在新年伊始生效。该法规被认为是明显针对中资收购。

中资公司频频大手笔收购欧洲企业、“一带一路”带动众多发展中国家大兴土木、中国的研发能力正在不断上升。这些都是欧洲各界近年来担心的话题。与此同时，欧洲与中国之间的全面经济合作仍然在不断深化。本年度的汉堡峰会，与会者讨论了欧洲人对中国的爱与怕。

(德国之声中文网) 德国经济部对德新社等媒体透露，联邦内阁已经在12月2日决定按照《对外经济法》执行条例，对这桩计划中的收购案予以喊停。经济部指出，涉事的德国企业IMST在卫星通信、雷达技术、5G通信等领域掌握了特别技术。按照原有计划，这家中型企业会被中国航天科工集团旗下的"中国航天工业发展股份有限公司"(Addsino)通过一间专门在德国境内为此并购案设立的中间企业(EMST GmbH)收购。

根据近年来不断收紧的德国《对外经济法》及其配套的执行条例，德国联邦政府有权审核外资并购德国企业是否会危害德国的国家安全。德国经济部表示，对IMST收购案的审核表明，这桩交易"确实会对法律所保护的对象构成严重威胁"。

德新社获得的联邦内阁文件还显示，IMST公司为德国2007年升空的TerraSAR-X地球观测卫星开发了某种关键组件，德国国防部斥资上亿欧元购买通过该卫星组件获取的数据。这些数据被用于高精度三维高程建模，军方可运用此模型于侦察、引导、模拟、武器控制等具体领域。

根据公开资料，IMST公司拥有100多名员工、年营业额约1300万欧元。因此德国国防部在卫星升空至今的13年间斥资上亿欧元，对该公司而言绝对不是小数目。

此外，IMST也是德国航空航天中心(DLR)的重要伙伴，而在欧洲空间局(ESA)内，DLR则是德国的代表。

德国经济部认为，中国航天工业发展股份有限公司是一家涉及军工的企业。"如果不喊停这桩交易，IMST掌握的关键技术将流向中国，有助于中国提升军备。"内阁文件还特别强调，由于IMST公司从事商用移动通信技术研发已有25年历史，因此收购案还有可能威胁今后德国移动通信的技术自主权，"5G技术在数字化领域扮演关键角色，如果这笔交易完成，IMST就会落入一家中国军工企业的控制中，因此就不再是可靠的伙伴。"

Peter Altmeier CDU mit Maske

德国经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)

德国之声向这家中型企业发出了置评请求。该公司表示，已经"知晓"了德国联邦政府的立场，但是还需要"若干天时间"就此事发表一份正式声明。

文山/李鱼/(德新社等)

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