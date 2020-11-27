军工企业被中资收购?德国政府喊停

(德国之声中文网) 德国经济部对德新社等媒体透露，联邦内阁已经在12月2日决定按照《对外经济法》执行条例，对这桩计划中的收购案予以喊停。经济部指出，涉事的德国企业IMST在卫星通信、雷达技术、5G通信等领域掌握了特别技术。按照原有计划，这家中型企业会被中国航天科工集团旗下的"中国航天工业发展股份有限公司"(Addsino)通过一间专门在德国境内为此并购案设立的中间企业(EMST GmbH)收购。

根据近年来不断收紧的德国《对外经济法》及其配套的执行条例，德国联邦政府有权审核外资并购德国企业是否会危害德国的国家安全。德国经济部表示，对IMST收购案的审核表明，这桩交易"确实会对法律所保护的对象构成严重威胁"。

德新社获得的联邦内阁文件还显示，IMST公司为德国2007年升空的TerraSAR-X地球观测卫星开发了某种关键组件，德国国防部斥资上亿欧元购买通过该卫星组件获取的数据。这些数据被用于高精度三维高程建模，军方可运用此模型于侦察、引导、模拟、武器控制等具体领域。

根据公开资料，IMST公司拥有100多名员工、年营业额约1300万欧元。因此德国国防部在卫星升空至今的13年间斥资上亿欧元，对该公司而言绝对不是小数目。

此外，IMST也是德国航空航天中心(DLR)的重要伙伴，而在欧洲空间局(ESA)内，DLR则是德国的代表。

德国经济部认为，中国航天工业发展股份有限公司是一家涉及军工的企业。"如果不喊停这桩交易，IMST掌握的关键技术将流向中国，有助于中国提升军备。"内阁文件还特别强调，由于IMST公司从事商用移动通信技术研发已有25年历史，因此收购案还有可能威胁今后德国移动通信的技术自主权，"5G技术在数字化领域扮演关键角色，如果这笔交易完成，IMST就会落入一家中国军工企业的控制中，因此就不再是可靠的伙伴。"

德国之声向这家中型企业发出了置评请求。该公司表示，已经"知晓"了德国联邦政府的立场，但是还需要"若干天时间"就此事发表一份正式声明。

文山/李鱼/(德新社等)

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