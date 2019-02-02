 军备竞赛开始？俄拟研制新型中程导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

中导条约

军备竞赛开始？俄拟研制新型中程导弹

要想拯救美、俄均已宣布将退出的限制中程核导弹的《中导条约》，还有半年的时间。而莫斯科显然已经在为该条约的“身后事”做准备了。

Russland Iskander-M Marschflugkörper (picture-alliance/dpa/Tass/Y. Smityuk)

俄罗斯的伊斯坎德尔-M导弹

DW.COM

本周五，美国正式宣布退出冷战时期与当时的苏联签署的《中程导弹条约》。周六，俄罗斯也宣布退出这一条约，并同时宣布研发新型超音速导弹。 (02.02.2019)

华盛顿警告称，除非俄罗斯在2月2日前遵守《中程导弹条约》的规定，否则美国就会退出该条约。美国为何要威胁退出这份冷战时期的双边裁军条约？新一轮军备竞赛爆发的风险又有多大？负责军备管控和国际安全事务的美国助理国务卿汤普森接受了德国之声的专访。 (30.01.2019)

（德国之声中文网）俄罗斯国防部长绍伊古宣布，未来两年内，将建立一个陆基远程导弹系统，相应导弹的研发将在不久后开始。这些导弹的射程将超过500公里。绍伊古说："现在的任务是，提升目前正在研制的陆基导弹的射程。"

他指出，这样做的原因首先是美国宣布退出《中导条约》（INF）。1987年开始生效的该条约禁止生产和部署射程在500到5500公里的陆基导弹和巡航导弹。上周末，美国和俄罗斯先后宣布退出这一存在了30年的禁止中程核导弹的条约。两国相互指责对方违反条约。不过《中导条约》有6个月的解约期，在此期间还有挽救的可能。

已在叙利亚经历实战

尽管如此，俄罗斯总统普京已于周六（2月2日）宣布将研制新型武器。他表示，俄罗斯将开发新的陆基超音速中程导弹。俄国防部长绍伊古称，国防预算中已经通过的部分将用于这一项目。

Russland Verteidigungsminister Sergej Schoigu (picture-alliance/dpa/TASS/A. Novoderezhkin)

俄罗斯国防部长绍伊古

绍伊古还表示，今明两年，将开发一种以海军现役的"口径"（Kalibr）巡航导弹为基础的陆基导弹。俄罗斯海军自2015年秋以来在叙利亚使用这种舰载巡航导弹。一艘位于里海的军舰已向1500公里外的叙利亚反叛武装的阵地发射了26枚导弹。俄罗斯军方援引绍伊古的话说，"口径"巡航导弹在叙利亚经受了考验。

绍伊古还表示，俄罗斯计划改装在太空的军事卫星。"在叙利亚的经验告诉我们，要让高精度武器得到有效使用，就需要详尽的地图"，他说，有关信息数据只有通过现代化的观测卫星才能获得，包括高分辨率的摄像机。

叶宣/达扬（法新社、德新社）

相关内容

Russland Ausstieg INF-Abrüstungsvertrag

俄宣布退出《中导条约》 研发超音速导弹 02.02.2019

本周五，美国正式宣布退出冷战时期与当时的苏联签署的《中程导弹条约》。周六，俄罗斯也宣布退出这一条约，并同时宣布研发新型超音速导弹。

Russland Pressekonferenz zur Vorstellung neuer Raketen

专访美国助理国务卿：俄罗斯在撒谎 30.01.2019

华盛顿警告称，除非俄罗斯在2月2日前遵守《中程导弹条约》的规定，否则美国就会退出该条约。美国为何要威胁退出这份冷战时期的双边裁军条约？新一轮军备竞赛爆发的风险又有多大？负责军备管控和国际安全事务的美国助理国务卿汤普森接受了德国之声的专访。

Nato Flagge

中导问题俄罗斯不让步 北约怎么办？ 04.01.2019

再过几周，美国有关俄罗斯中程导弹的最后通牒将到期。届时北约内部将不得不讨论哪些议题，北约秘书长斯托尔滕贝格现在不愿作过多推测。

广告

长平观察

Spring Festival Gala des Staatssenders CCTV (picture-alliance/dpa/MAXPPP/VCG)

长平观察：好看的春晚也不过是动物福利

尽管批评春晚的声音在中国被一再被删除和封杀，但是仍然可以听到怨声四起，嘲讽不断。时评人长平认为，我们并不需要包装得更加巧妙的春晚，而是根本就不应该有这样一种垄断性的大型政治宣传。 