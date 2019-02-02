军备竞赛开始？俄拟研制新型中程导弹

（德国之声中文网）俄罗斯国防部长绍伊古宣布，未来两年内，将建立一个陆基远程导弹系统，相应导弹的研发将在不久后开始。这些导弹的射程将超过500公里。绍伊古说："现在的任务是，提升目前正在研制的陆基导弹的射程。"

他指出，这样做的原因首先是美国宣布退出《中导条约》（INF）。1987年开始生效的该条约禁止生产和部署射程在500到5500公里的陆基导弹和巡航导弹。上周末，美国和俄罗斯先后宣布退出这一存在了30年的禁止中程核导弹的条约。两国相互指责对方违反条约。不过《中导条约》有6个月的解约期，在此期间还有挽救的可能。

已在叙利亚经历实战

尽管如此，俄罗斯总统普京已于周六（2月2日）宣布将研制新型武器。他表示，俄罗斯将开发新的陆基超音速中程导弹。俄国防部长绍伊古称，国防预算中已经通过的部分将用于这一项目。

俄罗斯国防部长绍伊古

绍伊古还表示，今明两年，将开发一种以海军现役的"口径"（Kalibr）巡航导弹为基础的陆基导弹。俄罗斯海军自2015年秋以来在叙利亚使用这种舰载巡航导弹。一艘位于里海的军舰已向1500公里外的叙利亚反叛武装的阵地发射了26枚导弹。俄罗斯军方援引绍伊古的话说，"口径"巡航导弹在叙利亚经受了考验。

绍伊古还表示，俄罗斯计划改装在太空的军事卫星。"在叙利亚的经验告诉我们，要让高精度武器得到有效使用，就需要详尽的地图"，他说，有关信息数据只有通过现代化的观测卫星才能获得，包括高分辨率的摄像机。

叶宣/达扬（法新社、德新社）