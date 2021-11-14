军人假冒难民奇案：法兰克案庭审仍在继续

（德国之声中文网）2021年五月开始，针对德国联邦国防军士兵法兰克（Franco A.）的庭审一直在进行当中。检方对他提出了严重的指控：策划恐怖袭击，违反武器及爆炸物管理法、偷盗以及诈骗。

法兰克被控策划对一些德国政界人物发动袭击，因为这些人实施了"对难民过于友好的政策"。检方坚信，法兰克的行为基于民族主义狂热，而他冒充叙利亚难民，是为了在作案后将疑点引向难民群体。

案情败露后，法兰克曾长期逍遥法外，直到今年二月才被特警抓捕。目前他仍处于拘留状态。媒体报道称，法兰克被逮捕时曾极力反抗。

存在潜逃风险

法兰克的正式身份仍是联邦国防军士兵，不过接受司法调查以来，并没有再去履行兵役。他的军饷也被扣除了一半。被捕前他需要定期向警方报告行踪。司法当局称，这名嫌疑人存在潜逃风险，因此必须收监关押。

2017年，法兰克曾被关押过七个月，但最终联邦法庭裁定对其予以释放，理由是"此人并不存在制造反国家犯罪行为的紧急嫌疑。"法兰克承认他拥有多支武器，但没有实施恐怖袭击的计划。法兰克事件引发司法当局对联邦军内部右翼极端组织的清查。

双重身份：游走于难民营和军营之间

2017年二月，法兰克在维也纳机场试图取回一只他此前藏在厕所中的手枪时，被奥地利警方逮捕。对其进行指纹比对后警方发现，这名来自德国黑森州，父亲为意大利人，母亲为德国人的男子已以叙利亚人名义进行了难民登记，并被安置在巴伐利亚州境内。当时法兰克正在阿尔萨斯一个军营中服役，但他的假难民身份显然并没有被德国有关当局所发现。

法兰克在奥地利获释后，接获奥地利通报的德国司法部门协同军事情报局（MAD）开始了针对法兰克的秘密侦察。调查人员很快发现了大量涉及极右思想的视频、录音和社媒聊天记录。随即于当年四月26日以"涉嫌策划恐怖袭击"罪名对其实施了逮捕。

2013年，法兰克就读法国一家军事学院时，其硕士毕业论文中就充满了诸如"种族混合"和"民族消亡"等极端右翼的思想和言论。法方随即通报了德国军方，但德国联邦国防军只是对法兰克进行了一般性警告，并要求他重写硕士论文了事。

法兰克事件曝光后，德国联邦国防军开始了对军中极端右翼势力的清查活动。2020年7月，国防部下令解散了一支特种部队，因为这支部队中被发现多起涉嫌极端右翼的行为，武器丢失也相当严重。

难民机构严重失职

完全不懂阿拉伯语的法兰克居然能瞒天过海，骗得难民身份，也引起了人们对德国难民审核机构的强烈不满。2015年11月，法兰克以大卫·本杰明的假名前往联邦难民署申报难民，谎称他来自叙利亚北部，是受到压迫的基督徒。很快法兰克就被安置在巴伐利亚，并领取难民生活补贴，而此时此刻，他的真实身份其实是三百公里开外德法边境一座兵营里的职业军人。

德国难民署官员承认审核过程中存在"严重瑕疵"，但工作人员绝无"故意放水"的嫌疑。当时面对突如其来的难民潮，德国难民机构聘请了许多临时工作人员投入难民甄别工作。

针对法兰克的庭审此前多次被推迟，因为控辩双方各执一词，无法就犯罪嫌疑达成共识。举证工作也相当艰难，因为很多文档内容相互矛盾，无法证明嫌疑人是否真有犯罪计划。

庭审中，被告人则极力否认有过谋杀及恐袭的计划，并试图为其极右思想进行辩护，去年12月，法官当庭禁止他再次使用"反犹主义陈词滥调"这类词汇。媒体报道称，庭审中还播放了他手机上的音频资料，其中有法兰克声称"打击政治敌对派，必须保留使用暴力的选项，不要害怕杀人。"等内容。一旦罪名成立，法兰克·A. 将面临最高十年的监禁。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。