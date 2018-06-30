军事预算谈不拢 北约改议阿富汗

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在北约第一天会议后，要求组织成员在军事预算上「必须立即支付2％的GDP，而非等到2025年」。

他进一步抨击美国盟友，暗示成员国应該把國防開支佔GDP的比例，從2%再提升到4%。根据统计数据，这个数字高于美国目前支付的费用比例。

特朗普：「我很有信心他们会付更多钱。」不过北约领导人周三(11/7)发布的正式峰会声明再次确认，他们对2014年谈定的2％「坚定承诺」，没有提到会增加军费比例。

外界担心特朗普这番言论会破坏1949年成立的北约。当初建立联盟是为了在第二次世界大战后抵制苏联的侵略。不过将近70年过去，特朗普近日与欧盟交恶，反而预定7月16日在芬兰首都赫尔辛基，会晤俄罗斯总统普京。

过去几週，特朗普不断指责联盟成员未能增加军费开支，也抱怨欧洲占美国便宜，甚至说如果成员如果遭到攻击，美国不一定会协助防御。

他公开质疑北约的价值出人意表，因为过去数十年来，北约一直是美国外交政策重要的一环。

特朗普语不惊人死不休 舌战默克尔

特朗普在峰会上另一番言论也震惊北约峰会。他诘问德国与俄罗斯的关係，称德俄两国的天然气协议让德国政府被俄国「完全控制」，让德国「成为俄罗斯俘虏」。

特朗普还在推特上说﹕「如果德国向俄罗斯支付数十亿美元的天然气和能源费用，北约还有什麽用？」

(twitter)

德国总理默克尔立即回击，不仅否认特朗普的论点，而且暗示他在美国舒适的环境中长大，没有立场在国际舞台上对德国指手画脚。

默克尔谈到自己在共产主义东德铁幕后成长的背景。她说：「我经历过被苏联控制的东德。我很高兴今天德国可以在自由中团结，我们可以决定自己的政策，做出自己的决定，这非常好。」

不过稍后默克尔和特朗普见面时却无愠色。特朗普还告诉记者，两人「关係非常非常好」，并恭喜默克尔「大成功」。

改谈阿富汗

周四(7/12)，布鲁塞尔峰会第二天。北约领导人将把焦点转向终结阿富汗战争。

北约将欢迎包括阿富汗总统加尼 (Ashraf Ghani)和乌克兰总统波罗申科 (Petro Poroshenko)在内的非北约伙伴加入联盟新总部，共同商讨区域安全政策。

英国首相特蕾莎·梅试图在周三宣布让更多英国部队参加北约阿富汗的训练任务。

她说：「我们将在阿富汗为北约『坚定支援任务』另外派出440名人员，这表示，当北约呼吁时，英国会是最先加入的国家。」

北约首席执行官斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 希望领导人同意为阿富汗安全部队提供资金直到2024年，儘管许多西方民众对国家参与这个冲突已经感到厌倦。

这项任务每年的资金平均约为10亿美元，斯托尔滕贝格表示，他预计今年也会达到这个水平。

在峰会上，领导人也将讨论与格鲁吉亚和乌克兰的关係，这两个有望成为北约成员的国家为阿富汗的部队升级做出贡献，不过在各自受到俄罗斯入侵其领土的阻碍下，他们目前要派遣军队可能有困难。

根据北约的规定，有领土冲突的国家不能加入北约，预计这两个国家都无法在会员谈判中取得进展。

然而，北约周三正式邀请与希腊仍有领土正义的马其顿开始加入谈判，并将在周四特别仪式上欢迎马国成为北约第30个成员国。

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夏立民/李芊 (美联社、路透社)