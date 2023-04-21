军事国防专家: 中国航母 “尚未构成威胁”

（德国之声中文网）随着中国的军队现代化，其强大的导弹部队、海军舰艇，例如，尖端的巡洋舰，正在令美国及其盟国感到担忧。不过，据四位军事参赞和六位熟悉区域海军部署的国防分析人士称，中国想要在远离其海岸的地方构成可靠的航母威胁，可能还需要不只十年的时间。

这些军事参赞和国防分析人士告诉路透社，中国的航母们目前更像是宣传品，如果中国与美国就台湾问题发生冲突，它们在这些可能的冲突中能发挥的作用值得怀疑。这些军事、国防专家也怀疑，中国能否在太平洋和印度洋的远程任务中保护航母们不受攻击。

中国专家了解存在缺陷

中国国防部没有回应路透社有关其航母计划的问题，但该通讯社查阅的与中国官方相关的期刊上的大量文章显示，中国军事分析家对中国航母能力的缺陷有所了解。

虽然中国的一些地方新闻报道将最近的环台军演描述为积极巡逻、对美国及其盟国的军事挑战，但八位军事、国防专家表示，中国航母实际上仍处于训练模式。

一些军事参赞和国防分析家说，例如，对于常规的海上航母行动至关重要一环——飞机在夜间和恶劣天气下的降落能力，目前仍然远没有达标。

一些专家说，在冲突中，中国的航母很容易受到导弹和潜艇的攻击，他们表示，中国海军还没有完善其防御能力，特别是在反潜战方面。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “山东号”交接入列 中国第一艘完全国产的航空母舰，同时也是现役第二艘航母周二（12月17日）正式交付使用，并宣布命名为“山东号”。中国党政军最高领导人习近平出席了在海南三亚某军港举行的交接入列仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东舰，舷号17 中共中央军委为这条“大船”正式取名为“中国人民解放军山东舰”，舷号为“17”。交接入列当天，中国海军部队和航母建设单位的约5000名官兵参加了庆祝仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东号？台湾号？ 此前，中国的各大军事论坛盛传该舰将命名为“山东号”，只是这一说法从未得到官方证实。某中国知名门户网站还曾举行网络调查，就首艘国产航母的名称征求意见。结果“台湾号”得到了最多人的支持。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 接受洗礼 “山东号”2017年4月26日在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式，当时还未正式命名的这航母仅有一个编号“001A”。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 当地人眼中的“大船” 虽然多年前就有报道称中国正在建造首艘国产航母，但是直到2015年的最后一天，中国国防部才正式宣布了这一消息。中国媒体介绍，大连当地人习惯把航母叫做“大船”。该航母的长度是315米，相当于三个足球场的长度，其宽度为75米。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 建设当中 “001A”航母在建设过程中已受到大量关注。图中是该舰在2017年2月份的样子，舰体上仍有不少支架。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 迎接周年庆 此前外界猜测，这艘航母很有可能在2017年4月23日下水。因为这一天是中国解放军海军成立68周年纪念日。还有消息称，身为中央军委主席的习近平可能亲自出席该舰的下水典礼。但4月26日当天，出席典礼的其实是中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “老大”辽宁 中国海军目前唯一现役的航空母舰“辽宁号”是在乌克兰制造的“瓦良格号”基础上改建。曾有专家认为，“辽宁号”并不是真正可以用于军事行动的航母，而是一个用来演习、训练，并进行一步研发的平台。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 巡游南海 2016年年底，“辽宁号”在南中国海进行演练，并在途中“绕行台湾”，引起国际关注。但台湾媒体援引军方人士指出，辽宁号尚不具备全天候作战能力。若投入实战，仅能发挥3成战力。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 第三艘航母? 除了“辽宁号”和“山东号”之外，中国目前还有第三艘航母—但其作用只是用来娱乐消遣。前苏联海军的“明斯克号”在90年代末退役后卖给了中国，并在深圳被改造成军事主题公园。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “小步快跑” 2016年该舰被拖往舟山整修，据称未来将落户江苏南通。至于中国海军真正的第三艘航母，有消息说正由上海江南造船厂建造。中国军事专家徐光裕少将曾对媒体表示，中国航母的发展策略是“小步快跑”，将来会实现核动力航母。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 海上霸主 尽管中国投入巨资加强海军力量，但与美国相比仍有一定差距。目前美军拥有十艘现役航母，其中包括最近驶向朝鲜半岛的卡尔·文森号。最新一代的三艘“福特级”核动力航母也正在建造中，全长337米，宽78米，排水量高达十万吨（001A型的相应数据分别是315米，75米和7万吨）。 作者: 石涛 (/安静)



解放军要实现航母作战“还有很长的路要走”

前英国海军情报分析师霍林斯比（Trevor Hollingsbee）表示，与中国其他的军事现代化不同，中国的航母部署目前表现出“政治戏剧性”。他说：“航母作战是一个非常复杂的游戏，中国必须靠自己想办法解决这个问题，仍然有很长很长的路要走。”

接受采访的军事参赞们告诉路透社，中国的航母飞行员有时要依赖陆地机场起飞、降落，有时也要依赖额外的空中掩护。由于这些军事参赞并未被授权公开发言，所以他们是匿名发表评论。

按照日本拓殖大学世界研究所的安全研究教授门间理良（Rira Momma）的说法，尽管中国的辽宁号和山东号在最近几个月分别驶入了西太平洋，靠近美国的关岛基地，但门间理良核查了日本国防部的追踪数据，这两艘航母仍然在中国沿海机场的范围内。

辽宁号是一艘经过改装的前苏联航母，它和中国国产航母山东号都有滑跃起飞跳板（没有安装舰载机起飞弹射器），这限制了船上搭载飞机的数量和范围。

十位专家表示，反潜直升机在这两艘航母和中国的055型巡洋舰上运行，但这两艘航母还没有部署预警机，到目前为止都是依靠陆基飞机。

根据五角大楼关于中国军队的最新年度报告，一种新的飞机——空警-6000（KJ-600）——目前处于测试中，这款预警机旨在发挥与美国航母上发射的鹰眼空中预警机类似的作用。

从滑跃起飞到电磁弹射

据中国官媒上个月报道，随着辽宁号和山东号逐渐加快演习节奏，中国正准备对其下一代航母——排水量8万吨的福建号——进行海试。虽然仍使用常规动力，但福建号明显更大，并将通过电磁弹射器让飞机弹射起飞。

五角大楼的报告称，福建号可能在2024年年底前投入使用，预计将搭载新的歼-15喷气式战斗机，以取代被外国分析家认为动力不足的现有型号。

新加坡拉惹勒南国际研究学院的国防专家科赫（Collin Koh）说，福建号拥有更现代化的能力，但在未来几年里也将只是另一个试验台，“直到我们看到下一代航母，中国的设计和解放军海军的意图才会真正稳定下来。”

航母计划反映了中共要在2049年前将解放军打造成世界级军队的目标，这是中国领导人习近平建设“伟大的现代社会主义国家”愿景的一部分。接受采访的军事参赞们对路透社说，如果在福建号后建造的航母都像美国航母一样拥有核动力、从而实现全球航程，将显示出中国的这种雄心。

在目前拥有航母的国家中，美国仍然最有优势。美国拥有11个航母战斗群，覆盖全球。

对于中国而言，比较可能的则是在亚洲使用航母，与潜艇和反舰导弹协同工作，试图控制其近海。

哪些国家拥有自己的航母？ 中国：第三艘航母下水 在建造航母方面，中国近年来加速发展。第三艘航母“福建舰”2022年6月17日在上海下水。该舰是中国首艘配置电磁弹射装置、采用弹射起飞方式的航母。福建舰还需数年时间才能具备作战能力，目前还未宣布入列成军的日期。

哪些国家拥有自己的航母？ 从改造到自建 此前，中国海军拥有两艘中型航母：辽宁舰（2012年服役）和山东舰（图，2017年下水、2019年服役）。后者是中国自主建造的首艘航母。辽宁舰是由自乌克兰购买的苏联“瓦良格”号未完工航母改建而成。

哪些国家拥有自己的航母？ 美国：航母霸主 美国是全球拥有航母最多的国家，而且全部使用核动力驱动。美国航母的舰载机搭载数量也最多。现时服役11艘航空母舰，其中10艘尼米兹级核动力航空母舰（图），和1艘福特级核动力航空母舰。

哪些国家拥有自己的航母？ 百年造舰 美国自1920年代开始建造航空母舰，迄今已建造过数十艘各种类型的航母。1960年，世界上第一艘核动力航空母舰——“企业号”航空母舰下水，直到2017年该舰才正式退役。图为1986年开始服役的罗斯福号航母。

哪些国家拥有自己的航母？ 英国：女王和王子 老牌海军大国英国在第一次世界大战之后就开始建造航空母舰。目前服役的有两艘中型航母：2017年服役的“伊丽莎白女王”号（图）和2019年服役的“威尔士王子号”。

哪些国家拥有自己的航母？ 法国：戴高乐号 法国目前唯一的航母“戴高乐”号，2001年就已开始服役。它是法国拥有的第10艘航母，也是唯一一艘不属于美国海军的核动力航空母舰。2021年6月，法国宣布开始建造新一代核动力航母，将于2038年加入法国海军，取代“戴高乐”号。

哪些国家拥有自己的航母？ 俄罗斯：唯一的元帅 俄罗斯从苏联继承的大多数航母，1990年代陆续退役后，或报废拆除，或出售给外国。 “库兹涅佐夫海军元帅”号是目前俄罗斯唯一的航母，建于苏联时代，1991年开始服役，隶属于俄罗斯北方舰队。2019年12月，该舰在维修过程中发生火灾（图），造成一死多伤。按照目前计划，该航母将于2024年一季度重返俄海军战斗序列。

哪些国家拥有自己的航母？ 印度：亚洲最早拥有航母 印度首艘国产航母“维克兰特”号将于2022年8月入列服役。该航母于1999年开始设计，2013年下水。2021年8月该航母首次出海。从上世纪60年代起，印度曾从英国和俄罗斯购买退役航母并进行改造。“维克兰特”服役后，印度海军恢复现役两艘航母的配置。

哪些国家拥有自己的航母？ 意大利：新老交替 意大利的第一艘航母“加里波第”号（图）1981年开始建造，1985年服役。这是一艘跑道供垂直起降的轻型航母。2001年，该国开始建造第二艘航母“加富尔”号、2004年在热那亚下水，2008年服役。2011年，加富尔号接替加里波第号的旗舰地位。



上个月，山东号出现在台湾东海岸，进行模拟打击演习，这让一些分析家感到惊讶，因为台湾本就离陆地机场很近。分析家们认为，至少在短期内，若中国与美国及其盟军发生冲突，中国军队将难以在西太平洋保卫这艘航母。

曾指挥日本舰队的退役海军将领香田洋二（Yoji Koda）说：“中国部署山东号的目的很明确，是为了在政治上表现对美台交往的愤怒。”他说，如果是在一场战斗中，山东号“将是美国和日本军队的一个非常好的目标，他们会在一开始就把它拿下”。

一位美国国防官员表示，虽然中国在航母方面取得了一些进展，但中国还没有掌握在困难条件下进行操作的能力，也没有掌握如何保护航母的能力。这位官员说，一个问题是这些航母在冲突中如何能发挥积极作用。

未来可能的发展

正如前文提到的，路透社在查阅了近期中国国防期刊发表的100多篇文章后得出结论，中国军队和政府研究人员看起来是意识到了这些挑战。其中的一些采访和文章提到了中国航母在备战方面存在的缺陷，以及中国航母目前仍处于起步阶段，若东海发生冲突，其他水面舰艇会更有用。

还有一些中国国防期刊的文章概述了飞行员招募和培训问题，在面对潜艇攻击时的脆弱性和指挥系统问题。

图为中国第一艘航母辽宁号

在海上时，美国航母上的飞机几乎不停飞行，例行地操作战斗机、电子战系统和侦察机，以便在战斗群周围建立一个保护屏。这种行动除了费用高和危险性大之外，还有一个关键因素是掌握分散的指挥系统，特别是在危机中如果发生飞机在空中起火或坠毁、飞行甲板无法使用的情况。

美国已经花了几十年的时间来完善这种系统，在第二次世界大战中盟军在太平洋地区战胜日本的过程中突出了航母的重要性之后，美国扩大了航母行动。

夏威夷太平洋论坛智囊团的兼职研究员、驻新加坡的国防分析家尼尔（Alexander Neill）说，美国航母的持续运作“是美国军队绝对卓越的核心所在”。

接受路透社采访的军事参赞和国防专家们表示，从中期来看，中国可能会开始向印度洋派遣战斗群，在印度洋，中国除了常规的潜艇行动外，其军事影响力是微乎其微的。

在远离陆地机场的地方行动将考验中国航母的能力，但准备工作正在进行中。五角大楼的报告指出，中国的首个主要海外军事基地——吉布提的码头——最近被扩大，现在可以容纳一艘航母。

（路透社）

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