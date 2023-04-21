军事国防专家: 中国航母 “尚未构成威胁”

上个月在中国解放军的环台军演中，航母“山东号”现身台湾东部海域。不过，路透社近日发文深度解析中国航母的战斗力，认为其尚未构成实质性威胁。多位军事专家向路透社表示，中国航母的能力可能仍需要多年才能完善，“目前更像是宣传品”。
（德国之声中文网）随着中国的军队现代化，其强大的导弹部队、海军舰艇，例如，尖端的巡洋舰，正在令美国及其盟国感到担忧。不过，据四位军事参赞和六位熟悉区域海军部署的国防分析人士称，中国想要在远离其海岸的地方构成可靠的航母威胁，可能还需要不只十年的时间。
这些军事参赞和国防分析人士告诉路透社，中国的航母们目前更像是宣传品，如果中国与美国就台湾问题发生冲突，它们在这些可能的冲突中能发挥的作用值得怀疑。这些军事、国防专家也怀疑，中国能否在太平洋和印度洋的远程任务中保护航母们不受攻击。
中国国防部没有回应路透社有关其航母计划的问题，但该通讯社查阅的与中国官方相关的期刊上的大量文章显示，中国军事分析家对中国航母能力的缺陷有所了解。
虽然中国的一些地方新闻报道将最近的环台军演描述为积极巡逻、对美国及其盟国的军事挑战，但八位军事、国防专家表示，中国航母实际上仍处于训练模式。
一些军事参赞和国防分析家说，例如，对于常规的海上航母行动至关重要一环——飞机在夜间和恶劣天气下的降落能力，目前仍然远没有达标。
一些专家说，在冲突中，中国的航母很容易受到导弹和潜艇的攻击，他们表示，中国海军还没有完善其防御能力，特别是在反潜战方面。
前英国海军情报分析师霍林斯比（Trevor Hollingsbee）表示，与中国其他的军事现代化不同，中国的航母部署目前表现出“政治戏剧性”。他说：“航母作战是一个非常复杂的游戏，中国必须靠自己想办法解决这个问题，仍然有很长很长的路要走。”
接受采访的军事参赞们告诉路透社，中国的航母飞行员有时要依赖陆地机场起飞、降落，有时也要依赖额外的空中掩护。由于这些军事参赞并未被授权公开发言，所以他们是匿名发表评论。
按照日本拓殖大学世界研究所的安全研究教授门间理良（Rira Momma）的说法，尽管中国的辽宁号和山东号在最近几个月分别驶入了西太平洋，靠近美国的关岛基地，但门间理良核查了日本国防部的追踪数据，这两艘航母仍然在中国沿海机场的范围内。
辽宁号是一艘经过改装的前苏联航母，它和中国国产航母山东号都有滑跃起飞跳板（没有安装舰载机起飞弹射器），这限制了船上搭载飞机的数量和范围。
十位专家表示，反潜直升机在这两艘航母和中国的055型巡洋舰上运行，但这两艘航母还没有部署预警机，到目前为止都是依靠陆基飞机。
根据五角大楼关于中国军队的最新年度报告，一种新的飞机——空警-6000（KJ-600）——目前处于测试中，这款预警机旨在发挥与美国航母上发射的鹰眼空中预警机类似的作用。
据中国官媒上个月报道，随着辽宁号和山东号逐渐加快演习节奏，中国正准备对其下一代航母——排水量8万吨的福建号——进行海试。虽然仍使用常规动力，但福建号明显更大，并将通过电磁弹射器让飞机弹射起飞。
五角大楼的报告称，福建号可能在2024年年底前投入使用，预计将搭载新的歼-15喷气式战斗机，以取代被外国分析家认为动力不足的现有型号。
新加坡拉惹勒南国际研究学院的国防专家科赫（Collin Koh）说，福建号拥有更现代化的能力，但在未来几年里也将只是另一个试验台，“直到我们看到下一代航母，中国的设计和解放军海军的意图才会真正稳定下来。”
航母计划反映了中共要在2049年前将解放军打造成世界级军队的目标，这是中国领导人习近平建设“伟大的现代社会主义国家”愿景的一部分。接受采访的军事参赞们对路透社说，如果在福建号后建造的航母都像美国航母一样拥有核动力、从而实现全球航程，将显示出中国的这种雄心。
在目前拥有航母的国家中，美国仍然最有优势。美国拥有11个航母战斗群，覆盖全球。
对于中国而言，比较可能的则是在亚洲使用航母，与潜艇和反舰导弹协同工作，试图控制其近海。
上个月，山东号出现在台湾东海岸，进行模拟打击演习，这让一些分析家感到惊讶，因为台湾本就离陆地机场很近。分析家们认为，至少在短期内，若中国与美国及其盟军发生冲突，中国军队将难以在西太平洋保卫这艘航母。
曾指挥日本舰队的退役海军将领香田洋二（Yoji Koda）说：“中国部署山东号的目的很明确，是为了在政治上表现对美台交往的愤怒。”他说，如果是在一场战斗中，山东号“将是美国和日本军队的一个非常好的目标，他们会在一开始就把它拿下”。
一位美国国防官员表示，虽然中国在航母方面取得了一些进展，但中国还没有掌握在困难条件下进行操作的能力，也没有掌握如何保护航母的能力。这位官员说，一个问题是这些航母在冲突中如何能发挥积极作用。
正如前文提到的，路透社在查阅了近期中国国防期刊发表的100多篇文章后得出结论，中国军队和政府研究人员看起来是意识到了这些挑战。其中的一些采访和文章提到了中国航母在备战方面存在的缺陷，以及中国航母目前仍处于起步阶段，若东海发生冲突，其他水面舰艇会更有用。
还有一些中国国防期刊的文章概述了飞行员招募和培训问题，在面对潜艇攻击时的脆弱性和指挥系统问题。
在海上时，美国航母上的飞机几乎不停飞行，例行地操作战斗机、电子战系统和侦察机，以便在战斗群周围建立一个保护屏。这种行动除了费用高和危险性大之外，还有一个关键因素是掌握分散的指挥系统，特别是在危机中如果发生飞机在空中起火或坠毁、飞行甲板无法使用的情况。
美国已经花了几十年的时间来完善这种系统，在第二次世界大战中盟军在太平洋地区战胜日本的过程中突出了航母的重要性之后，美国扩大了航母行动。
夏威夷太平洋论坛智囊团的兼职研究员、驻新加坡的国防分析家尼尔（Alexander Neill）说，美国航母的持续运作“是美国军队绝对卓越的核心所在”。
接受路透社采访的军事参赞和国防专家们表示，从中期来看，中国可能会开始向印度洋派遣战斗群，在印度洋，中国除了常规的潜艇行动外，其军事影响力是微乎其微的。
在远离陆地机场的地方行动将考验中国航母的能力，但准备工作正在进行中。五角大楼的报告指出，中国的首个主要海外军事基地——吉布提的码头——最近被扩大，现在可以容纳一艘航母。
（路透社）
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