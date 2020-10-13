 军事交流频繁 专家：美助台成「堡垒」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2020

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时政风云

军事交流频繁 专家：美助台成「堡垒」

一艘美军战舰10月14日航经台湾海峡，美军称该举动显示美国致力於维护自由开放的印太地区。专家认为，近期美国与台湾在安全领域互动频繁，显示美国逐渐重视协助防守台湾的必要性。

Taiwan Militär-Manöver mit M60 A3-Panzer aus US-Produktion (Getty Images/AFP/Sam Yeh)

专家认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国应该要协助台湾成为一个「坚不可摧的堡垒」。

(德国之声中文网) 美国与台湾的军事交流渐趋频繁。本周，路透社报导，美国国会陆续收到数项对台军售案的核准通知，其中包含了MQ-9无人机与岸置鱼叉反舰飞弹。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman) 向德国之声表示，这几项先进武器确实可以有效提升台湾的防御能力。

葛莱斯曼说：「美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。」

葛罗斯曼引用了路透社9月16日的报导，内容表示由於美国希望能建立与中国抗衡的军事势力，所以美国国防部近期目标是努力将台湾打造成一个「堡垒」。葛莱斯曼向德国之声表示，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国应该要协助台湾成为一个「坚不可摧的堡垒」。他说：「近期核准出售给台湾的正好是能让台湾建立有效防御系统的武器。」

葛罗斯曼也提到，在美国通过《台湾旅游法》後，美国与台湾在安全关系领域的互动越来越频繁。他告诉德国之声：「美台两方的军官近期联系的频率越来越高，双方会针对两国都担忧的议题与挑战交换意见。这种做法可以增进两国的军事协调，并针对其他常见问题展开合作。」

随着美国大选将近，各界都关注大选结果会如何影响美国在印太地区的政策。葛罗斯曼预测，如果特朗普连任成功，美国将延续现行的印太战略。然而，如果拜登胜选的话，他很可能会降低对中国的批评。

他告诉德国之声：「共和党与民主党在国会已达成支持美国政府抗中政策的共识，这也包含了美国政府的两岸策略。所以我认为不论总统大选结果如何，下一任总统都很难完全改变现行的中国政策。」

US Navy Kriegsschiff Taiwan Arleigh Burke (abaca/picture alliance )

美国海军周四证实，一艘美军驱逐舰航经台湾海峡。台湾国防部数据显示，这是今年第十次。

美军舰再驶过台海

美国海军的太平洋舰队周四 (10月15日) 发布消息，证实美军的飞弹驱逐舰贝瑞号 (USS Barry, DDG 52) 10月14日航行经过台湾海峡。前一天，台湾国防部表示，一艘美军驱逐舰航经台湾海峡，台湾的国军也全程掌握军舰的行踪。根据台湾国防部统计，这是美军今年第10次有军舰航经台湾海峡。

美军第七舰队的发言人莫姆森 (Reann Mommsen) 在一个声明中表示：「贝瑞号航经台湾海峡代表美国致力於维护一个自由丶开放印太地区。」美国海军定期会以「航行自由」为名，派遣军舰行经台湾海峡。每当有美舰经过台湾海峡时，中国政府都会发出强烈的回应。

北京将外籍军舰航经台湾海峡视为侵犯中国主权的行为。然而，美国与其他国家则将台湾海峡视为国际海域，所以各国军舰都有权利航经台湾海峡。

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路透：白宫再通知美国会另两项对台军售

美国白宫10月13日再通知国会已核准另外两项对台军售案，预计将出售一款无人机与海防导弹系统给台湾。此外，消息人士也向路透社透露，台美有在讨论武器生产技术转移事宜。  

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下订单！台湾签约购美66架F16战机

多家媒体报道称，台湾已签约向美国购买66架F16战斗机。观察家们认为，这宗对台武器交易必将使本已高度紧张的中美关系进一步恶化。  

美国国务院批准特朗普政府第七次对台军售

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连任大礼？美国批准向台湾出售18枚重型鱼雷

蔡英文周三刚刚宣誓就任台湾总统，开始第二任期，美国政府即宣布批准向台湾出售18枚重型鱼雷。此前，蓬佩奥亲自祝贺蔡英文就职，这是美国国务卿首次对台湾总统就职表示祝贺。  

美国会资深议员支持对台出售F-16战机

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