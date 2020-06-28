军事专家：中印爆发武装冲突机会升高

(德国之声中文网) 中印边境的军事冲突持续数周，虽然双方政府已针对边境情势展开对谈，但紧张的氛围似乎没有缓解的迹象。

香港《南华早报》周六 (6月27日) 报导，强硬派的中国军事专家呼吁北京应该为两国边境冲突再次升级做好准备，强调两国爆发武装冲突的机会越来越高。

几名中国的退休将领呼吁北京应该让前线士兵有更多的权力可以抵御印度士兵的「非法入侵」，并在边境部署非致命的高科技武器。

《南华早报》报导，一名退休的中国军事将领在微信上分析，虽然中印两国展开全面武装冲突的可能性仍低，但中国不该因低估印度的反击能力而松懈。

他写道：「如果我们必须与印度开战，中国必须先发制人，尽可能限缩武装冲突的规模，将主要目标放在打击印军的气势。」

另一名退休的中国海军将领与军事专家王云飞在一篇发布於中国期刊的文章中则写道，中国政府应该准许前线部队在无需得到中央政府批准的情况下，直接对印度军队的非法入侵进行反击。

他说：「中国应加强边境地区侦察监视手段建设，一旦发现印军越过中方实际控制线偷袭丶袭扰中方军地人员，则展开坚决反击，追击不受实控线限制，可达印方浅近纵深，直至击溃印军後撤返。」

王云飞也称，中国军队必须做好将军事冲突升级至武装冲突的打算。他写道：「过往的双方肢体冲突，基本上都是印方主动越境滋事，强行越线抢占军事要冲，以图构建有利军事布局。如果再有上述情况发生，中方则以更强有力的手段，毁伤对方的相关设施丶设备，让对方得不偿失。」

王云飞建议，中方在手段上应尝试发挥高技术武器器材优势，使用非火炸药类武器，如激光武器等。在中方控制线一侧处置情况，也可尝试使用防爆器材中的催泪弹丶震爆弹等，如果印方胆敢以枪炮袭击，则由印方承担一切後果。

他说在中印国防与外交部门上周陆续会晤之後，如果中印边境情势缓和，则代表双方多次谈判後有达到预期目的。然而如果情势未得到缓解，则显示双方在军事领域的信任度有限。他写道：「中方已经到了以军事为主谈判为辅的重要关口。」

另一方面，印度媒体则报导印方已下令前线将领在情势危急时，可以使用炮火回击，而印度政府也已紧急动用资金来增加边境部队的武器与炮火。印度外交部称，中国已在边境部署大量部队与武器，该举动已违反双边协议，所以印度必须采取相同的策略反制。

印度驻中国大使唐勇胜（Vikram Misri) 在接受印媒采访时表示，中国在加勒万河谷与拉达克地区所宣称的领土主权完全不符合事实，而中方应该了解他们在这波边境冲突中，有义务缓解紧张的氛围。他说，中国有义务对中印关系采取小心翼翼的作法，并以此决定双边关系应该朝什麽方向发展。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)