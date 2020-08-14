写词赠罗冠聪 林夕被贴“港独”标签

（德国之声中文网）香港著名作词人、已经移居台湾的林夕8月6日在社交媒体Instagram改编早年为王菲填词的《约定》歌词。该歌词被认为是赠予因港版国安法被通缉、目前流亡香港的前香港众志创党主席罗冠聪。歌词隐喻罗冠聪现状写道：“为了众志要分离，荒谬的戏，要决心忘记，我亦记得起。明日天地，不必怕认不出是非，仍未忘跟你约定黑白没有死，就算你去国胸怀，不敌天气，你的亲人都可认得你”。

罗冠聪隔日也在其脸书贴出他所改编的《约定》歌词回应林夕：“梦内相聚，怎相拥也只得默许，愿未来失散再会感情勿变灰，就算我与你分离，不愿舍弃，待那天微笑，我亦会一起”；“明日安定，可跟我走出绝境，仍为忘跟你约定假如未老死，就算你有百般愁，天妒英秀，有朝一日，终可再拥你”。贴文最后还标记了#林夕。

但两人的“隔空对唱”引发中国网民不满，痛批林夕与罗冠聪“沆瀣一气”，质疑他是“港独”。中国官媒央视更在微博账户上发表热评，称林夕误解了“光荣”一词，还质问“成功的作词人林夕，难道真要在这条‘带偏别人也毁掉自己’的错误道路上，一直走下去吗？” 在央视点名林夕后，网上甚至出现传言，林夕作词的4000多首歌可能面临下架。

对此，罗冠聪周六再次在脸书上贴文称，林夕因赠其歌词而遭央视狠批，更登上微博热搜榜首，“可见北京操弄舆论之功力炉火纯青”。他还写道，“既然北京打算以抹黑孤立这些愿意发声的人，同路人更要互相扶助”，“在乱世中，各位都要保重”。

目前移居台湾的林夕，去年多次公开声援香港“反送中”运动，还与台湾庞克乐团“灭火器”合作歌曲《双城记》力挺香港；2014年时林夕也曾经为“和平占中”及“雨伞革命”中的《撑起雨伞》一曲填词。

在林夕2019年声援反送中运动后，他开始在中国“被消失”，许多由他作词的曲目显示的作词人一栏被改为“佚名”。林夕本人则在今年5月接受香港电台访问时表示，被“佚名”也是一种光荣，“我不相信世界上的黑暗永远战胜光明”。

《福音宣言》发起人突离港

在香港实施国安法后，香港民主派人士人人自危，继罗冠聪等多名民主派人士出逃海外，越来越多的民主抗争者选择离开香港。

据立场新闻报道，曾发起《香港2020福音宣言》的牧师王少勇及杨建强已经离港。报道指出，由一群牧师及传道人组成的“香港教牧网络”此前曾发表《福音宣言》，称“面对扭曲真相、操控媒体、埋没真理的集权政治，教会拒绝一切的谎言，勇敢地指出政权的不是”。这部《宣言》遭到亲中港媒《大公报》及《文汇报》批评是“向信仰群体渗透、洗脑，意图策动分裂国家”。立场新闻报道称，宣言发起人之一牧师陈恩明已证实，被点名批评的王少勇及杨建强因家人挂心及心理压力而离开香港。

早在涉港国安法通过前，国际基督徒关怀组织（ICC）已对支持香港民主运动的神职人员安危表达担忧。ICC指出，在国安法下，曾经支持香港民主运动的神职人员都可能被引渡至中国受审。

“鉴于北京曾表示将自去年六月开始的大规模抗议活动视为恐怖行为，认为呼吁香港脱离中国独立的行为都将被视为煽动罪行，其他数百名公开反对香港政府的抗议新教领袖或基督教团体也可能面临相同命运。”

北京在7月1日香港回归纪念日前夕快速通过涉港国安法，理由是为了打击“分裂国家、颠覆国家政权、从事恐怖活动以及勾结外国等严重危害国家安全的罪行”。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到事追究。