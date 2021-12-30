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数十名阿富汗女性12月28日在喀布尔举行抗议活动，在塔利班统治下要求基本权利。她们在街头高呼 ：“你们为什么关闭学校？”和“我们想要工作、食物和教育”。虽然塔利班说他们正努力让更多的女孩回到学校，但许多妇女和女权运动者仍然抱持怀疑态度。
12月30日的德语报刊，密集关注了德国外长以及内政部长表态不参加北京冬奥的“个人决定”。《总汇报》认为，欧盟应当共同宣布外交抵制；《慕尼黑信使报》指出，表态总比沉默好；《斯图加特新闻报》呼吁德国外长稍微降低一些音量、切勿威胁德国企业的就业岗位；《人民之声报》则担心，柏林最终会输掉这场德中外交较量。
随着中国加强企业监管力道，部分受影响公司已出现裁员现象。与此同时，追求公务员铁饭碗的人数比去年暴增40%，一些人担心在高薪工作竞争越来越激烈的情况下，互联网企业的就业机会也将减少。
塔利班上台后虽然表示，女性可以在伊斯兰教允许的范围内继续就学就业，但种种迹象表明，阿富汗女性的权益和自由备受限制。中学开学前塔利班当局通告：仅男生返校上课。
塔利班政府颁布了限制女性在教育场所活动的新规定，包括女生须严格遵守着装规范戴头巾以及男女座位隔开。
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