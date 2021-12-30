 冒生命危險上街發聲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2021

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时政风云

冒生命危險上街發聲

数十名阿富汗女性12月28日在喀布尔举行抗议活动，在塔利班统治下要求基本权利。她们在街头高呼 ：“你们为什么关闭学校？”和“我们想要工作、食物和教育”。虽然塔利班说他们正努力让更多的女孩回到学校，但许多妇女和女权运动者仍然抱持怀疑态度。

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