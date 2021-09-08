再遭港警国安处锁定 港学生组织成员清晨被捕

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，港警国安处的人员20日清晨6点40分逮捕了学生组织「贤学思政」的召集人王逸战及秘书长陈枳森等三名成员。

《香港01》的报导称，目前得知逮捕行动仍在进行中，国安处人员也到该组织位於葵涌的货仓进行搜查。消息指出，港警国安处人员已在上午10点40分左右将王逸战带离葵涌华星工业大厦，而三人的罪名是「煽动颠覆国家政权」。

此外，港浸会大学学生会编辑委员也在报导中指出，国安处的人员同时也到「贤学思政」发言人黄沅琳及前发言人朱慧盈等其他成员的住所。据传，目前仍就读浸大的朱慧盈是在20日上午7点收到港警国安处的来电，要求到她的居所协助调查。她两小时後抵达住所时，国安处的人员已抵达。

香港《立场新闻》派记者到朱慧盈的住处，但现场的便衣警察询问该记者是否为新闻处认可记者，并要求《立场新闻》与其他学生媒体的记者离开现场。此前，王逸战与黄沅琳今年6月曾被港警以「煽惑他人参与非法集结」及「宣传或公布未经批准集结」的罪名逮捕，该事件发生在「贤学思政」预定於旺角设街站的前一天。

港警後来声称，「贤学思政」6月上旬透过宣传旺角街站的贴文，以及写有「​​武力抗争就是最后出路」等字的图来呼吁香港市民到旺角与铜锣湾进行未经批准的集结。

《香港01》指出，「贤学思政」属於香港本土派的学生组织，是在去年5月成立的。该组织召集人王逸战之前接受媒体访问时曾表示，该组织存在的价值，便是要去试探政权的红线。《香港国安法》生效後，「贤学思政」并未解散，而王逸战本人也多次被捕。

除了6月11日旺角摆街站事件遭捕外，王逸战今年6月4日晚上，也因在旺角豉油街一带设置街站，被港警以「公众地方行为不检」为由逮捕。此外，今年7月1日，港警再次於旺角的一个街站逮捕包含王逸战在内的三名「贤学思政」成员。

自从《香港国安法》生效以来，香港警方国安处的人员已多次针对特定的人士与组织成员在清晨发动大规模逮捕。本月初，港警国安处的成员在香港支联会拒绝向警方提交与外国政治性组织往来的资料後，也在9月8日清晨逮捕了包含支联会副主席邹幸彤在内的多名成员。

後来，邹幸彤丶何俊仁以及支联会的主席李卓人遭港警以「煽动颠覆国家政权罪」起诉。目前三人都先遭到关押，未能在判决结果出来前获得保释。

2021年已有多个学生组织的成员因违反国安法的理由，遭港警逮捕。上个月，四名前香港大学学生会干事及评议会成员，因港大学生评议会7月通过悼念「71袭警案」嫌犯的决议案，後来遭到港警以「涉嫌宣扬恐怖主义」逮捕。

另外，香港学生组织「光城者」的成员，今年5月也因被指控违反国安法，在清晨遭警方逮捕并搜查住处。

(综合报导)

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