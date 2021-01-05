再逆转？纽交所考虑恢复中国三大电信摘牌计划

(德国之声中文网) 路透社报导，纽约证券交易所到底会不会要将三家中国电信巨头除名出现第二次转折。

一位熟悉情况的消息人士周二(1月5日)表示，纽交所对于中国移动、中国电信集团和中国联通香港是否被行政命令所限制等规定感到含糊不清，但如果这些证券被确认在名单上，就会被退市。

根据特朗普政府颁布的这项行政命令，禁止美国对部分中国企业进行投资，华盛顿方面称，这些企业由中国军方拥有或控制。

一位知情人士5日表示，美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)早些时候打电话给纽交所总裁坎宁安(Stacey Cunningham)，告诉她自己不同意纽交所喊停三家中国电信企业退市计划。

纽交所发言人表示不予置评。财政部则拒绝对名单的决定发表评论。负责执行制裁的美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)也拒绝发表评论。

纽约证券交易所４日晚间表示，鉴于与监管当局就美国财政部外国资产管制办公室进行了磋商，决定不让三家中国电信公司退市。

原本消息传出后，中国移动、中国电信和中国联通在香港交易的股票大幅上涨。三家电信企业在声明中表示，已注意到纽交所的最新公告，将按规定发布信息，并补充说，投资者应注意投资风险。

中国外交部痛斥了它所谓的美国以国安来打压中国企业的行为，并重申，美国作为国际金融中心的地位有赖于全球企业和投资者对其规则确定性的信心。

关键在姆努钦？

根据路透社报导，长期以来，姆努钦一直被视为对中鸽派，与国务院许多强硬派想要打击中国公司的企图不同。

总部位于美国的咨询公司中国经济状况研究所总裁米勒 (Leland Miller)认为，美国财政部一直都以「后卫」姿态软化对中国公司更严厉的政策。

共和党参议员、对中鹰派人士卢比奥(Marco Rubio)在推特上表示，任何关于美国财政部可能导致纽交所收回裁决的说法都是「令人愤怒的」。

他在推特上说：「如果(财政部)真的有人建议(纽交所)撤销对这些中国公司的退市决定，那就是破坏(特朗普总统的)行政命令。」

专注中国问题的哈佛商学院教授柯比 (William Kirby)4日表示，特朗普政府对中国企业的监管采取了他所谓的「一刀切」的方式，而拜登政府很可能会对中国企业进行逐一审查。

米勒则表示，虽然去年对流入中国企业的投资政策有所收紧，但很多规则可以会被改变。

规定混乱不清

GFM资产管理公司驻香港的董事总经理丹尼森 (Tariq Dennison)对路透社表示，在特朗普任期的最后几周，这种混乱凸显了美国对35家被认为有军事联系的中国公司相关投资禁令执行情况和影响缺乏明确性。

11月的行政命令禁止美国投资者从2021年11月开始购买华盛顿指称由中国军方拥有或控制的公司的股票。

这项命令促使包括富时罗素和MSCI Inc在内的指数制定者将名单上的十几家中国公司从其基准中剔除，但没有一家将这三家电信公司剔除，这三家公司的最大股东中都有主要的被动美国基金。

虽然该命令没有要求强制退市，但特朗普2019年11月签署的一项法案已经成为法律，如果中国公司在3年内没有完全遵守美国的审核规则，将被踢出美国证券交易所。

纽约证券交易所原本计划在1月11日前让中国移动、中国电信和中国联通这些公司退市。一位曾与国会合作处理退市问题的中国问题专家表示，如果纽交所向财政部寻求对规则的澄清，并被告知不需要退市，那么可能会出现转折。

其他人补充说，让中国三大电信继续在股市上对交易所来说是有意义的。智易东方证券行政总裁蔺常念说：「中国至少占美国(证券交易所)海外收入的四分之一。这是一个聪明的做法，」

纽交所由总部位于亚特兰大的洲际交易所（ICE）拥有，该公司由亿万富翁斯普雷切(Jeffrey Sprecher)经营。其妻洛夫勒 (Kelly Loeffler)也是ICE前高管，是周二面临第二轮选举的两名共和党参议员之一。在乔治亚州，洛夫勒是特朗普的坚定支持者。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)