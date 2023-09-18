 再谈新冠起源 谭德塞呼吁中国全面准入 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

再谈新冠起源 谭德塞呼吁中国全面准入

据英国《金融时报》报道，世卫组织总干事谭德塞敦促中国提供更多有关2019冠状病毒病（Covid-19）起源的信息，并表示愿意派出第二批专家组进入中国展开调查。

世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）

世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）

（德国之声中文网）世卫组织总干事谭德塞对英国《金融时报》表示："我们正在敦促中国给予完全准入，我们也请求各国在双边会议上提出这一问题，敦促北京方面予以合作。"他还表示，"我们已经书面要求给予信息......也愿意派出一个小组，如果他们允许我们这样做的话。"

曾为说服习近平前往中国

谭德塞告诉英国《金融时报》，他2020年1月前往北京是为了说服中国国家主席习近平允许首个世卫组织专家小组进入中国。谭德塞说，"他（习近平）下面的官员不愿意让我们派专家小组。因此我必须去说服他了解为什么这如此重要。"谭德塞说，在他从中国返回日内瓦的第二天，世界卫生组织就宣布Covid-19为国际关注的突发公共卫生事件。

习近平2020年1月28日在北京会见世卫总干事谭德塞

习近平2020年1月28日在北京会见世卫总干事谭德塞

否认世卫对中国过于宽容

世界卫生组织曾被指责对中国最初反应缓慢过于宽容，导致病毒在全球迅速传播。谭德塞对此予以否认，称该组织在采取措施限制病毒传播时与中国进行了合作，之后在北京不允许世卫有效调查新冠起源时公开批评北京。

世卫查访湖北疾控中心 记者报导受阻

对于2021年初世卫专家小组在中国的新冠起源调查，谭德塞表示，"关于起源调查，由于他们不给予我们完全准入，所以我们开始私下讨论，之后他们拒绝合作，于是我们向大众告知了这一情况。"谭德塞强调，"如果我们知道（起源），那么我们就可以阻止下一个。这是科学。如果我们不知道发生了什么，那么在道德上是不正确的。"

得到新冠起源的答案是时间问题

对于新冠病毒是通过武汉生鲜食品市场从动物传给人类，以及新冠大流行是武汉病毒实验室意外泄漏引起传染的两种最著名的假设，谭德塞重申，"除非我们获得排除合理怀疑的证据，否则我们不能认定是这样或那样。他表示他相信"我们会得到答案。 这是时间问题。"

谭德塞还对《金融时报》表示，"这场大流行从一开始就被政治化"。他说，在许多国家，医疗卫生并不被视为发展的核心，而是被视为一种成本，但现在，人们意识到这实际上是一项可以预防大流行的投资。

在即将举行的联合国大会上，世界各国的领导人将首次在高层会议上讨论如为大流行病做准备。

（《金融时报》）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

缺少中國資料 世衛小組：新冠疫情起源難解

世界衛生組織的新冠起源專家小組9日發布報告，表示新冠病毒起源調查仍無結論。報告強調主要原因是缺少來自中國的數據，但該小組也重申，現下最重要目標是確立一個框架協助未來其他疫情起源的調查。

新冠病毒源于哪里？德国科学家对簿公堂

在新冠病毒起源争议过程中相互指责的两位德国科学家现在诉诸法院。汉堡大学物理学家维森丹格指控柏林夏利特医院首席病毒学家德罗斯滕违反科学中立原则；德罗斯滕则称维森丹格侵害其个人名誉。

世卫要求中国分享全部数据证实新冠病毒源于自然

在今年3月有新线索显示新冠病毒起源于自然界之后，世卫组织要求中国提供全部有关信息，不然，所有对新冠病毒源头的猜测都会继续下去。

美情报机构：恐永远无法确认新冠起源

美国国家情报总监办公室周五发表最新报告指出，新冠病毒究竟是由动物传人或是实验室外泄，两种假设的证据都很薄弱，但能肯定的是新冠病毒不是生化武器。

相关内容

ARCHIV - 03.07.2020, Schweiz, Genf: Michael Ryan (r-l), Exekutivdirektor des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), und Maria van Kerkhove, Technische Leiterin des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle, nehmen an einer Pressekonferenz im WHO-Hauptsitz teil, die von der Genfer Vereinigung der Korrespondenten der Vereinten Nationen (ACANU) organisiert wurde. Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollzogen. Foto: Fabrice Coffrini/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

世卫要求中国分享全部数据证实新冠病毒源于自然 07.04.2023

在今年3月有新线索显示新冠病毒起源于自然界之后，世卫组织要求中国提供全部有关信息，不然，所有对新冠病毒源头的猜测都会继续下去。

Einkaufsstrasse in London, dicht gedraengte Menschen Masse waehrend der Corona Pandemie an einem Samstag Nachmittag auf dem Leicester Square und Piccadilly Circus, Shopping Street, densely crowded, Crowds of people, London, 14.08.2021, Foto: EIBNER/Juergen Biniasch

新冠紧急状态或即将结束？ 27.01.2023

本周五，世卫组织的专家就是否将新冠从国际公共卫生紧急事件名单删除进行讨论。本周稍早时候，世卫组织总干事谭德塞曾强调，他对新冠死亡人数每周持续上升感到担忧。

FILE - In this file photo dated Sunday, Jan. 31, 2021, a convoy of vehicles carrying the World Health Organization team enters the interior of the Huanan Seafood Market on the third day of field visit in Wuhan in central China. In a commentary published Wednesday Aug. 25, 2021, the international scientists dispatched to China by the World Health Organization to look for the origins of the coronavirus say the search has â€œstalledâ€ and warn the window is closing to conduct critical studies that could provide clues on how the virus first infected people.(AP Photo/Ng Han Guan, FILE)

新冠溯源研究又有新发现 18.03.2023

一组国际科学家最新通过分析中方提供的信息发现，新冠病毒更有可能是起源于动物而不是实验室。世界卫生组织指出新冠溯源仍未有答案，称中方在国际病毒信息库短暂上传了相关信息后又将其删除。

广告

媒体看中国

Südafrika Johannesburg | BRICS-Gipfel | Pressekonferenz

德语媒体：中国人的忍耐也是有极限的

进出口数据急剧恶化、失业率居高不下、一些企业和机构开始降薪和拖延工资。中国经济陷入了过去几十年从未有关的艰难境地，当前的局势对执政的中国共产党想必也是一场严峻的挑战。