再谈新冠起源 谭德塞呼吁中国全面准入

（德国之声中文网）世卫组织总干事谭德塞对英国《金融时报》表示："我们正在敦促中国给予完全准入，我们也请求各国在双边会议上提出这一问题，敦促北京方面予以合作。"他还表示，"我们已经书面要求给予信息......也愿意派出一个小组，如果他们允许我们这样做的话。"

曾为说服习近平前往中国

谭德塞告诉英国《金融时报》，他2020年1月前往北京是为了说服中国国家主席习近平允许首个世卫组织专家小组进入中国。谭德塞说，"他（习近平）下面的官员不愿意让我们派专家小组。因此我必须去说服他了解为什么这如此重要。"谭德塞说，在他从中国返回日内瓦的第二天，世界卫生组织就宣布Covid-19为国际关注的突发公共卫生事件。

习近平2020年1月28日在北京会见世卫总干事谭德塞

否认世卫对中国过于宽容

世界卫生组织曾被指责对中国最初反应缓慢过于宽容，导致病毒在全球迅速传播。谭德塞对此予以否认，称该组织在采取措施限制病毒传播时与中国进行了合作，之后在北京不允许世卫有效调查新冠起源时公开批评北京。

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对于2021年初世卫专家小组在中国的新冠起源调查，谭德塞表示，"关于起源调查，由于他们不给予我们完全准入，所以我们开始私下讨论，之后他们拒绝合作，于是我们向大众告知了这一情况。"谭德塞强调，"如果我们知道（起源），那么我们就可以阻止下一个。这是科学。如果我们不知道发生了什么，那么在道德上是不正确的。"

得到新冠起源的答案是时间问题

对于新冠病毒是通过武汉生鲜食品市场从动物传给人类，以及新冠大流行是武汉病毒实验室意外泄漏引起传染的两种最著名的假设，谭德塞重申，"除非我们获得排除合理怀疑的证据，否则我们不能认定是这样或那样。他表示他相信"我们会得到答案。 这是时间问题。"

谭德塞还对《金融时报》表示，"这场大流行从一开始就被政治化"。他说，在许多国家，医疗卫生并不被视为发展的核心，而是被视为一种成本，但现在，人们意识到这实际上是一项可以预防大流行的投资。

在即将举行的联合国大会上，世界各国的领导人将首次在高层会议上讨论如为大流行病做准备。

（《金融时报》）

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