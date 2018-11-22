 再现历史：安妮·弗兰克故居重新开放 | 文化经纬 | DW | 25.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

再现历史：安妮·弗兰克故居重新开放

阿姆斯特丹的安妮·弗兰克故居整整装修了2年。这里一直吸引着大量游客，但是参观者获得的信息却越来越少。重新装修后的安妮·弗兰克故居有了很大的改变。

Pressebild Anne-Frank-Haus in Amsterdam (Anne Frank House/Cris Toala Olivare)

安妮·弗兰克博物馆

（德国之声中文网）安妮·弗兰克（Anne·Frank）的日记打动了全世界。阿姆斯特丹王子运河大街（Prinsengracht ）263号就是她曾经写这些日记的地点。如今，作为弗兰克故居的这栋房子成为欧洲最受欢迎的景点之一。每年约有120万游客来这里参观。

但是，现在人们对这个博物馆的要求发生了变化。阿姆斯特丹安妮·弗兰克基金会负责人利奥波德说："如今来参观安妮·弗兰克故居的年轻人，对这栋房子及其历史的感知与我们这一代完全不同。"利奥波德说："我本人是伴随着二战和迫害犹太人的历史长大的。我的父母都向我讲述了这些历史。但是如今的年轻人，他们的祖父母都是战后出生的。他们与这段历史的关联与我们完全不同，而且知道的也很少。"这也是决定对安妮·弗兰克博物馆重新布置的原因。目的是增加背景知识以及加强宣传教育工作。在长达2年的时间里，安妮·弗兰克故居犹如一个建筑工地，但仍一直对游客开放。

Anne Frank House (Anne Frank House/Cris Toala Olivares)

安妮·弗兰克曾经藏身的地方阿姆斯特丹王子运河大街（Prinsengracht ）263号

总结经验

安妮·弗兰克故居供游客参观的目的不仅是为了让人们了解纳粹时期所发生的事情，而且还要让人们知道是如何发生的，要激励人们去思考。故居博物馆馆长利奥波德说："直至今天，对历史的回忆、反思和反应都是安妮·弗兰克故居的3个工作步骤。"他说："从纳粹、二战和对犹太人大屠杀历史吸取的一个最重要的教训或许就是人们已经得出的结论：对六百万犹太人的驱逐、迫害和谋杀都是人为制造的。"

Anne Frank House Das bewegliche Bücherregal (Anne Frank House/Cris Toala Olivares )

可以移动的书架曾经为安妮·弗兰克一家藏身提供了掩护

重新装修布置的安妮故居备有声频导游装置，游客可以借助该设施更多了解安妮及其家人的故事：他们最初生活在德国，为躲避纳粹逃亡到荷兰。在那里渡过几年的平静生活之后，于1942年开始隐居生活。故事讲到这里时，导游将游客带到著名的书柜前，书柜后面便隐藏着通往后房的楼梯。安妮·弗兰克及其家人就在这狭小的房间内生活了2年之久，直到他们被出卖。建筑师比尔曼（Janneke Bierman）女士说："这个后房我们没有做任何改动。"这是博物馆的心脏，一个宁静的地方。接下来的故事就是全家被送往集中营。安妮的父亲奥托·弗兰克（Otto Frank）是唯一的幸存者。后来他的父亲将女儿的日记公开发表。

阿姆斯特丹为装修一新的安妮·弗兰克展览馆举行了隆重的庆祝活动。荷兰国王威廉·亚历山大（ Willem Alexander）也出席了庆祝活动。之后亚历山大国王参观了安妮·弗兰克故居并与工作人员作了交谈。

  • Anne Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    逃离纳粹

    1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

  • Anne Frank with sister Margot.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    姐妹弟兄

    这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

  • Anne Frank House in Amsterdam

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    藏身之地

    安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

  • Anne Frank's diary

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    日记作伴

    安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

  • Liberation of the Bergen-Belsen concentration camp.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    死于集中营

    1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

  • Tombstone of Anne and Margot Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    安妮之墓

    伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

  • Shelf with books on Anne Frank in the state library of Pirna in Saxony, Germany.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    《安妮日记》闻名世界

    安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日

    作者: Iveta Ondruskova


DW.COM

是谁出卖了安妮·弗兰克？

《安妮日记》的女主角安妮·弗兰克一家的悲惨命运打动了千万人。但这家犹太人最后是如何落入纳粹魔爪的？一名前FBI警官现在要解开这个世纪之谜。 (08.10.2017)  

《安妮日记》首次被德国人搬上银幕

著名的《安妮·弗兰克日记》再次被搬上了银幕。这是德国制片人和导演首度尝试讲述这个发生在纳粹统治下的真实故事。 (03.03.2016)  

《安妮日记》"难以启齿"的段落重见天日

数十年前，犹太姑娘安妮·弗朗克（Anne Frank）将自己日记中的两页纸牢牢粘上了。在那两页里，安妮记录了一些粗俗笑话，写下了自己关于性的想法。现在，专家们辩认出了相关文字。 (17.05.2018)  

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

在阿姆斯特丹一处秘密住所内躲藏了两年后，安妮·弗兰克一家被人出卖。1944年8月4日，他们遭到逮捕并被送往奥斯维辛集中营。她在藏身期间所写的日记后来得以出版，成为闻名世界的揭露纳粹暴政的象征。 (22.11.2018)  

相关内容

Anne Frank

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 22.11.2018

在阿姆斯特丹一处秘密住所内躲藏了两年后，安妮·弗兰克一家被人出卖。1944年8月4日，他们遭到逮捕并被送往奥斯维辛集中营。她在藏身期间所写的日记后来得以出版，成为闻名世界的揭露纳粹暴政的象征。

Deutschland Film Das Tagebuch der Anne Frank

是谁出卖了安妮·弗兰克？ 08.10.2017

《安妮日记》的女主角安妮·弗兰克一家的悲惨命运打动了千万人。但这家犹太人最后是如何落入纳粹魔爪的？一名前FBI警官现在要解开这个世纪之谜。

Berlin Vorstellung des neuen ICE 4

高铁命名"安妮·弗兰克"号 德国铁路惹争议 05.11.2017

爱因斯坦、贝多芬、马克思、康德……德国最新型号高铁列车ICE4即将在年底全面投入运营，它们将依据德国历史上的名人来命名。不过，其中一列车的命名，却令社会各界直摇头：它令人想起了德国铁路在纳粹时期的不光彩历史。

广告
Deutschland Hannover Helene Fischer Tour Auftakt (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

收入超过小甜甜，Helene Fischer是谁？

出生在西伯利亚的德国女歌手Helene Fischer登上2018福布斯全球十大收入最高女歌手排行榜。上榜的其他女歌手在全球家喻户晓，而她只是在德语世界“墙内开花”。 

Berliner Sehenswürdigkeit East Side Gallery (picture alliance/DUMONT Bildarchiv)

柏林“东边画廊” 将得到更好保护

柏林墙“东边画廊”见证了德国从分裂到统一的历史。为了更好地保护历史遗址，现在它的周边地产移交给了柏林墙基金会。 