 再爆共谍案：台陆军中校涉嫌泄密被羁押 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2023

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再爆共谍案：台陆军中校涉嫌泄密被羁押

台湾陆军航空特战指挥部爆出现役及退役军官，涉嫌泄漏重大国防秘密给中共的国安案件。在桃园服役的一名中校已被羁押。

嫌疑人所在不对负责台湾北部地区重要守备任务

嫌疑人所在不对负责台湾北部地区重要守备任务

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾陆军航特部一名谢姓中校涉嫌泄漏国防机密给中国指定的中间人。高检署日前指挥调查局桃园市调查处搜索、约谈谢男等人，并依违反刑法外患罪嫌，将谢姓中校等人向法院声请羁押禁见获准。

台湾国防部周三（8月2日）发布新闻稿表示，此案为国防部与国安单位接获检举，共同实施反情报调查。调查发现有现役军官疑似勾结退伍军官及及民间人士，接受大陆情报部门指示收集军事机密。

国防部称对于“少数不肖人员，违背守土卫国职责，涉犯此类出卖国家人民罪行”感到痛心并严厉谴责。总统府副秘书长黄重谚当天在一次记者会上被问及此案时也表示，总统府认为此案「可耻」，应严查严办。

检调获报指出，桃园市龙潭区陆军航空特战指挥部601旅现役谢姓中校涉嫌泄漏国防秘密给疑似中国等境外势力单位，并疑似在台接触现役、退役军人来发展组织，疑似将相关情报交由境外势力指定的中间人。

谢姓中校涉嫌在台湾军人中招募间谍

谢姓中校涉嫌在台湾军人中招募间谍

发展“间谍网络”

《中国时报》报道称，陆军601旅主要是负责北部地区重要守备任务，其中包含大台北中枢，是陆军空中火力最强大的部队。

据《台北时报》援引台湾高等检察署不愿透露姓名的检察官的话报道，谢姓中校还涉嫌发展一个由现役和退役军人组成的间谍组织，负责收集情报。

目前本案另有包含退役军人在内等4人，也以被告身分被约谈，检察官讯后谕令新台币2万元到60万元不等金额交保，全案持续扩大侦办中。

路透社对法庭记录和台湾主流媒体新闻报道的汇总显示，在过去十多年中，至少有 21 名上尉或上尉以上军衔的现役或退役台湾军官被判为中国从事间谍活动

今年7月，台湾当局刚刚拘留了五人，他们涉嫌为中国从事间谍活动。其中包括一名曾获得过全国冠军的扯铃教练。他涉嫌自2022年4月间起透过退役士官兵接触、拉拢、吸收相关军事单位的士官兵，为中共发展组织。

 

（综合报道）

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