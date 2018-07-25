再添四颗卫星 伽利略导航系统基本完工

（德国之声中文网）欧洲航天局网上实时画面显示，德国时间13时30分，载有4颗卫星的一枚阿丽亚娜5型运载火箭升离发射塔。

这4枚卫星分别取名为"塔拉"（Tara）、萨姆埃尔 （Samuel ）、艾伦（Ellen）和安娜（Anna）。加上它们后，伽利略导航系统现在有了总共26颗卫星，几乎实现全球信号覆盖；伽利略在太空的分布由此基本完成。

德国航天中心（DLR）称，这意味着，2019年年初起，用户就可以完全只依靠伽利略信号作全球导航了。迄今，这一点只有由美国军方控制的导航系统GPS、Glonass（俄罗斯）或北斗（中国）实现。

伽利略导航系统卫星部分由不来梅OHB系统公司进行组装

欧洲用以与美国的GPS竞争的伽利略导航系统基于总共30颗卫星。至2020年，所有伽利略服务均可覆盖全球。第一阶段服务从2016年12月中旬起即已提供。

与其前代一样，这4颗新卫星也各重约715公斤。伽利略卫星在距地23222公里的太空轨道绕地球飞行，绕行一圈所需时间约为14小时。

据德国航天中心提供的信息，从北极的斯瓦尔巴岛（Svalbard）到南极的特罗尔（Troll）；从塔希提（Tahiti ）到留尼汪岛（La Réunion），全球有17个地区设有地面站，接收及处理伽利略信号。

在太空的最初数日，伽利略这4颗新入伙卫星将由位于图卢兹的法国航天控制中心导控，此后，由设在慕尼黑上普法芬霍芬（Oberpfaffenhofen）的德国航天中心伽利略控制中心接管。该中心负责伽利略项目的全部卫星群。

改变世界的伽利略 千万个小点 天空中的无数小点让伽利略（Galileo Galilei）彻底改变了对世界的看法。1610年1月7日到1月8日的夜间，他发现了木星附近的那些亮点，这是些不会动的星星。一天后，他继续对此观察，发现这些小点还在那里，但是位置发生了变化。

改变世界的伽利略 伽利略卫星 伽利略发现了木星的卫星。分别是木卫一、木卫二、木卫三和木卫四。今天我们知道，这些卫星围绕着木星旋转。但这在当时还是无法想象的事情。人们那时唯一相信的是：宇宙中的所有天体都围绕着地球转动。

改变世界的伽利略 地球还是太阳？当然是太阳！ 伽利略明白，他看到了卫星围绕木星旋转的情况。随后得出的结论是：地球不是宇宙万物的中心。今天我们知道，所有太阳系中的星球都绕着太阳旋转。但当时，如果伽利略不收回自己的言论学说的话，就会被处死。

改变世界的伽利略 富有价值的技术 如今，先进的天文望远镜看起来是这样的。人们通过它可以看到距离我们几百万光年的物体，并为其他星系拍摄清晰的照片。可以说是伽利略发明了天文观测。他当时对望远镜进行了出色的优化改造，让他能够看到更多的天体现象。

改变世界的伽利略 银河系 伽利略揭露了银河系乳状结构的秘密，其实人们晚上用肉眼也可以发现这一点。通过他的望远镜，伽利略发现银河系是由无数个星球组成的。今天我们知道，银河系由数十亿的星球组成，地球只是其中的一个。

改变世界的伽利略 金星揭示的秘密 这也是当时让伽利略愈发怀疑地心说的原因: 他观察到,金星也像月亮一样有阴晴圆缺的时候。有些时候像月芽，有些时候又像满月。伽利略由此发现，地球附近的星球也在转动，而且是围绕着太阳转动。

改变世界的伽利略 潮起潮落 伽利略当时就猜想，地球上的日夜更替、一年四季也应该和地球自转以及围绕太阳的公转有关。但后来物理学家牛顿才证明了，除了地球自转的离心力以外，月亮以及太阳的引力也是地球上潮起潮落的原因。

改变世界的伽利略 地表崎岖的月亮 伽利略凭借他的望远镜还发现，月亮表面是崎岖不平的。其中有许多的深谷、陨石坑和山脉。是地球上的光照亮了月球。我们今天对这个距离地球38万4千公里的卫星几乎无所不知。我们甚至正计划在月球上修建居住点，种植蔬菜。当然这还都是未来的事物。 作者: Judith Hartl



凝炼/石涛（法新社）