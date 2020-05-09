再次还击？美国收紧对中国记者签证规定

（德国之声中文网）美国国土安全部本周五（5月8日）发布了对中国记者的签证新规，并提到所谓的中国"压制独立新闻"的说法。

该规定计划将于下周一生效，中国记者的签证有效期将被限制为90天，但可以申请延长。这类签证通常不设期限，也不需要延期，除非雇员跳槽到其他公司或媒体。据美国国土安全部介绍，新规定不适用于持有香港或澳门护照的记者。

美国国土安全部的一位要求匿名的高级官员说，新规定将允许该部门可以更频繁地审查中国记者的签证申请，并可能减少在美国的中国记者总人数。"这将使得美国的国家安全受到更大的保护"，这位官员如是说。

交锋不断

近几个月来，美国和中国采取了一系列涉及记者的报复行动。由于不满《华尔街日报》评论文章将中国称为"亚洲病夫"，中国当局2月驱逐了3名该报驻中记者。随后美国宣布减少中国官媒在美可雇用的中国籍员工名额。

作为回应，中国外交部3月宣布驱逐《纽约时报》、《华尔街日报》与《华盛顿邮报》的美籍记者。中国同时强调，这些记者往后将无法在中国、香港或澳门从事记者相关工作。美国国务卿蓬佩奥随后表示，这波记者驱逐明显是因为美国之前对中国官媒做出的限制所引起的，并对中国决定进一步限缩新闻自由感到遗憾。

迄今为止，新冠疫情已在全球造成约27万人死亡。美国和中国的关系也着疫情蔓延而不断吃紧。近日，美国总统特朗普以及国务卿蓬佩奥分别声称，美国有证据显示，新冠病毒源自武汉的一家病毒研究所。中国驳回了这一指控。大多数科学家认为，新冠病毒起源于一个武汉的生鲜市场。中美的紧张关系却因此进一步升级。

安静/任琛（路透社）