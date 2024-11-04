再次躲过衰退，德国经济却难“松一口气”

德国第三季度GDP意外实现增长，再次与技术性衰退擦肩而过。找到一丝安慰的同时却难松一口气？

（德国之声中文网）相当长一段时间以来，德国经济已鲜有好消息传出，从多年来的增长乏力、数据疲软，到最近连大众汽车也宣布计划关闭工厂裁员降薪，德国似乎又将重新戴上曾奋力挣脱的“欧洲病夫”的帽子。

不过，德国经济在10月底还是迎来了一丝积极消息。这个欧洲最大经济体在第三季度实现了0.2%的增长，打破了此前对经济出现持续下滑，陷入技术性衰退的悲观预测。

然而最新公布的数据也对第二季度的萎缩百分比进行了下调修正，从萎缩0.1%下调至萎缩0.3%。

“尽管避免了技术性衰退，但德国经济规模相较于疫情开始时几乎没有增长多少，”荷兰国际集团银行（ING Bank）经济学家布尔泽斯基（Carsten Brzeski）在一份报告中写道。

仍陷停滞困境

上周发布的其他经济数据也未能振奋人心。通货膨胀率同比达到2.4%，远高于上个月的1.8%，也高于分析师预测的2.1%。这可能会给似乎已准备好进行一轮大幅降息的欧洲央行带来一些紧张情绪。

德国联邦就业局发布的初步数据显示，10月份失业率维持在6%。10月通常是失业率下降的月份，而今年10月份的失业率降幅被认为是20年来最小的一次。“今年秋季，劳动力市场几乎未能出现起色，”联邦就业局局长纳勒斯（Andrea Nahles）表示。

不过一些商业信心调查也显示，尽管算不上复苏，但形势正在趋于稳定。根据德国慕尼黑经济研究所(ifo)最新发布的调查结果，10月企业信心有所回升，这是四个月来首次出现上升。

“这种稳定肯定是积极的，是一个好的迹象”，ifo研究所所长富斯特（Clemens Fuest）在接受德国之声采访时说道。“这是否意味着（德国经济发展）趋势的改变？现在下结论还为时过早，我们需要观察接下来的几个月这种情况是否会持续。但企业确实是告诉我们，他们预计在接下来的六个月里，形势至少不会出现进一步恶化。”

德国经济正在努力适应现代挑战 图像来源: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

这种温和的乐观情绪也在德国9月零售数据上得以体现 – 销售额增长了1.2%，高于预期。

然而，令人悲观的数据仍随处可见。德国工商总会（DIHK）发布的最新调查形容德国经济在欧洲和国际层面都在“节节败退”。

“投资不足、官僚主义过重、区位成本过高：德国经济陷入了停滞困境，”德国工商总会首席执行官万斯莱本（Martin Wansleben）表示。

万斯莱本表示，许多公司认为明年的情况只会变得更糟。“对于2024年，我们将预测下调至最多‘零增长’，”他说道。“我们对未来一年的预期也仅为零增长。这将是连续第三年没有实际GDP增长！”

大众拟关德国3厂 员工忧饭碗不保 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

政府苦寻出路

对于德国民意支持屡创新低的红绿灯政府来说，解决经济停滞问题已是当务之急。

近期，德国总理肖尔茨举行了 “工业峰会”，邀请商界和工会领导人共同探讨应对危机的方案。

然而，此次会议却凸显了政治分歧对改善局势所作努力的破坏作用 – 来自绿党的经济部长哈贝克和自民党财政部长林德纳均未出席该会议，两人在当天分别出席了不同活动，宣传各自政党的经济政策。

虽然在如何改善经济局势的问题上，联合政府内部存在深刻分歧，但专家在造成危机的核心原因上达成了共识——并且原因有一长串。

“尽管听起来像是老调重弹，但目前德国的经济现状是周期性和结构性阻力共同作用的结果，”布尔泽斯基说道。

核心观点是，新冠疫情和俄乌战争从根本上暴露了德国出口导向型经济模式的问题，能源价格上涨和通货膨胀令众多行业陷入困境。

对俄罗斯能源以及对中国作为巨大出口市场的依赖已经对德国产生了反噬。多年来投资不足，再加上严格的债务刹车和支出规定，导致了从基础设施老化到经济未能全面实现数字化和创新等一系列问题。

大众汽车危机是德国整体经济问题的缩影 图像来源: Julian Stratenschulte/dpa

如今，作为德国标志性行业的标志性企业代表，大众汽车的艰难处境似乎已成为德国整个经济问题的缩影。

至少经济部长哈贝克仍能从数据中找到一丝安慰。“这还远远达不到我们所需要的，但至少是一线希望，”他表示，“经济表现比此前预期的更具韧性。”

然而，德国在面对外部事件（比如中国、美国、乌克兰）时表现出明显的脆弱性，再加上政府内部的争斗，这意味着，短期内看到形势好转的希望渺茫。

荷兰国际集团银行经济学家布尔泽斯基在数据发布当天表示：“今天公布的GDP数据给受挫的德国带来了一丝安慰，然而这并不能改变经济停滞不前的事实。只是至少还没有陷入严重衰退，在当前环境下，任何小的进步都值得关注。”

© 2024 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。