 再次“战狼附体”？中国使馆称不搞“羔羊外交” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2021

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时政风云

再次“战狼附体”？中国使馆称不搞“羔羊外交”

疫情爆发一年多以来，中国驻法国使馆多次发表火药味颇浓的言论，回击外界对中国的指责，被认为是中国“战狼外交”的代表。近日，中国驻法使馆再次语出惊人，称“战狼”存在是因为“疯狗太多太凶”，强调中国不搞“羔羊外交”。

Frankreich China Präsident Xi Jinping bei Francois Hollande in Paris Flagge

(德国之声中文网)中国驻法使馆官方推特账号3月19日将法国战略研究基金会的学者邦达兹(Antoine Bondaz)称为“小流氓”(Petite frappe)，在法国舆论激起轩然大波。中国使馆辱骂邦达兹的起因是：后者为法国国会参议员李察(Alain Richard)不顾中方反对计划访问台湾叫好，并且在推特上挑衅中国大使馆说：“给你和你的妖魔们一个大大的吻。”


中国使馆的回骂，立刻在法国舆论引起了激烈反应，许多媒体、政界要人都指责中国使馆以及中国大使卢沙野“话风粗野”，认为这是中国又一次搞“战狼外交”的例证。

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法国外交部周三表示，法国参议员们在出访活动中拥有同任何人会晤的自由。此前，中国驻法大使馆发出警告称，法国议员们访台期间不得会晤台湾官方人士。

成吉思汗是13世纪蒙古帝国传奇领导人，不过这个名字现在却成为中国政府的敏感词，甚至伸手要求法国展览不得提及。

习近平思想领导下的中国外交全面铺开战场。不仅与美国的冲突气氛达到历史顶峰，中国驻法国大使馆最近就维吾尔人权问题的发言，也表明在新疆问题上北京与欧洲国家针锋相对。

法国参议员在听证会上要求法国外交部长回答，为什么一篇用来抹黑他们的非事实文章还挂在中国驻法大使馆的网站上。其中指控他们联署声明支持的台湾当局用「黑鬼」一词更是引起中国官方背书假新闻的争议。

两天后的3月21日，中国驻法使馆再次“火力全开”，在使馆官网、推特账号上用中文与法文刊登了一篇题为“关于言论自由的民主讨论”的文章，指责“某位学者不甘寂寞，哗众取宠，偏离正常的讨论问题轨道，对中国使馆进行各种挑衅”在先，因此“他有挑衅中国使馆的自由，我们也有回击他的自由。”文章还认为邦达兹根本算不上学者，而是一个“意识形态喷子”，用“petite frappe”一词回应他的挑衅推文“也是为了避免与他纠缠”。

中国驻法使馆认为，“小流氓”一词体现了中方对邦达兹的“蔑视，而非侮辱”，还揶揄说“在法国不是连上帝都可以亵渎吗？”文章甚至还为“战狼外交”辩护，强调“如果中国的国家利益和形象受到威胁和损害，我们的外交官就要冲上去拼命守护。”“如果真有‘战狼’的话，那是因为‘疯狗’太多太凶，包括一些披着学术和媒体外衣的‘疯狗’对中国疯狂撕咬。”“羔羊外交……的时代已经一去不复返了。”

中国驻法大使卢沙野一直被认为是“战狼外交”代表人物。早在2019年任驻加拿大大使期间，他就曾公开表示，加拿大方面要求中国当局释放两名加拿大籍囚犯“体现了白人至上的思维”。转任中国驻法大使后，他在香港问题、新冠疫情等议题上也多次抨击法国以及欧盟的立场，指责其“虚伪”。

文山/叶宣/(法新社等)
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