再次“战狼附体”？中国使馆称不搞“羔羊外交”

(德国之声中文网)中国驻法使馆官方推特账号3月19日将法国战略研究基金会的学者邦达兹(Antoine Bondaz)称为“小流氓”(Petite frappe)，在法国舆论激起轩然大波。中国使馆辱骂邦达兹的起因是：后者为法国国会参议员李察(Alain Richard)不顾中方反对计划访问台湾叫好，并且在推特上挑衅中国大使馆说：“给你和你的妖魔们一个大大的吻。”





中国使馆的回骂，立刻在法国舆论引起了激烈反应，许多媒体、政界要人都指责中国使馆以及中国大使卢沙野“话风粗野”，认为这是中国又一次搞“战狼外交”的例证。

两天后的3月21日，中国驻法使馆再次“火力全开”，在使馆官网、推特账号上用中文与法文刊登了一篇题为“关于言论自由的民主讨论”的文章，指责“某位学者不甘寂寞，哗众取宠，偏离正常的讨论问题轨道，对中国使馆进行各种挑衅”在先，因此“他有挑衅中国使馆的自由，我们也有回击他的自由。”文章还认为邦达兹根本算不上学者，而是一个“意识形态喷子”，用“petite frappe”一词回应他的挑衅推文“也是为了避免与他纠缠”。

中国驻法使馆认为，“小流氓”一词体现了中方对邦达兹的“蔑视，而非侮辱”，还揶揄说“在法国不是连上帝都可以亵渎吗？”文章甚至还为“战狼外交”辩护，强调“如果中国的国家利益和形象受到威胁和损害，我们的外交官就要冲上去拼命守护。”“如果真有‘战狼’的话，那是因为‘疯狗’太多太凶，包括一些披着学术和媒体外衣的‘疯狗’对中国疯狂撕咬。”“羔羊外交……的时代已经一去不复返了。”

中国驻法大使卢沙野一直被认为是“战狼外交”代表人物。早在2019年任驻加拿大大使期间，他就曾公开表示，加拿大方面要求中国当局释放两名加拿大籍囚犯“体现了白人至上的思维”。转任中国驻法大使后，他在香港问题、新冠疫情等议题上也多次抨击法国以及欧盟的立场，指责其“虚伪”。



文山/叶宣/(法新社等)

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