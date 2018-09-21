再次惹恼中国！美制裁中央军委职能部门及部长

(德国之声中文网) 美国国务院近日表示，对中共军委设备发展部门及其部长李尚福进行制裁--冻结其在美国司法管辖区的资产、阻止外汇交易，限制他们透过美国金融体系进入全球金融市场。华盛顿表示，制裁原因是中国军方部门最近购买了俄罗斯苏霍伊Su-35战斗机和S-400地对空导弹系统，违反了美国的《以制裁反制美国敌人法案》（CAATSA）。

什么是CAATSA？

《以制裁反制美国敌人法案》（CAATSA）2017年2月在国会通过后得到总统特朗普签署成为法律，是美国对伊朗、朝鲜和俄罗斯实施经济和政治制裁的联邦法律。这项法案允许美国政府对被列入CAATSA黑名单的公司和个人进行制裁。

特朗普2017年2月签署了CAATSA法案

美国国务院有关官员周四表示，中国是第三个因为与俄罗斯打交道而受到该法案惩罚的国家。这也体现出特朗普政府在对抗莫斯科上不惜牺牲与其他国家的关系。

据路透社援引一名要求匿名的美国政府官员称，虽然美中贸易争端升级，但是这次针对中国机构的制裁其实目标是俄罗斯，而非中国或者中国军方。

"中央军委装备发展部"是什么部门？

中央军委装备发展部位于北京市，负责全军装备发展工作。该部门组建于2016年1月，是中央军委第一级职能部门，是军委15个职能部门之一。目前其部长是李尚福（中将），政委是安兆庆（空军中将）。

该部门的前身是中国人民解放军总装备部（简称军委装备发展部）。2015年11月在中国国防和军队改革中，军委装备发展部被撤销。新的"中央军委装备发展部"的从属（上级机构）由"中国人民解放军"变为"中共中央军事委员会"。

根据中国国防部网站信息，该部门"主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构"。

"打击目标是俄罗斯"

在过去一年里，中共中央军委装备发展部及其部长李尚福从俄罗斯主要军火出口商国防出口公司(Rosoboronexport)购买了喷射机和导弹。这家军火商因为支持叙利亚的阿萨德政权被列在CAATSA黑名单中。

另外33名俄罗斯情报和军事有关人员也再次被列入制裁黑名单，其中包括俄罗斯总参谋部情报总局格鲁乌的官员，还有圣彼得堡网络研究机构假资讯组织有关的人员。其中28人还因美国大选干预案被美国特检官穆勒起诉。

美国国务院表示将大力实施CAATSA，敦促所有国家限制与俄罗斯国防和情报部门的关系。美国务院说："这两个部门都与全球的恶意行动有关"。

此外，美国也考虑对其他购买俄罗斯战斗机和导弹国家采取类似行动，像是美国盟友土耳其目前正在与莫斯科讨论S400的交易案。

一位资深官员表示，"CAATSA并不打算打击第三方国家的经济，而是希望造成俄罗斯的压力，遏制恶意行为。"另一位高官说："这些制裁的最终目标是俄罗斯。在这种情况下，CAATSA的制裁并不是为了破坏任何特定国家的防御能力。目的是为了让俄罗斯为其恶意活动付出代价。"

中方：愤慨和警告

9月21日，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，对美方"无理做法表示强烈愤慨，并已提出严正交涉"。他说，美方做法"严重违反国际关系基本准则，严重损害中美两国、两军关系"。

这位发言人称，"我们强烈敦促美方立即纠正错误，撤销所谓制裁，否则美方必须承担由此造成的后果。"他还表示，中国与俄罗斯的有关合作"旨在维护两国的正当利益，维护地区的和平与稳定，不违反国际法，也不针对第三方"。

中国国防部也做出回应。其发言人吴谦称，"中俄军事合作是主权国家之间的正常合作，符合国际法，美方无权干涉。美方的做法是对国际关系基本准则的公然践踏，是霸权主义的充分体现，严重破坏中美两国两军关系"。

吴谦提出警告，美方应"立即纠正错误，撤销所谓制裁，否则美方必须承担由此造成的后果"。

夏立民/罗法/王凡 (法新社、美联社、路透社等)