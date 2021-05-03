再次反击：中国暂停中澳战略经济对话活动

（德国之声中文网）中国国家发改委在5月6日的声明中写道，“近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，国家发展改革委决定，自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。”

中国外交部发言人汪文斌在5月6日的记者会上被问及此举是否是对澳方否决维多利亚州同中方发改委签署的“一带一路”合作协议的报复。对此，汪文斌说，“一段时间以来，澳方不顾中方严正立场和多次交涉，滥用所谓“国家安全”理由，对中澳经贸、人文等领域合作项目和既有成果变本加厉进行限制和打压，严重损害中澳两国互信，破坏了正常交流合作的基础，中方不得不作出必要的、正当的反应，澳方必须对此承担所有责任。”他还敦促“澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见”，“停止针对中澳合作的疯狂打压行径，停止把国家间正常交流政治化、污名化，不要在错误的道路上越走越远。”

按照中国政府网的介绍，“中澳战略经济对话是中澳总理定期会晤下的重要机制“，”双方通过就两国经济和投资领域的重点开展战略对话，加强经济联系“。

中国国家发改委一直代表中方参加中澳战略经济对话。2014年6月，首次中澳战略经济对话在北京举行。次年6月，中澳方面在堪培拉正式签署中澳自贸协定，并于同年8月举行第二轮战略经济对话，之后中澳自贸协定在当年12月正式生效。2017年9月，中澳又举行了第三次战略经济对话。

澳总理呼吁对新冠源头展开独立调查引北京反击

2018年，中澳双边关系开始出现紧张。当年8月，澳大利亚成为第一个公开禁止在5G网络中使用华为设备的国家。不过，出于对能源和原材料的饥渴，中国仍不断从澳大利亚进口铁矿石、煤炭和液化天然气等等。来自中国的游客和留学生也成为澳大利亚的重要收入来源。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



2000年，总理莫里森领导的澳大利亚政府呼吁对新冠病毒源头展开独立调查，并公开批评中国对香港实施新的《国安法》，导致双边关系进一步恶化，并招致中国的贸易反击。中国先后开始对澳大利亚大麦征收80.5%的关税，暂停部分澳大利亚牛肉的进口，并对澳大利亚葡萄酒征收最多高达212.1%的关税。北京方面还以新冠疫情引发的种族主义事件为由，警告学生和游客不要前往澳大利亚。

2015年，澳大利亚乡村自由党（Country Liberal Party，CLP）政府将达尔文港99年租约授予中国国有企业岚桥集团

今年4月，澳大利亚取消了维多利亚州与中国签订的两项“一带一路”协议，称取消协议是因为联邦政府不希望地方政府签订与澳洲外交政策相抵触的协议。中国外交部新闻发言人汪文斌继而表达强烈反对，敦促澳方立即撤销错误决定，改弦更张，否则中方“必将坚决有力回应”。

据路透本周报导，澳大利亚目前正在审查一家中企在澳洲北部达尔文港的99年租约。

澳大利亚经济被视为对中国有很强的依赖性。过去十一年，中国一直是澳大利亚最大的贸易伙伴，第一大出口目的地和第一大进口来源地。据2020年6月中国商务部数据，2018—2019年度，中澳双边贸易额达2350亿澳元。近两年来，莫里森政府正试图加强与其它国家的关系，以降低对中国的依赖。有专家认为，澳大利亚取消“一带一路”协议显示，澳大利亚在美中之争中选择站在美国一边。

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