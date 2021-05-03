再次反击：中国暂停中澳战略经济对话活动

中国国家发展改革委员会5月6日在其网站上发表中英文声明，宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。中国外交部发言人之后表示，中方作出必要正当的反应，澳方必须对此承担所有责任。
（德国之声中文网）中国国家发改委在5月6日的声明中写道，“近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，国家发展改革委决定，自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。”
中国外交部发言人汪文斌在5月6日的记者会上被问及此举是否是对澳方否决维多利亚州同中方发改委签署的“一带一路”合作协议的报复。对此，汪文斌说，“一段时间以来，澳方不顾中方严正立场和多次交涉，滥用所谓“国家安全”理由，对中澳经贸、人文等领域合作项目和既有成果变本加厉进行限制和打压，严重损害中澳两国互信，破坏了正常交流合作的基础，中方不得不作出必要的、正当的反应，澳方必须对此承担所有责任。”他还敦促“澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见”，“停止针对中澳合作的疯狂打压行径，停止把国家间正常交流政治化、污名化，不要在错误的道路上越走越远。”
按照中国政府网的介绍，“中澳战略经济对话是中澳总理定期会晤下的重要机制“，”双方通过就两国经济和投资领域的重点开展战略对话，加强经济联系“。
中国国家发改委一直代表中方参加中澳战略经济对话。2014年6月，首次中澳战略经济对话在北京举行。次年6月，中澳方面在堪培拉正式签署中澳自贸协定，并于同年8月举行第二轮战略经济对话，之后中澳自贸协定在当年12月正式生效。2017年9月，中澳又举行了第三次战略经济对话。
2018年，中澳双边关系开始出现紧张。当年8月，澳大利亚成为第一个公开禁止在5G网络中使用华为设备的国家。不过，出于对能源和原材料的饥渴，中国仍不断从澳大利亚进口铁矿石、煤炭和液化天然气等等。来自中国的游客和留学生也成为澳大利亚的重要收入来源。
2000年，总理莫里森领导的澳大利亚政府呼吁对新冠病毒源头展开独立调查，并公开批评中国对香港实施新的《国安法》，导致双边关系进一步恶化，并招致中国的贸易反击。中国先后开始对澳大利亚大麦征收80.5%的关税，暂停部分澳大利亚牛肉的进口，并对澳大利亚葡萄酒征收最多高达212.1%的关税。北京方面还以新冠疫情引发的种族主义事件为由，警告学生和游客不要前往澳大利亚。
今年4月，澳大利亚取消了维多利亚州与中国签订的两项“一带一路”协议，称取消协议是因为联邦政府不希望地方政府签订与澳洲外交政策相抵触的协议。中国外交部新闻发言人汪文斌继而表达强烈反对，敦促澳方立即撤销错误决定，改弦更张，否则中方“必将坚决有力回应”。
据路透本周报导，澳大利亚目前正在审查一家中企在澳洲北部达尔文港的99年租约。
澳大利亚经济被视为对中国有很强的依赖性。过去十一年，中国一直是澳大利亚最大的贸易伙伴，第一大出口目的地和第一大进口来源地。据2020年6月中国商务部数据，2018—2019年度，中澳双边贸易额达2350亿澳元。近两年来，莫里森政府正试图加强与其它国家的关系，以降低对中国的依赖。有专家认为，澳大利亚取消“一带一路”协议显示，澳大利亚在美中之争中选择站在美国一边。
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澳大利亚联邦政府废除维多利亚州和中国政府签订的“一带一路”协议，澳洲学者认为澳大利亚已经在中国和美国之间选边站，中国方面则很有可能祭出反制措施，但目前还很难具体预测会在什么领域反制。