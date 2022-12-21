再有美国两州对TikTok下禁令

（德国之声中文网）美国的新泽西州和俄亥俄州周一(1月9日)表示，将与其他州一起禁止在州政府拥有或管理的设备上使用TikTok。新泽西州州长、民主党人士墨菲（Phil Murphy）表示，除了禁止州政府设备使用TikTok，他还禁止包括华为、海康威视、腾讯、中兴通讯和卡巴斯基实验室等十多家供应商的产品和服务。墨菲办公室说“对于中国政府可能要求TikTok母公司字节跳动提供用户数据，存在国家安全方面的担忧。”

TikTok 回应表示失望，“令人失望的是，如此多的州正在加入政治浪潮，制定的政策在推进本州网络安全上毫无益处，并且，这些政策基于对TikTok毫无根据的谎言”。

就在几天前，威斯康星州州长埃弗斯上周五（1月6日）表示，计划加入禁用Tik Tok的行列。共和党州长迄今带头禁止官方设备使用TikTok，一些民主党州长则相对行动缓慢。

TikTok为何叫人上瘾?

美国两党的立法者都支持在全美范围内禁止TikTok的努力。美国已有十几个州长禁止州政府雇员在国有装置使用TikTok。TikTok在美国尤其受到年轻族群欢迎，估计有1亿美国用户。

路透社前几日报道说，TikTok原本计划招聘安全顾问，以向美方保证将遵守安全协定。不过熟悉此时的两名知情人士透露，由于越来越多的美国官员反对这样的协议，TikTok已经暂停招聘。

（路透社等）

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