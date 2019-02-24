“再教育营”输出廉价劳动力？

(德国之声中文网)39岁的古孜拉·阿瓦尔汗(Gulzira Auelkhan)是一名哈萨克族中国公民。2014年起，她就随丈夫在哈萨克斯坦定居。根据"新疆受害者资料库"的记载，2017年夏天，她回到新疆伊宁市，希望能够将她的两个女儿也接到哈萨克斯坦。然而，入境才三天，她就被中国当局拘押，送入了所谓的"职业教育培训中心"，又称"再教育营"。据她本人透露，中国方面给出的理由是"在哈萨克斯坦生活太久、连续三年没有回中国"。

2018年10月，她终于被放出"再教育营"，但是仅仅10天后，她又被强制进入一间工厂做工。古孜拉·阿瓦尔汗近期在接受法新社采访时说，她在新疆伊宁家纺服装产业园的里制作手套，厂方管理人员告诉她们，产品也会销往国外。

古孜拉·阿瓦尔汗表示，2018年12月时，那家工厂里的9名"雇工"被告知，必须要签一年的合同，否则就会被再送进"再教育营"。厂方承诺每月支付600元人民币的工资，但是据她本人表示，在工作了一个半月后，她只拿到了320元。而根据法律规定，新疆各地的最低月工资标准在820元~1460元之间。

古孜拉·阿瓦尔汗对法新社表示，虽然在工厂的强制劳动十分艰辛，但是相比"再教育营"内的生活，依然有了很大的改善。据她称，"再教育营"内，上厕所时间超过2分钟，就有可能遭到电棍击打头部。

她在12月底冒险用微信与居住在哈萨克斯坦的丈夫联系，后者将情况披露给国际媒体。2019年1月，新疆当局允许古孜拉·阿瓦尔汗离开中国，重新回到哈萨克斯坦与丈夫团聚。据哈萨克斯坦外交部透露，今年1月初，中国当局总共允许2000余名哈萨克族人离境。

官方拒绝承认关联

中国官方否认"再教育营"与当地工厂有任何关联。新疆自治区政府新闻办在回复法新社问询时强调，"职业教育培训中心与企业没有签订任何劳务协议"，"没有任何企业从职教中心获得劳工"。

德国之声也就此致电伊宁市所属的伊犁哈萨克自治州公安局。但是接听电话的一名警官以极其不友善的口吻表示，此事应当通过"正常渠道"去了解。面对德国之声"究竟哪条是正常渠道"的追问，这名警官直接挂断了电话。

美联社曾在去年12月从多名曾经被拘押于"再教育营"的人士处获悉，确实有不少人刚被释放就被强迫进入当地工厂做工，且工资都低于最低标准。中国外交部当时则指责外国媒体"对新疆职业技能教育培训中心发表不实报道"，认为外媒在根据"道听途说的谣言"妄加指责。

美国獾牌运动服装公司（Badger Sportswear）则在被披露使用了新疆一家有使用血汗劳工嫌疑的厂商的供货后，宣布停止从中国新疆采购货品。

合作企业疑获政府补贴

《纽约时报》则在去年12月报道，卫星图像显示，一些"再教育营"内似乎正在建造生产线。而中国中央电视台播放的"职业教育培训中心"宣传片内，也出现了戒备森严的疑似生产车间的建筑物。画面中甚至还出现了"和田泰达服装公司"，该公司此前为獾牌运动服装公司供货。

《纽约时报》认为，随着"再教育营"拘押人数激增，其运营成本也在攀升，因此新疆当局具备将"再教育营"与当地企业联系起来的经济动机。

就在去年3月，中国纺织服装工业联合会副会长孙瑞哲也在与赴京参加"两会"的纺织业代表座谈时表示，"把教育转化人员学习技能和发展纺织服装产业结合起来"。《纽约时报》还披露，新疆各地方政府还为在"再教育营"附近建立生产线的企业提供补贴，"企业每吸纳一名营地人员就业，就能得到1800元的培训补贴"。