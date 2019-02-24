 “再教育营”输出廉价劳动力？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2019

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时政风云

“再教育营”输出廉价劳动力？

中国官方在回应外界对“再教育营”的批评时，往往会强调“学员”获得了“免费职业技能培训”。现在，越来越多的线索显示，新疆当局设立“再教育营”不仅仅具有政治动机，还有经济上的盘算。

China XinJiang Polizeipatrouillen (Getty Images/AFP/B. Dooley)

在和田地区执勤的防暴警察

(德国之声中文网)39岁的古孜拉·阿瓦尔汗(Gulzira Auelkhan)是一名哈萨克族中国公民。2014年起，她就随丈夫在哈萨克斯坦定居。根据"新疆受害者资料库"的记载，2017年夏天，她回到新疆伊宁市，希望能够将她的两个女儿也接到哈萨克斯坦。然而，入境才三天，她就被中国当局拘押，送入了所谓的"职业教育培训中心"，又称"再教育营"。据她本人透露，中国方面给出的理由是"在哈萨克斯坦生活太久、连续三年没有回中国"。

2018年10月，她终于被放出"再教育营"，但是仅仅10天后，她又被强制进入一间工厂做工。古孜拉·阿瓦尔汗近期在接受法新社采访时说，她在新疆伊宁家纺服装产业园的里制作手套，厂方管理人员告诉她们，产品也会销往国外。

DW.COM

据《华尔街日报》消息，此前因产品被中国政府用来监控民众而备受批评的赛默飞世尔科技周三表示，将停止在新疆维吾尔自治区销售基因测序仪或相关服务。周四，该公司再次宣布，将停止向中国销售相关设备。 (21.02.2019)

中国近期开始针对新疆争议性十足的再教育营进行「推广」。 自从去年12月以来，中国已开放三团外交官参访新疆的「职训中心」。 然而，人权团体却将这些职训中心视为再教育营。 这样的举动被视为中国驳斥其他穆斯林国家及联合国的批评。 (22.02.2019)

根据荷兰研究员吉佛斯取得的数据显示，位于深圳的深网视界科技有限公司利用人脸辨识与大数据分析科技，在中国数个城市协助政府与警方监控人民。 (18.02.2019)

中国当局表示，外界所称的「再教育营」实为免费职训中心，将少数民族纳入「现代文明世界」并消除新疆的贫困。当局也称，中心的人都已经签署了接受职训的同意书。 (19.12.2018)

就在中国与土耳其针对新疆再教育营一来一往砲火不断时，一名中国籍哈萨克族男子的机场割喉求救事件让中国「反恐」做法再添争议。 (11.02.2019)

一家美国运动服装公司停止跟一家中国供应商店合作关系，原因是怀疑后者在中国西北雇佣强制劳动力。 (11.01.2019)

据美联社援引哈萨克斯坦外交部的最新消息报道，中国已经允许2000多名哈萨克斯坦少数民族人士放弃中国国籍并离开中国。美联社报道称，北京这样做的原因可能是感受到了国际社会对其打压新疆地区穆斯林人士的强烈抵制情绪。 (09.01.2019)

古孜拉·阿瓦尔汗表示，2018年12月时，那家工厂里的9名"雇工"被告知，必须要签一年的合同，否则就会被再送进"再教育营"。厂方承诺每月支付600元人民币的工资，但是据她本人表示，在工作了一个半月后，她只拿到了320元。而根据法律规定，新疆各地的最低月工资标准在820元~1460元之间。

古孜拉·阿瓦尔汗对法新社表示，虽然在工厂的强制劳动十分艰辛，但是相比"再教育营"内的生活，依然有了很大的改善。据她称，"再教育营"内，上厕所时间超过2分钟，就有可能遭到电棍击打头部。

她在12月底冒险用微信与居住在哈萨克斯坦的丈夫联系，后者将情况披露给国际媒体。2019年1月，新疆当局允许古孜拉·阿瓦尔汗离开中国，重新回到哈萨克斯坦与丈夫团聚。据哈萨克斯坦外交部透露，今年1月初，中国当局总共允许2000余名哈萨克族人离境。

官方拒绝承认关联

中国官方否认"再教育营"与当地工厂有任何关联。新疆自治区政府新闻办在回复法新社问询时强调，"职业教育培训中心与企业没有签订任何劳务协议"，"没有任何企业从职教中心获得劳工"。

德国之声也就此致电伊宁市所属的伊犁哈萨克自治州公安局。但是接听电话的一名警官以极其不友善的口吻表示，此事应当通过"正常渠道"去了解。面对德国之声"究竟哪条是正常渠道"的追问，这名警官直接挂断了电话。

美联社曾在去年12月从多名曾经被拘押于"再教育营"的人士处获悉，确实有不少人刚被释放就被强迫进入当地工厂做工，且工资都低于最低标准。中国外交部当时则指责外国媒体"对新疆职业技能教育培训中心发表不实报道"，认为外媒在根据"道听途说的谣言"妄加指责。

美国獾牌运动服装公司（Badger Sportswear）则在被披露使用了新疆一家有使用血汗劳工嫌疑的厂商的供货后，宣布停止从中国新疆采购货品。

Umerziehungslager China Google Maps (DW/M. Bölinger)

谷歌地图的卫星影像已经能够依稀分辨新疆各地的“再教育营”

合作企业疑获政府补贴

《纽约时报》则在去年12月报道，卫星图像显示，一些"再教育营"内似乎正在建造生产线。而中国中央电视台播放的"职业教育培训中心"宣传片内，也出现了戒备森严的疑似生产车间的建筑物。画面中甚至还出现了"和田泰达服装公司"，该公司此前为獾牌运动服装公司供货。

《纽约时报》认为，随着"再教育营"拘押人数激增，其运营成本也在攀升，因此新疆当局具备将"再教育营"与当地企业联系起来的经济动机。

就在去年3月，中国纺织服装工业联合会副会长孙瑞哲也在与赴京参加"两会"的纺织业代表座谈时表示，"把教育转化人员学习技能和发展纺织服装产业结合起来"。《纽约时报》还披露，新疆各地方政府还为在"再教育营"附近建立生产线的企业提供补贴，"企业每吸纳一名营地人员就业，就能得到1800元的培训补贴"。

观看视频 03:07

“他们让我唱歌 唱没有共产党就没有新中国”

外部链接

Gulzira Auelkhan in "Xinjiang Victims Database"

“新疆受害者资料库”有关古孜拉·阿瓦尔汗的信息

孙瑞哲在2018年纺织行业两会代表委员座谈会上的讲话

中国棉纺织行业协会

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