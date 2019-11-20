再教育营的幕后推手? 新疆前高官朱海仑遭点名

（德国之声中文网）在国际调查记者联盟周日 (11月24日) 发布的「中国电文」新疆再教育营机密文件中，主要文件的右上角出现前新疆政法委书记朱海仑的签字盖章。 此前，大部分国际媒体都认为新疆自治区的党委书记陈全国是推动再教育营的主要人物，但在这批文件被公布后，各界开始对朱海仑的背景有诸多讨论。

根据国际调查记者联盟的报导，朱海仑不仅是前任新疆政法委书记，他也是新疆地区最高层级的公安官员。在他于新疆推动再教育营之前，朱海仑长年驻点在新疆最动乱的城市，而也正因为他这个特殊的经历，中国共产党将他列为推动大规模镇压维吾尔人的最佳人选。

朱海仑1975年透过中国政府当时的「上山下乡运动」被派到新疆的叶城县，而维吾尔人是当地最大的民族。 不同于其他下乡青年，朱海仑从此长居新疆，并逐渐在当地的共产党内部高升。 在1990年到2000年初，朱海仑被派驻到新疆当地的两大维吾尔城市喀什与和田。 乔治敦大学历史学教授米华健(James Millward) 向国际调查记者联盟表示：「朱海仑在新疆情势最不稳的地区累积了多年的在地经验。 」

在2009年乌鲁木齐骚乱爆发后，中国共产党开除了当时的党委书记与负责公安的高官，并转调朱海仑到乌鲁木齐镇守，但朱海仑的升迁也代表他的任务是平息维吾尔人所带起的骚乱。 朱海仑上任后，新疆当地冲突持续，于是中国共产党在2016年将陈全国从西藏转调新疆。 陈全国长年在西藏透过派遣大量安全力量与掌控在地佛寺来控制着局面。

米华健说：「陈全国在西藏的经历证明了他能够平息民族间的冲突，但当他抵达新疆时，他需要一个真的了解新疆在地文化的人来辅佐他。 」

也因此，朱海仑在2016年被升为新疆的政法委书记。 与此同时，陈全国准备在新疆推动大规模的监控、关押与教育转化系统。 中国共产党2017年2月开始在新疆建立再教育营的设施，而根据英国卫报报导，朱海仑在同月曾对一群驻守乌鲁木齐的解放军发表了一段谈话，下令对当地的「恐怖份子」展开无差别的打压。

根据「中国电文」中的多份文件显示，朱海仑也是在同时间开始在中国共产党内部推广与新疆再教育营规范跟准则相关的文件，其中包含多份通报指示中国共产党新疆党部的成员如何抓捕可疑人士。 语言学家与专家分别鉴定过这些文件上的签字，并对签字的真实性表达高度信心。

根据国际调查记者联盟的报导，朱海仑于2019年初卸下新疆公安厅厅长的职务，并被选为新疆人大副主任。 一般来说，当新疆在地的官员满60岁时，他们便会做出类似的职涯转换。 报导指出，美国上个月对涉入新疆再教育营的不具名中国官员进行签证制裁，而虽然不清楚朱海仑是否也在该名单中，但专家认为以他的职等与职责，朱海仑很可能是美国政府瞄准的目标之一。

来自德国的新疆问题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 向国际调查记者联盟表示：「朱海仑在长年驻守新疆后，应该非常了解如何在新疆推动打压维吾尔人的行动。 他的在地经验真的使他成为中国在新疆当地的利器。 」