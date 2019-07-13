“再教育营”的另一面—新疆向游客敞开大门

（德国之声中文网）法新社报道，据估计，中国政府将约100万维吾尔人和其他大多为穆斯林的少数族群集中在安保严密的新疆的再教育营内，但同时，却为游客制造出一个平行的世界，他们在那里看到一小部分编排过的传统习俗与文化。

在喀什老城，微笑的小贩兜售令人口水直流的羊肉串，孩子们在街上玩耍。"对我来说，看不出这些维吾尔社区生活在某种恐惧之中"，在中国大学教书10年的威廉·李（William Lee）这样说，他6月到访新疆，"这只是我的印象"。

新疆是中国旅游业增长最快的地区之一。据中国官方数字，2018年，旅游人次同比增加40%--其中主要是国内游客--这比全国平均水平高25%。

在新疆开旅行社的吴亚利（音译）说，这些年来生意稳定增长，"新疆很稳定"。她向法新社表示，尽管游客们刚开始不习惯层层安检，但"几天之后就适应了"。

但游客们见不到的是新疆最具争议的安保措施--遍布该地区的再教育营。上月，法新社记者对该地区访问了6天，在试图靠近一些再教育营时，遇到路障和安全力量的阻拦。

伦敦大学亚非学院研究维吾尔文化与音乐的哈里斯（Rachel Harris）说，维吾尔和其他穆斯林群体所受到的暴力被遮掩住了。"对于按指定路线旅行的游客来说，一切都看上去很好。"

据中国官方《人民日报》报道，在发生暴恐事件、旅游业骤然降温之后，2014年，地区政府向游客提供了相当于每人500元人民币的补贴。

据该地区旅游局称，到2020年，新疆的目标是旅游人次达到3亿，收入6000亿元。

旅游项目通常主打该地区瑰丽的自然风光，从碧蓝的喀拉库勒湖到世界自然遗产的天山。许多旅游项目还提供"文化体验"，通常是看歌舞表演，有些旅行社甚至还提供参观维吾尔人住家的项目。

但专家说，这是对少数民族文化的商业化，更是一种简单化。一位曾在新疆生活十多年、撰写该地区旅游指南的美国人萨摩斯（Josh Summers）向法新社表示："维吾尔文化被简化成唱歌和跳舞。只有很特定的一部分维吾尔文化因为旅游业的缘故被保留下来，这让我难过。"他提及维吾尔人的造纸传统和沙漠墓地。

萨摩斯说，较大型的维吾尔人集会--即便包括跳舞--也更少见了，因为安保的缘故。夜市也受到更多监管。和田曾经是户外的夜市，如今是在一个白帐篷里，挂着红灯笼，摊位是统一设计的，挂着中国国旗；卖羊肉串，但也卖寿司和海鲜。

法新社报道说，过去几年来，也传出维吾尔社区文化领袖失踪的消息，令人担心他们受到监禁。2月，土耳其外交部称，知名维吾尔音乐家、诗人艾衣提（Abdurehim Heyit）在中国系狱期间死亡。中国则公布一则视频，以证明艾衣提仍活着。此外，据社交媒体上维吾尔知名喜剧演员米吉提（Adil Mijit）女婿希达亚特（Arslan Hidayat）的社交媒体发帖，米吉提也下落不明。

苗子/洪沙（法新社）