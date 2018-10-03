“再教育营”引发批评 北京发动舆论攻势回击

（德国之声中文网）路透社报道，面对新疆政策招致的严厉批评，北京开始发动舆论攻势予以回击。具体做法包括接近外国媒体、发表有利于北京的评论文章等等。

有关中国政府在新疆建立大规模再教育营，严厉监控穆斯林少数民族的报道，引发活跃人士、学者、外国政府以及联合国法律专家的强烈谴责。

中国表示，伊斯兰武装分子以及分裂分子对新疆的稳定构成了严重威胁，但对于有关维吾尔人遭打压的指控，中方则予以坚决否认。过去几年，新疆曾多次发生维汉冲突，造成数百人丧生。

中国官方人士称，确实曾将一些人送入"职业培训班"学习，但这是为了防止他们受到极端思想的影响。他同时指责外国势力就此问题散布谣言。

上周《雅加达邮报》发表了题为《美丽的新疆》的客座评论，作者是中国驻雅加达大使肖千。评论中称，在新疆，宗教信仰得到尊重和保护，而此间发生的袭击事件从本质上讲是反宗教的。

他写道："但令人遗憾的是，近期一些西方机构人士奉行双重标准，蓄意歪曲事实，炒作所谓'再教育营'，妄议中国政府防范宗教极端主义渗透和去极端化努力。"

乌鲁木齐街景

与此同时，中国驻英国大使刘晓明也在《金融时报》和《经济学人》发表评论，为中国的新疆政策进行辩护。

不过，两名曾和中国官员共同参加会议的外交官则表示，私下场合里，中国官员并不愿意和外国外交官讨论新疆问题。其中一名外交官说，他们会直接让你闭嘴。

一面之词

上个月，日内瓦人权会议期间，中国政府曾邀请部分记者参加一次活动，以不同寻常的强硬措辞阐明中国官方在新疆问题上的立场。

这次活动上，陪同中国官员的是五名中国专家学者，但被问及如何看待中国的人权纪录时，这些学者都保持沉默。

他们只是说，最近并没有去过新疆。

当被问及他们如何了结新疆局势时，复旦大学教授王小林表示，获取信息的渠道很多，包括电视广播、社交媒体以及去过新疆的商人、游客以及学者所分享的信息。

中国官员就新疆局势的表态，究竟引起多少人的关注，很难进行准确判断。肖千大使的文章在《雅加达邮报》发表后，很多读者在该报脸书和推特帐号上将其称之为"宣传"。

当被问及中国就新疆问题所发动的舆论攻势是否取

新疆的油田

得成效时，中国外交部表示，新疆地区稳定而繁荣，已经有一年多没有发生过袭击事件了。

外交部回复路透社的短暂声明中称："对于新疆问题，中国人民最有发言权。"

新疆地大物博，物产丰富。中国一直试图将其在新疆所采取的打压措施描绘成全球"反恐战争"的一部分。

《金融时报》上周发表了对中国外交部副部长乐玉成的专访。乐玉成表示，所有国家都有责任捍卫国家和公民的安全。中国外交部在其官网上转载了这篇专访。他说："中国政府不会允许新疆成为第二个叙利亚、利比亚或者伊拉克。如果新疆动乱蔓延到境外，就会影响中亚和中东地区的稳定，可能也会波及欧洲。"乐玉成在中国外交界的影响力与日俱增，甚至有人认为，他将是未来的外交部长人选。