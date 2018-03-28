 “再撑一天就超过苏联了” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2018

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时政风云

“再撑一天就超过苏联了”

周三，有好事的中国网友发文称，当天是中华人民共和国和前苏联存在时间相吻合的日子。并称，再撑一天就超过苏联了。帖子旋即被删。

Kasachstan Supermond über Baikonur (picture-alliance/AP Photo/D. Lovetsky)

(德国之声中文网）九月26日，名为"FirCST"网民在微博发布图文贴称，这一天是中华人民共和国成立25197天的日子，刚好是苏联的存在时间长度。"FirCST"写道：再撑一天就超过苏联了。#不忘初心继续前进# 。

这个帖子很快就被删除，但"中国数字时代"还是截取留存了部分网民评论。"ccxi"写道：我们社会主义的衣服至少是穿了这么长时间了，至于是不是一直表里如一就另说了。"一条叫贺贺的鱼"则写道：现在的某某主义只是统治手段罢了，或者叫政治合法性的来源。

这类对中华人民共和国和苏联"国运"的讨论，以前也曾经有过。今年五月，"天涯社区"就有网名为"快看蜗牛会飞"者发帖称："苏联：1991-1922=69；新中国：2018-1949=69。到了明年新中国寿命就超过前苏联了，当然美国还是依旧那个美国，不知道是全盛时的苏联与当时的美国差距大，还是如今2018年的中国与美国差距大，中国超过日本成为第二大经济体也才八年，我却有一种恍如隔世的感觉 。"

Sowjetunion Michail Gorbatschow 1991, Rücktritt (Getty Images/AFP/V. Armand)

1991年12月26日，苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫宣布辞职。

下面留言的网友似乎大多不认同这类比较。"ccc110vvv"写道："中国和苏联同岁又如何？这两者能放在一起比较么？就因为官方宣传都是社会主义？论私有制的普及，资本家（企业家的社会地位），贫富差距的扩大，中国称第二，谁敢称第一？中国事实上是私有制国家了，这都看不出来？日常生活没有感觉么？你究竟怎么想的，拿中国和苏联做对比？"

网友"大新的天山"认为："除了核武器外和高科技外，中国现在和美国对比的差距小于苏联在冷战最鼎盛时和美国的差距，因为中国现在的工业产值和制造业远远大于美国，这就是一个国力的体现，而苏联却没有这样的能力。"

网名为"半元二饼"直截了当地写道："无聊的比较，屁用没有 "。

 

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