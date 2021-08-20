再提南海航行自由  哈里斯访新强调「承诺持久」

(德国之声中文网) 美国副总统哈里斯 (又译贺锦丽)和新加坡总理李显龙周一 (8月23日)在新加坡举行联合新闻发布会。她在新加坡会见了高级官员后，重申了华盛顿与合作伙伴和盟友合作的承诺，以及南海航行自由的重要性。

在有争议的南海成为美中关系可能爆点的时候，她提到了华盛顿对维护基于规则的国际秩序和印太地区航行自由的承诺。她说：「今天，我们在新加坡强调并重申我们与这个国家和地区的持久关系，并加强对自由和开放印太地区的共同愿景。」

李显龙则说，人们对美国在这个地区的决心和承诺的看法将取决于「美国今后的行动，如何在该地区重新定位自己，如何与广泛的朋友、伙伴和盟友交往」。

新加坡虽然不是美国的条约盟友，但有东南亚最大港口，是美国在这个地区的重要安全伙伴。新加坡也支持这个地区继续维持自由航行。

哈里斯的东南亚之行还包括访问越南，与被视为有抗中影响力的关键国家加强关系。

美国威信受质疑

虽然哈里斯此行访新越是为了代表拜登政府向主要盟友保证其决心，但此行正值美军从阿富汗撤军期间，这也使得外界对华盛顿的可信度产生怀疑。在与李显龙一起举行的新闻发布会上，哈里斯一再坚持认为美国是可以依靠的。她告诉记者：「我们的政府致力于在新加坡、东南亚和印度-太平洋地区维护持久承诺。」

她还说：「我在这里的原因是美国是一个全球领导者，我们认真对待这一角色。」李显龙则「对美国在该地区和世界上的意图作出保证」表示欢迎。

在联合新闻发布会上，哈里斯表示，美国专注于在阿富汗进行的疏散工作。她说：「之后会有很多时间来分析在从阿富汗撤军的背景下发生了什么事。但现在我们只专注于疏散美国公民、与我们合作过的阿富汗人以及包括妇女和儿童在内的脆弱的阿富汗人，这是我们目前唯一的重点。」

李显龙说，新加坡将提供运输机以帮助疏散。哈里斯感谢他的「慷慨提议」。美国22日表示，将研拟商请商业航空公司协助从喀布尔机场进行额外的疏散。他说：「我们希望阿富汗不会再次成为恐怖主义的中心。」

(法新社、路透社)

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