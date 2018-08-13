 再接回来？Sami A.案撕裂德国社会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2018

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时政风云

再接回来？Sami A.案撕裂德国社会

在德国被认定为伊斯兰危险分子的Sami A.被遣返突尼斯后，德国法官裁决这一遣返违反法治国家原则，并批评行政部门隐瞒部分真相。Sami A.是否及何时返德，还完全是未知数。

Deutschland Flughafen Düsseldorf (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

Sami A从这里上飞机被遣返回突尼斯

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德国当局对据信为本·拉登前保镖的萨米·A下达了不准其重新入境德国的禁令。先前，德国一家法院裁决，这名突尼斯人从德国被遣返是违法行为。 (13.08.2018)

今年7月3日，避难申请尚在审理之中的阿富汗难民纳泽布拉被德国当局遣返。现在，这名被非法遣返的他再次回到了德国。 (09.08.2018)

据德国法院裁定，遣返涉嫌据信为本·拉登前保镖、伊斯兰分子萨米·A.的行动属于违法，应予纠正。尽管有驱逐禁令，这名42岁男子在一天前却被用空运方式遣返突尼斯。 (14.07.2018)

“遣返”成了德国今年夏天的热点词。上周五，德国当局将一名伊斯兰主义“危险分子”遣返突尼斯后，司法部门指责当局的做法是“知法违法”，要求将此人送回德国。 (17.07.2018)

（德国之声中文网）7月13日，在德国被认定为伊斯兰危险分子的Sami A.被遣返突尼斯。

本周三（8月16日），北威州高级行政法院最终裁决，称此为非法。德国有关部门必须将42岁的Sami A.重新带回德国。法官批评行政部门称：行政部门在遣返时没有说出全部真相，因此给最初负责的法官留下了错误的印象。

北威州最高法官布兰茨（Ricarda Brandts）说，行政与司法部门之间的关系受到损害。她向德新社表示："法治国家的界限受到测试。他们故意隐瞒了信息。"她说，有关部门想要以此阻止司法机构及时作出遣返禁令，Sami A.一案对民主和法治国家提出疑问--特别是三权分立以及有效的法律保护。

北威州内政部长洛伊尔（Herbert Reul）则对法官的判决做出批评。"法庭的独立是不可侵犯的。但是，法官应当始终考虑到，他们的决定应当符合民众的法治感受。我怀疑这一决定是否是这样。"洛伊尔对周四版《莱茵邮报》表示，如果公民不能再理解法庭的裁决，那将是给极端主义者送去弹药。

7月12日，盖尔茨基兴行政法院作出禁止遣返Sami A.的禁令，原因是法官担心Sami A.可能在突尼斯受到刑讯逼供。但该禁令次日传达给有关部门的时候，Sami A.已于当日早晨被送上了去突尼斯的飞机。法官批评说，尽管收到有关禁令，行政部门并没有中断对Sami A.的遣返。

Sami A.是否会按照法官的最新裁决重返德国，目前尚不清楚。波鸿市一名发言人表示，德国不会去接他，而是他必须自行前往德国。发言人称，外交部必须向Sami A.签发入境签证。"作为波鸿市，我们向Sami A.的律师承诺承担返回德国的飞机票费用。"发言人说，更多的事，市政府做不了。

 

苗子/乐然（德新社）

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