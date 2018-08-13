再接回来？Sami A.案撕裂德国社会

（德国之声中文网）7月13日，在德国被认定为伊斯兰危险分子的Sami A.被遣返突尼斯。

本周三（8月16日），北威州高级行政法院最终裁决，称此为非法。德国有关部门必须将42岁的Sami A.重新带回德国。法官批评行政部门称：行政部门在遣返时没有说出全部真相，因此给最初负责的法官留下了错误的印象。

北威州最高法官布兰茨（Ricarda Brandts）说，行政与司法部门之间的关系受到损害。她向德新社表示："法治国家的界限受到测试。他们故意隐瞒了信息。"她说，有关部门想要以此阻止司法机构及时作出遣返禁令，Sami A.一案对民主和法治国家提出疑问--特别是三权分立以及有效的法律保护。

北威州内政部长洛伊尔（Herbert Reul）则对法官的判决做出批评。"法庭的独立是不可侵犯的。但是，法官应当始终考虑到，他们的决定应当符合民众的法治感受。我怀疑这一决定是否是这样。"洛伊尔对周四版《莱茵邮报》表示，如果公民不能再理解法庭的裁决，那将是给极端主义者送去弹药。

7月12日，盖尔茨基兴行政法院作出禁止遣返Sami A.的禁令，原因是法官担心Sami A.可能在突尼斯受到刑讯逼供。但该禁令次日传达给有关部门的时候，Sami A.已于当日早晨被送上了去突尼斯的飞机。法官批评说，尽管收到有关禁令，行政部门并没有中断对Sami A.的遣返。

Sami A.是否会按照法官的最新裁决重返德国，目前尚不清楚。波鸿市一名发言人表示，德国不会去接他，而是他必须自行前往德国。发言人称，外交部必须向Sami A.签发入境签证。"作为波鸿市，我们向Sami A.的律师承诺承担返回德国的飞机票费用。"发言人说，更多的事，市政府做不了。

苗子/乐然（德新社）