再拿百亿美金 新加坡进入"大撒币"模式

（德国之声中文网）新加坡政府本周二表示，受新冠疫情对关键出口行业的影响，该国经济今年可能萎缩多达7％，这也将会是自该国独立以来最糟糕的经济数据。

法新社报道称，这座城市国家被视为全球经济的领头羊，历史性的收缩凸显出新冠这一杀手病毒给各国带来的极大困扰。

这一最新经济数字公布的时机正值新加坡副总理计划对外宣布推出另一轮刺激计划数小时前。数月来全球各国的封锁政策使新加坡的经济陷入瘫痪。

新加坡贸工部最新公布的年度预测数据在今年三月份预估下降4%的基础上进一步大幅度下调。当时的数据显示新加坡今年第一季度的经济规模与去年同期相比下降了0.7%，与2019年最后一个季度相比下降了4.7%。

新加坡这个金融中心是世界上最开放的经济体之一，通常在任何全球性冲击中受到的打击最大，而且最早。

贸工部表示，新的评估数据是"鉴于外部需求前景恶化"和国内部分封锁的结果。下滑7％将是自1965年该国独立以来最严重的经济萎缩。

美国，欧洲和中国等主要市场的停摆削弱了对新加坡出口业的需求，国际航空旅行的停顿也打击了新加坡的支柱产业--旅游业。

新加坡已下令关闭大多数企业，建议人们呆在家里，并禁止大型聚会。官员们表示，他们可能从6月初开始放宽规定，但仍会有许多限制措施。

副总理基特（Heng Swee Keat）也是该国的财政部长。在周二晚些时候向议会发表讲话时宣布了新的经济扶持措施。

这是该国在新冠疫情的影响下第四次推出上百亿美元的经济刺激计划，缓解疫情给企业和家庭带来的冲击。

最新经济刺激计划的重点是保留就业岗位，政府为此将拿出大约330亿新加坡元（约合232亿美金）。

这不包括之前总计600亿新加坡元（合420亿美元）的一揽子计划，这些计划将使用该国的巨额财政储备来支付。新加坡财政部长周二表示，该国将总共投入近1000亿新加坡元来提振受新冠疫情影响的经济，涉及金额几乎占该国GDP的20%。

新加坡联昌国际私人银行（CIMB Private Bankin）的经济学家宋诚焕（Song Seng Wun）预计，第二季度的经济数字将完全体现出新冠病毒的影响，GDP预计将萎缩15-20％。

他对法新社说："新加坡是一个开放的小型经济体，贸易规模是国内生产总值的三倍。经济总量的急剧的收缩反映了新加坡对外部事件影响的脆弱性。"

该国贸易部还表示，尽管全球其它一些经济体正在重新对外开放，但由于取消"封锁"措施的速度缓慢，"巨大的不确定性"依然存在。

该部表示："首先，在美国和欧元区等主要经济体中，随后的感染浪潮可能会进一步破坏经济活动。"

"第二，越来越多的人意识到许多主要经济体的财政和货币政策的灵活空间减少，这可能会破坏人们对各国政府应对冲击能力的信心。"

新加坡贸易部警告说："不仅仅是目前的经济萎缩，而且在COVID-19疫情的持续时间和严重程度以及在经济复苏的轨迹上仍存在很大程度的不确定性"。

新加坡中央银行在三月份放松了货币政策，以支持遭受疫情袭击的经济。



任琛/乐然（据法新社）