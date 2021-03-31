 再批中国不透明 布林肯要求查清疫情起源 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2021

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时政风云

再批中国不透明 布林肯要求查清疫情起源

美国拜登政府继续针对北京在疫情初期缺乏透明度发出批评，并抨击中国政府没有提供给世卫调查团关键数据。

Anthony J. Blinken

美国国务卿布林肯说 ，中国必须在全球卫生安全体系中「发挥作用」，并表示重要的是，对疫情是如何开始的做出更确凿的交代。

DW.COM

世卫总干事谭德塞在30日在记者会上，批评中国未提供专家团队部分领域的原始数据，并称专家团队对武汉病毒实验室的调查不足，无法排除病毒从实验室泄漏的可能。

世卫组织赴中国调查新冠病毒起源的使命已经结束，但是批评人士认为，调查报告并没有解答很多与疫情起源相关的重要问题。与此同时，包括德国在内的23个国家联合世卫发出呼吁，签署一份国际协议，以更好地应对未来的突发公共卫生危机。

美联社提前获悉的一份内部草案表明，即将发布的世卫组织和中国联合研究报告称，新冠病毒通过实验室泄露的可能性 "极小"。研究结果基本符合预期，但也留下许多未能解答的疑问。

世卫组织近日称，新冠病毒溯源国际专家组或将在下周发布赴华研究报告。联合专家组中方组长梁万年日前接受《环球时报》专访，释放大量信号。《华尔街日报》则披露了WHO在中国进行新冠溯源调查受到多重制约的新细节。

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯周日 (4月11日)表示，中国未能提供全球卫生专家调查管道，使得新冠肺炎大流行更加肆虐。他重申，弄清病毒来源很重要。

他在接受美国全国广播公司（NBC）采访时说，中国没有给国际专家提供管道，也没有及时分享信息，透明度不足，导致病毒「失控的速度加快」，才有现在一发不可收拾的结果。

世界卫生组织总干事谭德塞3月30日表示，前往中国研究疫情起源的世卫组织调查人员无法取得关键数据。

虽然根据世卫组织专家与中国科学家共同撰写的报告说，病毒很可能是通过另一种动物从蝙蝠传染给人类的，实验室泄密可能极低，但谭德塞表示，无法完全排除，还需要进一步调查。
布林肯强调，这些事件凸显了为什么需要建立更强大的全球卫生安全体系，以确保这种情况不会再次发生。改革必须包括对透明度、信息共享和专家准入的承诺。

他表示：「我们需要准确地做到这一点，以便我们完全了解发生了什么事，并有最好的机会防止它再次发生。这就是为什么我们需要弄清真相。」

世卫组织3月发布报告时，美国、欧盟和其他西方国家呼吁中国在2019年年底让独立专家「充分取得 」有关最初疫情的所有数据。

观看视频 01:09

病毒起源调查报告发布后争议持续

邹宗翰/William Yang (路透社等)

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