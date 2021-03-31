再批中国不透明 布林肯要求查清疫情起源

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯周日 (4月11日)表示，中国未能提供全球卫生专家调查管道，使得新冠肺炎大流行更加肆虐。他重申，弄清病毒来源很重要。

他在接受美国全国广播公司（NBC）采访时说，中国没有给国际专家提供管道，也没有及时分享信息，透明度不足，导致病毒「失控的速度加快」，才有现在一发不可收拾的结果。

世界卫生组织总干事谭德塞3月30日表示，前往中国研究疫情起源的世卫组织调查人员无法取得关键数据。

虽然根据世卫组织专家与中国科学家共同撰写的报告说，病毒很可能是通过另一种动物从蝙蝠传染给人类的，实验室泄密可能极低，但谭德塞表示，无法完全排除，还需要进一步调查。

布林肯强调，这些事件凸显了为什么需要建立更强大的全球卫生安全体系，以确保这种情况不会再次发生。改革必须包括对透明度、信息共享和专家准入的承诺。

他表示：「我们需要准确地做到这一点，以便我们完全了解发生了什么事，并有最好的机会防止它再次发生。这就是为什么我们需要弄清真相。」

世卫组织3月发布报告时，美国、欧盟和其他西方国家呼吁中国在2019年年底让独立专家「充分取得 」有关最初疫情的所有数据。

邹宗翰/William Yang (路透社等)

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