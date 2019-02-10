再度参选 桑德斯胜算几何？

（德国之声中文网）77岁的无党派独立参议员桑德斯（Bernie Sanders）宣布将参加2020年的总统大选。这名左派偶像本周二在Twitter上写道，他要推动一场"前所未有的草根运动"。来自佛蒙特州的桑德斯自称是民主社会主义者，2016年在民主党总统候选人的初选中败给了竞争对手希拉里·克林顿。桑德斯对美国现任总统特朗普持强烈的批评态度，他把特朗普称作"骗子、种族主义者和性别歧视主义者"。

2016年的民主党初选中，虽然满头白发的桑德斯一直被看作是外围人物，甚至最初很少有人认真对待他，但最终正是他对克林顿构成巨大的挑战。桑德斯成为了美国左翼年轻人心目中的偶像，赢得了大量学生的支持。

桑德斯解释说，他想改变这个国家，让这个国家变得更公正，更团结。他有一份清晰的左派竞选纲领：解决美国社会越来越严重的贫富差距问题，实现全民医保，取消公立大学学费，严格枪械管理法以及加强气候保护、告别煤炭、石油等化石能源等等。桑德斯的主张使得整个民主党的立场都更加向左倾斜。

桑德斯出生在纽约布鲁克林。他的父亲是来自波兰的犹太移民，家境并不富裕。自诩为反精英的桑德斯其实深谙华盛顿的政治圈，而且拥有数十年的从政经验。2007年他开始担任参议员前，曾担任过16年之久的众议员。

周二，桑德斯通过不同平台向支持者们宣告，他要正式参选。在致支持者的一封公开信里，他提到现在大家经历的是美国历史上一个"决定性也是危险的时刻"。桑德斯呼吁："我们应该站出来反对那个集病态撒谎精、骗子、种族歧视者、男权至上主义者、排外分子、美国民主的掘墓人、独裁者于一身的总统。"他还说，特朗普是美国历史上最危险的总统。

民主党人参选者众

此次可能是民主党有史以来党内初选竞争人数最多的一次。真正的党内初选将于2020年年初开始举行。目前已经有11名民主党人士表示要代表民主党参加2020年总统大选，这其中包括左翼参议员沃伦（Elizabeth Warren）、参议员哈里斯（Kamala Harris）、布克（Cory Booker）、克洛布彻（Amy Klobuchar）以及前劳工部长卡斯特罗（Julian Castro）等等。有消息称，前副总统拜登也有可能参选。而共和党一方目前只有特朗普表示他要争取竞选连任。

在一定程度上，民主党诸多候选人意在争取的是同样的支持者群体，所以候选人之间也在争夺选票。这些候选人有的更为左倾，有的更靠中间，批评起现政府来，有些人更温和一些，有些人则是一幅咄咄逼人之势。

但决定性的问题在于，民主党人究竟用什么样的"药方"才能把特朗普拉下马。

优势何在？

桑德斯有一份清晰的左派竞选纲领

桑德斯的优势在于，他经验丰富，称得上是民主党阵营最出名也是最受欢迎的政治家，民调声望高。他人脉广，拥有一批忠实的粉丝。但是批评意见认为，77岁的桑德斯是个"白人老头"，他未必追求突破，而且在黑人选民中也未必能获得肯定。另外，这一次民主党内站出来好几个走左翼路线的竞选人，与2016年相比，桑德斯未必能再继续通过左翼的色彩得分。

哥伦比亚广播公司记者访问桑德斯的时候问他，这次参选和上一次有什么不同。桑德斯回答说："这回我们会赢。"

特朗普对桑德斯宣布参选的消息反应出奇的温和。他说："我喜欢伯尼。我祝他一切顺利。"他还说，他很好奇桑德斯究竟会怎样出击。特朗普的性格毕竟还是不吐不快，所以他最后还是补充说："我觉得，他（桑德斯）已经错过他的时日了。"

洪沙/叶宣 （德新社）