再度出手 美国“拉黑”中芯等60家中企

（德国之声中文网）美国商务部本周五早些时候表示，将中芯国际等中国企业列入贸易黑名单是有鉴于中国军民融合战略以及中芯国际和中国军事工业中受关注实体往来的证据。此举被视为特朗普巩固其对华强硬政治遗产的最新动作。

美国商务部长罗斯在一项声明中说，商务部不会允许利用美国的先进技术去帮助一个越来越好战的对手扩充军事实力。他说，政府将预防性地禁止颁发许可，阻止中芯国际获得生产10纳米及以下半导体晶片的先进技术。

罗斯在接受福克斯财经网采访时还表示，美国已将77家企业和附属公司加入所谓实体清单，其中包括60家中国公司。

中国外交部发言人汪文斌对有关报道表示，如果消息属实，"这将是美国动用国家力量打压中国企业的又一力证，中方对此坚决反对。"

乐然／石涛（路透社等）

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